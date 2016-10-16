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Telefonu kameraya dönüştüren modül: Moto Z için 10x optik yakınlaştırma ve OIS

2 yıl
36,8b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NASA astronotları özçekim yapmak için onun kamerasını kullandı. Bahsettiğim firma Hasselblad ve şimdi de uyumlu telefonları kameraya dönüştürme iddiasındaki modül ile iddialı.
Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ, yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Fotoğraf dünyasının en çok bilinen markalarından biri değil Hasselblad, ancak kendisine has önemli bir yeri var. İsveç merkezli olan ve ikinci dünya savaşından bu yana kamera üretimi yapan şirketin bazı modelleri, NASA tarafından Apollo ve diğer projelerde de kullanılmış, astronotların çektiği kimi özçekimler Hasselblad kameralarla kaydedilmişti. Uzun uzun konuşabiliriz belki ama bu videomuzda Hasselblad'in Motorola ile işbirliği çerçecesinde Moto Z serisi akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni nesil kamera aksesuarını inceliyoruz.
 

Önce teknik özelliklerle başlayalım isterseniz. Hasselblad True Zoom, 1/2.3-inç boyutunda, 1.55 mikron piksellerden oluşan arkadan aydınlatmalı sensör kullanıyor. 12MP çözünürlüğünde olan True Zoom, 25-250mm muadili 10x optik yakınlaştırma kabiliyetine sahip. Zaten cihazın en güçlü özelliği de bu. Diyafram aralığı f/3.5 ile f/6.5 arasında değişen cihazın ISO hassasiyeti ise 100 ila 3200 aralığında. Yine ayırt edici bir özellik olarak Xenon flaş ile desteklenen TrueZoom, 1080p video kaydına olanak tanırken, ses tarafı içinse üzerindeki çift mikrofondan istifade ediyor. 145 gram ile neredeyse telefon ağırlığında olan True Zoom'da kolay kullanım için çift kademeli deklanşör butonu ve zoom kontrolcüsü es geçilmemiş.

Daha önce akıllı telefonlar için geliştirilmiş farklı kamera modülleri ve aksesuarları görmüştük. Örneğin Sony'nin QX serisi buna örnek olarak gösterilebilir, tabi bunun dışında kamera odaklı telefonlar da görmedik değin örneğin PureView 808 ve Samsung'un Galaxy K Zoom modelleri gibi. Her iki konseptin de kendisine göre artı ve eksikleri vardı. Motorola ve Hasselblad işbirliği ise bu alandaki en güçlü çözümü sunma iddiasında.

True Zoom önden bakıldığında kompakt kamera havasını anında hissettiren bir görünüm sunuyor. Hatta ön kısımdaki efsanevi Hasselblad logosu ve üstteki Hasselblad yazısı bile heyecan yaratmaya yetiyor. Zoom seviyesine göre uzaybilen lens sisteminin kullanıldığı modülün sol üst kısmında üse Xenon flaş bulunuyor. Materyal olarak sert plastiğin kullanıldığı modül, malzeme kalitesi olarak rahatsızlık vermezken, genel ergonomisi de fena değil. Ancak daha iyi olabilir miydi, bence evet özellikle tutaç kısmı biraz daha derin yapılabilirmiş.

Motorola Moto Z serisi herhangi bir telefonla True Zoom'u kullanmak son derece kolay. Hatta LG G5'in kamera modülünden daha hızlı ve pratik bir şekilde takılıp kullanıldığını not düşmem gerekiyor. Telefon ve kamera modülü arasındaki bağlantı her iki cihazda da bulunan elektronik pinler yardımıyla yapılıyor. Ayrıca True Zoom, mıknatıs yardımıyla manyetik güçle sıkı sıkıyta tutuyor ve düşer mi tarzında herhangi bir endişe uyandırmıyor.
True Zoom ile birlikte Motoroal Moto Z serisi telefon kesinlikle çok kaba görünmüyor, hatta Asus ZenFone Zoom gibi daha az yetenekli telefonlarla kıyasladığımız zaman belki biraz daha ağır ve kalın kalıyor olabilir ama hem daha fazla özellik sunuyor hem de dilendiği zaman çıkartılabiliyor. Zaten en güzel yanı da modüler olması. Bu arada önemli bir eksik olarak bu modül üzerinden tripod bağlantısı yapamıyor olmamız bence bir eksiklik çünkü 10x optik yakınlaştırma için tripod önemli bir ihtiyaç olabilir özellikle de videolar için çünkü True Zoom, fotoğraf çekimi için optik sabitleme desteği sunarken, videoya geçildiğinde yerini yazılımsal sabitlemeye bırakıyor.

True Zoom standart olarak Motorola'nın kamera uygulaması ile çalışıyor. Hasselblad'in kendi çekim modları da var ancak her halukarda daha gelişmiş bir kamera arayüzü kullanılabilir diye düşünüyorum. Evet manuel mod kapsamında ince ayar çekebiliyoruz ve RAW kaydı gerçekleştirip Hasselblad'in özel yazılımı üzeirnde düzenleyebiliyoruz ama çekime yönelik daha fazla seçenek olabilirdi bence, özellikle de makro çekim çalışmak isteyenler için.

Gelelim görüntü kalitesine. Önce şu eleştriyi yapmama izin verin lütfen, gerek sensör büyüklüğü gerekse de çözünürlük olarak heyecan verici bir etki yaratmıyor True Zoom. Düşünsenize takılabildiği telefonlar standart olarak daha yüksek çözünürlükte çıktı verebiliyor. Tabi ki tek başına çözünürlük karar verici etkin değil ancak önemli bir argüman olduğu da kesin. True Zoom'un en önemli avantajı 10x optik yakınlaştırma ile başta tatil olmak üzere çeşitli kullanım senaryoları için iyi bir deneyim sunması. İyi ışık koşullarında başarılı bir renk üretim kabiliyeti sunarken, pozlamayı da ideal düzeyde ayarlayabiliyor. Ancak derin detaylara indiğimizde, açıkçası piksel seviyesindeki kalitesi, bugünün üst sınıf telefonların dahili kameralarından daha fazlasını vermiyor. Dolayısıyla asıl avantajı 10x optik yakınlaltırma ile uzaktaki bir cismi, yüksek detay seviyesinde, kaliteli bir şekilde kaydedebiliyor olması.

Düşük ışık koşullarında ise üst seviye telefonların kamera kalitesiyle aradaki fark iyice eriyor. Bu senaryoda OIS desteği ile tatminkar sonuçlar ortaya çıkacak gibi görünse de bence daha fazlasını vaad edebilecek düzeyde olmalıydı diye düşünüyorum. Ne yazık ki kameranın desteklediği diyafram aralığı da çok fazla yardımcı olamayacaktır bu koşullarda. Video tarafında ise 4K desteğinin olmaması tam bir hayalkırıklığı, 1080p'de görüntü ve ses kalitesi de vay canına dedirtecek türden değil gibi gördüm, zira en büyük avantak bir kez daha optik yakınlaştırma oluyor. Ayrıca ortaya çıkan sonuçlardaki dinamik aralık da bence biraz daha iyi olabilirdi. Bugün optik yakınlaştırmayı bir kenara bırakacak olursam eğer, saf görüntü kalitesinde daha fazlasını veren entegre telefon kameraları bulunuyor.

Toparlayacak olursam eğer, 300 dolarlık bir aksesuar ile karşı karşıyayız. Kesin olan şu ki, şimdiye kadar kullandığım en eğlenceli ve başarılı kamera modülü olmuş. Ama bir başka kesin olan nokta, evet 10x optik yakınlaştırma ve 4x elektronik yakınlaştırma konusunda çok iddialı fakat sensörü daha büyük olmalı, 4k video kaydı destekleyebilmeliydi. Ayrıca sadece Motorola telefonlar için çıkmış olması da bir başka eksik, bence Hasselblad mümkün olduğunca evrensel aksesuarlara yoğunlaşmalı, meraklısı için bu modülün diğer telefonlarla uyumlu versiyonlarını da yapmalı.

Evet arkadaşlar, ben Erdi Özüağ, bu videomuzda Moto Z serisi telefonlar için geliştirilen Hasselblad True Zoom kamera modülünü incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.
 

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dr20mouse 2 yıl en beğenilen
Bence en iyi modüler tasarımı motorola yaptı. Hiç lg için üretilen başka aksesuar görmedim. Lg sırf pili çıkarılabilir olsun diye maceraya atladı boşu boşuna.
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Xloud 2 yıl
Bu paraya gider Sony QX10 QX30 falan alırsın her cihazla uyumlu hatta telefonsuzda çalışıyor. Satsa onlar satardı ölü yatırım 300 dolar ver OIS olmasın...
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aycibin 2 yıl
Modüller iyi de telefonu 2 sene geçip de satsan bu elinde patlar,para etmez
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Yosunluel 2 yıl
Telefon ülkemize geldi mi ki aksesuarları gelsin... Kedi-Ciğer hesabı okuyup geçiyoruz işte...
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mcebi001 2 yıl
Bu ekstra aparatlar tüketiciyi pek cezbetmiyor,insanlar tek cihazda hep daha fazlasını istiyor, ekstra bir şeyler taşımak pratik gelmiyor ki bu aparat üst seviye kamera yetenekleride getirmediğine göre tercih eden pek olmayacaktır..
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BiilimAdamı 2 yıl
çöp
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BekirHan 2 yıl
Hasselblad fotoğrafla uğraşan kişiler tarafından iyi bir markadır.
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kadirirdem 2 yıl
g5 gibi şarjör gibi değilde böyle daha güzel olmuş.
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tugares 2 yıl
Denenmemiş bişeyleri denemek varken, bu ne şimdi? İnovasyon yapamıyoruz bakın bu da kanıtı mı demek?
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Biyturs_OnSr 2 yıl tugares
tugares

Denenmemiş bişeyleri denemek varken, bu ne şimdi? İnovasyon yapamıyoruz bakın bu da kanıtı mı demek?


Ağır saçmalamışsın. Lansmanı izle de gel derim.
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Xloud 2 yıl
Bu paraya gider Sony QX10 QX30 falan alırsın her cihazla uyumlu hatta telefonsuzda çalışıyor. Satsa onlar satardı ölü yatırım 300 dolar ver OIS olmasın...
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silversmith 2 yıl
Modüler yapı böyle olur demişler resmen! Tebrikler.
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Cossie 2 yıl
"True Zoom" isminin hakkını veriyormuş demek ki, sadece zoom'dan ibaretmiş.
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crazy585858 2 yıl Cossie
Cossie

"True Zoom" isminin hakkını veriyormuş demek ki, sadece zoom'dan ibaretmiş.





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