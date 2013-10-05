Tenis, golf ve beysbol gibi sporlar için hazırlanan üç boyutlu hareket sensörü, akıllı cihazlar üzerinden bilgi sağlayabiliyor





Gelişen teknolojiler doğrultusunda spocular artık performansları hakkında çok daha ayrıntılı bilgi edinebiliyor ve bu sayede kendilerini çok daha rahat bir şekilde geliştirebiliyorlar. Zepp Labs'ın bu konu için hazırladığı yeni sensör ürünleri farklı spor dalları ile kullanılabiliyor.

Konu hakkında daha önce de benzer ürünler geliştiren Zepp Labs tarafından Tenis, golf ve beysbol spor dallarına özel olarak Zepp Baseball, Zepp Golf ve Zepp Tennis isimli üç farklı versiyon halinde üretilen sensör sistemi, donanım ve akıllı cihazlar üzerine yüklenen özel uygulama (iOS ve Android) temelinde çalışma gösteriyor. Kendi gövdesi içerisinde ARM işlemci, kablosuz Bluetooth bağlantı desteği ve birçok hareket sensörü barındıran ürün, eldiven yardımıyla ele ya da raket / sopa üzerine takılarak 200,000'den fazla atış bilgisini kayıt altına alıyor ve vuruş açısı, tipi, ve hızı gibi bilgiler üzerinden sporculara ayrıntılı bilgiler vererek gelişim sürecine katkıda bulunuyor.

1-inç boyuta ve 6.3 gram gibi düşük bir ağırlık değerine sahip olarak hazırlanan Zepp Baseball, Zepp Golf ve Zepp Tennis sensör ürünleri, Kasım ayında ürün başına 140$ fiyat etiketiyle satılmaya başlanıyor.





http://www.engadget.com/2013/10/04/zepp-labs-3d-motion-sports-sensor/