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Terminator ve Pasific Rim 2050 yılında gerçek oluyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Terminator ve Pasific Rim 2050 yılında gerçek oluyor

Robot teknolojileri son 10 yılda inanılmaz derecede büyük bir hız kazandı ve artık pek çok kategoride robotların birbiri ile yarıştığını, robot teknolojilerinin çeşitli hizmetlerde kullanıldığını görüyoruz. 

Pek çok uzman yapay zekanın hiçbir zaman insan ırkına üstün gelemeyeceğine inanıyor. Ancak askeri uzmanlar robot teknolojilerinin nirvanası sayılan Terminatör döneminin uzak bir gelecekte gerçekleşeceğine inanıyor. Hatta yanında yeni bir kavram oluşturan Pacific Rim konseptini de getirerek. 

ABD'li askeri uzmanlara göre 2050 yılında taktik savaş sahalarında artık robotları ve süper insan katillerini en ön safta göreceğiz. Bu dönemde robot teknolojileri farklı yeteneklere sahip olacak. 

Bunlar arasında artırılmış gerçeklik insanları, otomatik karar verebilme, otomatik hareket edebilme, rakibi yanıltma, mikro hedeflere odaklanabilme, büyük ölçekte kendi organizasyonunu oluşturabilme, ortak karar alabilme, rakibi modelleyebilme, bilgi akışı sağlayabilme sayılabilir. Yani kısaca Skynet.

Rapordan anlaşılan artık savaş alanlarında Terminatör tarzında robotlar olacak. Peki insanlar bu safların arasına nasıl katılacak? Onlar da çeşitli teknolojilerle desteklenerek süper hale gelecek. 

Örneğin robot iskeletlerle insanlar büyük güçler kazanacak. Ayrıca zihinsel olarak birbirine bağlanan süper insanlar birbirlerinin hislerine ve sezgilerine erişebilecek, ortak kararlar alabilecek. Pacific Rim'in konsepti de burada ortaya çıkıyor. Elbette uzmanlar daha da ileri giderek cyborglar geliştirebileceklerini düşünüyor. Bu insanlar hackleme işlemleri de yapabilecek. 

Gelecekte bu konsepti hayata geçirebilmek için şu anki sezgisel komuta mimarisinin yetersiz olduğu ve robot teknolojilerini yönetebilmek adına yeni sezgisel komuta mimarisi geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor. 

Bununla birlikte aynı filmde olduğu gibi robotların ele geçirilerek bir anda insanlara silahını doğrultması riski ise her zaman mevcut. Bununla ilgili de güvenlik çalışmalarının yapılması gerekiyor.  

http://sputniknews.com/military/20150724/1025019293.html Yorum Yaz
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Gece772 4 yıl en beğenilen
Skynet kaçın
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Nehalem 4 yıl
Biz görmeyiz T800'ü falan ??
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BekirTemel 4 yıl
Bizim ülke kesin sipariş verir bunlardan,memleketi yakıp yıkanlara karşı.
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Yüksel01 4 yıl
Teknolojinin ilerlemesinin insanlığın sonunuda getireceği çok açık bunu Stephen Hawkings bile söylemişdi. Robotlara gelirsek orduya büyük katkıları olucak ama bu yapay zekalarında daima zayıf noktası vardır. Savaşda katkısı çok büyük olucağı kesin ama bunların yapımı kim bilir kaç milyon dolar olur. Valla ben derim ki şu robotları bir süreliğine bi kenara koyup biyonik kollar ve bacaklar üzerinde çalışsalar insanlığa büyük katkısı olucak o kadar bacağı ve kolu olmayan insan varki onlarında bizim gibi yaşamaya hakkı var. Aslında üstünde çalışılıyor ama daha tam olarakda hepsi insan kolunun ve bacağının yaptıklarını yapamıyor. Ben özellikle exoskeleton olayı çok sevdim baya güzel olur hani şu Call of Duty: Advanced Warfare de ki exo giysi gibi :D. Hep aklımda olan bir soru vardır hani bazı filmlerde ve oyunlarda modern teknolojiler görürüz ya acaba bunlar nasıl oluyorda günümüzde gerçekleşiyor sanki adamlar geleceğe gidip sonra geri dönüp yapmaya başlıyorlar. Bana göre Cyborg teknolojisini geliştirmeleri için insan beynini dahada araştırmalılar ve bildiğime göre insan vücudunun tıbb da sadece %5 öğrenilmiş daha.
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atilgan26 4 yıl
Biri Quantumdan bahsetmiş. Ne derece bir artış sağlanacak bilemiyorum fakat Şu anki en güçlü mikroişlemcinin kapasitesi beyin ile mukayese edildiğinde 1000 kat gibi bir uçurum söz konusu.
Quantum işlemcilerle ilgili bir araştırma izlemiştim. Mevcutta 0 ve 1 lerden oluşan algoritmaya 0 ve 1 in aynı anda var olabildiği bir araştırma yapıyorlar. Bu gerçekleştiğinde akıl almaz şeyler olacakmış.
Bunların her birini üst üste koysanız dahi iki ayak üzerinde canlılar kadar rahatlıkla hareket edebilecek bir yazılım ve işlemci yapmanın mümkün olduğunu sanmıyorum.
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MuscleTower 4 yıl
yapılmayacak şey değil işlemciyle falan olacak iş değil bu farklı bir teknoloji lazım pillerin enerjisi nükleer olur büyük ihtimal
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demo22 4 yıl
Quantum bilgisayarın işlemcisi 500 çekirdek olacak ve daha fazlada olacak ayrıca 400ghz yada daha fazlası üstelik ısı derecesi 0 yada altı olacak, yani günümüz teknolojisinden milyonlarca kat daha fazla performans sağlaya bilecek örneğin 40 yıl önceki ile şimdiki teknoloji arasında nasıl fark varsa aynı şekilde olacak, şimdi şaşırmamız doğal bu teklonoji ile o zaman gelince robot ve başka şeyler herkeze çok doğal gelecek, ve tabiki bu teknolojiler her zaman kötülüğe hizmet etmeye devam edecekler.
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aycibin 4 yıl
telefon teknolojisi gibi olursa günün ortasında şarjı biter tüm ordunun :)
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demo22 4 yıl
şu anki teknlonoji ile yapay zeka vesaire imkansız, ancak Quantum bilgisayar teknolojisi gelince mümkün.
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Murmeko 4 yıl
Nanosuiti elime versinler amerikayı almazsam şerefsizim
1 Yanıt Yanıtla +3
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津波 4 yıl Murmeko
r4inyd4y

Nanosuiti elime versinler amerikayı almazsam şerefsizim

Tutmayın küçük enişteyi
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canguler917 4 yıl
haber kaynağı olan sitenin isminin sovyet uzay programıyla aynı olması...
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OverClocK1ng 4 yıl
W.A.S.S.

Yani:

Wayy Anasını Sayın Seyirciler...
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