Terminator ve Pasific Rim 2050 yılında gerçek oluyor

Robot teknolojileri son 10 yılda inanılmaz derecede büyük bir hız kazandı ve artık pek çok kategoride robotların birbiri ile yarıştığını, robot teknolojilerinin çeşitli hizmetlerde kullanıldığını görüyoruz.





Pek çok uzman yapay zekanın hiçbir zaman insan ırkına üstün gelemeyeceğine inanıyor. Ancak askeri uzmanlar robot teknolojilerinin nirvanası sayılan Terminatör döneminin uzak bir gelecekte gerçekleşeceğine inanıyor. Hatta yanında yeni bir kavram oluşturan Pacific Rim konseptini de getirerek.





ABD'li askeri uzmanlara göre 2050 yılında taktik savaş sahalarında artık robotları ve süper insan katillerini en ön safta göreceğiz. Bu dönemde robot teknolojileri farklı yeteneklere sahip olacak.





Bunlar arasında artırılmış gerçeklik insanları, otomatik karar verebilme, otomatik hareket edebilme, rakibi yanıltma, mikro hedeflere odaklanabilme, büyük ölçekte kendi organizasyonunu oluşturabilme, ortak karar alabilme, rakibi modelleyebilme, bilgi akışı sağlayabilme sayılabilir. Yani kısaca Skynet.





Rapordan anlaşılan artık savaş alanlarında Terminatör tarzında robotlar olacak. Peki insanlar bu safların arasına nasıl katılacak? Onlar da çeşitli teknolojilerle desteklenerek süper hale gelecek.





Örneğin robot iskeletlerle insanlar büyük güçler kazanacak. Ayrıca zihinsel olarak birbirine bağlanan süper insanlar birbirlerinin hislerine ve sezgilerine erişebilecek, ortak kararlar alabilecek. Pacific Rim'in konsepti de burada ortaya çıkıyor. Elbette uzmanlar daha da ileri giderek cyborglar geliştirebileceklerini düşünüyor. Bu insanlar hackleme işlemleri de yapabilecek.





Gelecekte bu konsepti hayata geçirebilmek için şu anki sezgisel komuta mimarisinin yetersiz olduğu ve robot teknolojilerini yönetebilmek adına yeni sezgisel komuta mimarisi geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.





Bununla birlikte aynı filmde olduğu gibi robotların ele geçirilerek bir anda insanlara silahını doğrultması riski ise her zaman mevcut. Bununla ilgili de güvenlik çalışmalarının yapılması gerekiyor.

http://sputniknews.com/military/20150724/1025019293.html