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Tesla Model 3 hakkında her şey: Otomobil dünyasının yeni yıldızı

3 yıl
57,1b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elektrikli otomobiller dendiğinde akıllara ilk Tesla gelir' Elon Musk'ın önderliğindeki şirket Model S'den sonra şimdi de daha geniş kitleleri elektrikli otomobil sahibi yapmaya hazırlanıyor.
Tesla'nın yeni nesil elektrikli otomobili gerek tasarımı gerekse de teknolojileri ve fiyatı ile otomobil endüstrisinde dengeleri değiştirmeye geliyor, en azından Elon Musk'ın açıklaması bu yönde. Peki Tesla Model 3 nasıl bu kadar iddialı olabiliyor, tüm detaylar videomuzda.
 

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Kefelon 3 yıl en beğenilen
İnsan görünce işte araba dediğin bu diyor ilk tepki olarak.

Yalnız Tesla'yıda tebrik etmek lazım. Bu kadar tutmuşsun pahalı arabalarını peynir ekmek gibi alıyorlar ve sen tutup daha ucuza araba yapıp herkesin satın almasını sağlayacağım diye gaza geliyorsun. Firmaların yapmasını umduğumuz hoş hareketler bunlar.

Apple gibi ben zaten en iyisiyim mecbur beni alacaklar gazına gelip de insanlara pahalı cihazları sunup alan alsın yapmadı Tesla...

Edit: Bu arada fiyat araştırması yaparken Amerika 42-43 bin dolar olan BMW i3 ülkemizde 148.000 TL'den satılıyor. Fazla detaya girmeden 35.000'lik Model 3 ile orantılarsak 120.000 TL yapıyor. Passat parasına benzin derdi olmayan (özellikle ülkemizde ki petrol fiyatları düşünülünce) kendi kendine gidebilen son teknoloji görenin ağzını "cidden" açık bırakacak bir arabaya sahip oluyorsunuz.
İnsan görünce işte araba dediğin bu diyor ilk tepki olarak.Yalnız Tesla'yıda tebrik etmek lazım. Bu kadar tutmuşsun pahalı arabalarını peynir ekmek ...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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BÖCCÜK ♂ 3 yıl
Araçların tasarımları hoşuma gitti.
Model S ve Model X yanına E gelemedi SEX olamadı bari L gelseydi SLX olsaydı
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fx57 3 yıl
Merhaba arkadaşlar,

Tesla Model 3 tartışılan bir konuya açıklık getireyim. Ön tasarımda neden ızgara kullanılmadığı, aracın çirkin göründüğü yorumları var. Bunu da tartışalım, konuşalım isterseniz.

Günümüz otomobillerinde ön ızgaranın iki pratik işlevi var. Bunlardan ilk ve en önemli olanı, motor bölümündeki ısınmaya karşı pencere görevi görmesi.

Diğeri ise otomobil markalarının kendi tasarım dillerini oluştururken, ızgara kısmını bir nevi imza gibi kullanmaları, örneğin BMW gibi.

Ancak ızgara otomobillerin aerodinamik yapısı içerisinde hava direncine etki eden faktörlerden birisi, dolaylı yoldan rolü görünenden daha fazla.

Tesla Model S'te ön ızgara var ama aslında "fake", sadece görünüm için. Elektrikli otomobiller, doğasu gereği ızgaraya ihtiyaç duymuyor.

Tesla Model X'te daha ufağı vardı, şimdi Model 3'te ise hiç yok. Zaten Model 3'ün aerodinamik verimliliği de Model S'den iyi. 0.21>0.24.

Yine eğer yasal zorunluluk olan yan aynaların yerini kameraların almasına uluslararası onay gelirse, aerodinamik etkisinden dolayı aynalardan ilk vazgeçecek, kamera kullanımına geçecek firmalardan biri de Tesla olabilir.

Teşekkürler.
Merhaba arkadaşlar,Tesla Model 3 tartışılan bir konuya açıklık getireyim. Ön tasarımda neden ızgara kullanılmadığı, aracın çirkin göründüğü yorumları...
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ratch 3 yıl
Çok güzel araba
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kilicoglu 3 yıl
bu araç sayesinde diğer markalar da bu sektöre daha fazla önem verecek inşallah. bu sayede butik araçlar olmaktan çıkıp günlük kullanım araçları olurlarsa cidden güzel olur.
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001ATB 3 yıl
Elon Musk teknolojinin önümüzdeki yıllardaki yeni Steve Jobs'ı olacak arkadaşlar.Sıkı takip edin yeni bir ikon doğuyor.
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rfve 3 yıl
Elon musk avrupada üretim yapaileceğini açıkladı.
3 günde 280.000 araç siparişi alınca Bu Açıklama %100 Avrupada yatırım yapabileceği anlamına geliyor.
Neden Türkiyede üretilmesin ?
change.org/...
destek verelim belkide Teslanın Türkiyede üretim yapmasına vesile oluruz.
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u_571 3 yıl
bu araçların en büyük handi kapı şarj ve batarya onlar çözülmeden bunların öyle milyon satma ihtimali yok bence bataryanın bir kere taşınabilir felan olması lazım ki sürücüyü bağlamasın
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bahner 3 yıl
Bu arabanın bateri teknolojisinde yenilik var mı.
Malum bu bataryalar 10-15 sene içinde değişmesi gerek.
Verimi 2-3 sene yüzde kaç azalıyor? Şuanki bataryaları değişmek aşağı yukarı 1 araba parası. Bu araçlardan alacak olanlar bunları iyi düşünmesi lazım.
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Bill Russell 3 yıl bahner
bahner

Bu arabanın bateri teknolojisinde yenilik var mı.
Malum bu bataryalar 10-15 sene içinde değişmesi gerek.
Verimi 2-3 sene yüzde kaç azalıyor? Şuanki bataryaları değişmek aşağı yukarı 1 araba parası. Bu araçlardan alacak olanlar bunları iyi düşünmesi lazım.

Kullanıcılarından gelen geri bildirimlere göre pil performansları oldukça başarılı. 8 yıl da katedilen kilometre farketmeksizin garanti veriyorlar. Otomobillerin ekonomik ömürlerinin 10 sene civarında olduğunu düşünürsek hiç de fena değil gibi duruyor. Gigafactory(ler)'nin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından muhtemelen pillerde de farkedilir bir performans ve fiyat avantajı ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.

Şurada pil performansı ile ilgili daha detaylı bir inceleme mevcut: teslaturk.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
Türkiye hala dizel motorlu yerli araba yapma peşinde
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TaymekHoldem 3 yıl
türkiyeye gelse mi ? :D türkiyeye gelene kadar 1-2 model daha çıkartılmış olur merak etmeyin onlardan alırsınız
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fx57 3 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Üzerinde çalışılan yeni yazılım güncellemesiyle tüm Tesla modellerine etraftaki Supercharger istasyonlarının müsaitli durumu navigasyon ekranında gösterilecekmiş.

Önemli bir konuydu, çözüm getiriliyor olması güzel.

Teşekkürler.
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AKTeknisyen 3 yıl
Elon amca Tweterden Daha aracın iç ve dış tasarımının bitmediğini Direksiyona yeni kumandalar geleceğini tasarımının değişeceğini (uzay gemisi gibi olacakmış)hız pil v.s gibi durumların sadece ortadaki ekranda olmayacağını ikinci tanıtımda her şeyin mantıklı geleceğini Arkadan çekişli ve 4 çeker modellerinin olacağını falan söylemiş.

Birde sipariş 280 binleri bulmuş.Sene sonuna kadar 500 bini bulacak tahminim.

Ama bizim için asıl önemlisi siparişleri yetiştirmek için Avrupaya Fabrika kurmaktan bahsediyor.Bizim siyasiler ve yöneticiler bir an önce elllerini çabuk tutup şu herifi Türkiye'de fabrika kurmaya ikna etseler.

Kaynak: http://teslaturk.com/elon-musk-twitter-model-3/

Elan Amcanın Tweter'ı : https://twitter.com/elonmusk/with_replies

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133T 313554R 3 yıl
Arka planda çalan müzik

Stefan Biniak - The Read All About It (Bootleg) imiş



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teramit 3 yıl
35bin dolarlık aracın iç tasarımı daha iyi olmalıydı.
direksiyon üstü kontroller 15bin dolarlık araçta bile var.
Hızı görmek için kafanızı çevirmek zorunda kalacağınız ilk araç bu sanırım.
Geri kalan er şeyi çok güzel tabi..
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