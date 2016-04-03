Tesla Model 3 hakkında her şey: Otomobil dünyasının yeni yıldızı

Elektrikli otomobiller dendiğinde akıllara ilk Tesla gelir' Elon Musk'ın önderliğindeki şirket Model S'den sonra şimdi de daha geniş kitleleri elektrikli otomobil sahibi yapmaya hazırlanıyor.

Tesla'nın yeni nesil elektrikli otomobili gerek tasarımı gerekse de teknolojileri ve fiyatı ile otomobil endüstrisinde dengeleri değiştirmeye geliyor, en azından Elon Musk'ın açıklaması bu yönde. Peki Tesla Model 3 nasıl bu kadar iddialı olabiliyor, tüm detaylar videomuzda.