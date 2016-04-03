Tesla Model 3 hakkında her şey: Otomobil dünyasının yeni yıldızı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Elektrikli otomobiller dendiğinde akıllara ilk Tesla gelir' Elon Musk'ın önderliğindeki şirket Model S'den sonra şimdi de daha geniş kitleleri elektrikli otomobil sahibi yapmaya hazırlanıyor.
Tesla'nın yeni nesil elektrikli otomobili gerek tasarımı gerekse de teknolojileri ve fiyatı ile otomobil endüstrisinde dengeleri değiştirmeye geliyor, en azından Elon Musk'ın açıklaması bu yönde. Peki Tesla Model 3 nasıl bu kadar iddialı olabiliyor, tüm detaylar videomuzda.
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Yalnız Tesla'yıda tebrik etmek lazım. Bu kadar tutmuşsun pahalı arabalarını peynir ekmek gibi alıyorlar ve sen tutup daha ucuza araba yapıp herkesin satın almasını sağlayacağım diye gaza geliyorsun. Firmaların yapmasını umduğumuz hoş hareketler bunlar.
Apple gibi ben zaten en iyisiyim mecbur beni alacaklar gazına gelip de insanlara pahalı cihazları sunup alan alsın yapmadı Tesla...
Edit: Bu arada fiyat araştırması yaparken Amerika 42-43 bin dolar olan BMW i3 ülkemizde 148.000 TL'den satılıyor. Fazla detaya girmeden 35.000'lik Model 3 ile orantılarsak 120.000 TL yapıyor. Passat parasına benzin derdi olmayan (özellikle ülkemizde ki petrol fiyatları düşünülünce) kendi kendine gidebilen son teknoloji görenin ağzını "cidden" açık bırakacak bir arabaya sahip oluyorsunuz.
Model S ve Model X yanına E gelemedi SEX olamadı bari L gelseydi SLX olsaydı
Tesla Model 3 tartışılan bir konuya açıklık getireyim. Ön tasarımda neden ızgara kullanılmadığı, aracın çirkin göründüğü yorumları var. Bunu da tartışalım, konuşalım isterseniz.
Günümüz otomobillerinde ön ızgaranın iki pratik işlevi var. Bunlardan ilk ve en önemli olanı, motor bölümündeki ısınmaya karşı pencere görevi görmesi.
Diğeri ise otomobil markalarının kendi tasarım dillerini oluştururken, ızgara kısmını bir nevi imza gibi kullanmaları, örneğin BMW gibi.
Ancak ızgara otomobillerin aerodinamik yapısı içerisinde hava direncine etki eden faktörlerden birisi, dolaylı yoldan rolü görünenden daha fazla.
Tesla Model S'te ön ızgara var ama aslında "fake", sadece görünüm için. Elektrikli otomobiller, doğasu gereği ızgaraya ihtiyaç duymuyor.
Tesla Model X'te daha ufağı vardı, şimdi Model 3'te ise hiç yok. Zaten Model 3'ün aerodinamik verimliliği de Model S'den iyi. 0.21>0.24.
Yine eğer yasal zorunluluk olan yan aynaların yerini kameraların almasına uluslararası onay gelirse, aerodinamik etkisinden dolayı aynalardan ilk vazgeçecek, kamera kullanımına geçecek firmalardan biri de Tesla olabilir.
Teşekkürler.