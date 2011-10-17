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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermalright 150mm fan ile gelen işlemci soğutucusu Archon Rev. A'yı duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,8b
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29
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermalright 150mm fan ile gelen işlemci soğutucusu Archon Rev. A'yı duyurdu
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Yüksek performanslı soğutucu üretiminde sektörün uzman isimlerinden biri olan Thermalright, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru pazara sunduğu Archon isimli işlemci soğutucusunda güncellemeye gitti.  170 x 155 x 53 mm boyutlarında olan ve bakır taban ile birlikte 6mm kalınlığında 6 adet bakır ısı borusuyla donatılan Rev.A kodlu yeni versiyon, ilk modelden farklı olarak 140mm yerine 150mm çapında fan ile geliyor.
500-1100 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 19-23 dbA gürültü yaratan fana ek olarak yeni soğutucu, Intel ve AMD'nin piyasada yaygın olarak kullanılan güncel işlemcileriyle uyumlu olarak çalışabildiğini de not düşelim. Thermalright Archon Rev.A, yurt dışında 52.90 Avro olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla sunuluyor. 
Thermalright 150mm fan ile gelen işlemci soğutucusu Archon Rev. A'yı duyurdu
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Thermalright 150mm fan ile gelen işlemci soğutucusu Archon Rev. A'yı duyurdu
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dere.beyi 8 yıl en beğenilen
Alucard:.
tipini beğenmedim acıkcası 150 tl vermem

tipini napcaksın acaba vazo olarakmı kullancaksın yoksa bunu ? kasanın içinde kim görcek görse ne olcak sırf yorum yapmak için yorum yapmayın yahu mantıklı bşy yazın...
Alucard:.tipini beğenmedim acıkcası 150 tl vermemtipini napcaksın acaba vazo olarakmı kullancaksın yoksa bunu ? kasanın içinde kim g...
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Yanıtla +7
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sedoman34 7 yıl
pc kasalarının artık şeklini degiştirme zamanı geldigine işaret yeni bileşenlerle birlikte artık anakartlar irileşiyor, cpu lar irileşiyor, sogutucular keza öyle, çünkü artık hem sessizlik hem performans birarada talep ediliyor.
anakartları kasaların alt kısmına yerleştirip bu 1 kg lik sogutmalarıda sallandırmaktan kurtarmak gerekli, hemde uzunluk sorunu yaşamadan.
yazın çok sıcak havalarda bunun biraz daha büyük boyunu sırtımıza assak acaba serinleyebilirmiyiz yolda yürürken , hemde ne reklam olur:)
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RapscallioN 7 yıl
Bu sogutucu yüzünden CM 690 kasami satip Xpredator aldim ama su anda cok memnunum
Cift fanla kullanmaya kalmayin, cok acaip bir vizilti oluyor
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bocekgrafik 8 yıl
Kingston Hyper X gibi soğutucusu yüksek remlere değiyor birçok soğutucu. Ben sırf bu sebeple gövdesi yüksek diye CM V8 aldım.
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OverClocK1ng 8 yıl
Güzel. 150 lira eder. Bendeki Ultra 120 Extreme'ye benziyor ama daha ince olması da iyi. Mesela benim soğutucu Ram e biraz değiyor ve azıcık daha ince olsa iyi olurdu diyorum.
Bunun kalınlığı Ultra 120 Extreme den 1 cm kadar daha ince olduğu için Ramlere değmeme açısından daha iyi olmuş.
Üstelik 15cm fan da hem daha sessiz olur hem de soğutucu daha büyük olduğu için aynı başarımı sağlar.
Yalnız bunu alacak olanların kasanın enine dikkat etmesi lazım. Yoksa kapak kapanmayabilir.
Isı boruları da güzel yaydırılmış. Heatsink'in her yerine ısıyı eşit olarak yayacak şekilde dizayn edilmiş. Her anlamda başarılı...
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Varminaard 8 yıl
OverClocK1ng

Güzel. 150 lira eder. Bendeki Ultra 120 Extreme'ye benziyor ama daha ince olması da iyi. Mesela benim soğutucu Ram e biraz değiyor ve azıcık daha ince olsa iyi olurdu diyorum.

Bunun kalınlığı Ultra 120 Extreme den 1 cm kadar daha ince olduğu için Ramlere değmeme açısından daha iyi olmuş.
Üstelik 15cm fan da hem daha sessiz olur hem de soğutucu daha büyük olduğu için aynı başarımı sağlar.

Yalnız bunu alacak olanların kasanın enine dikkat etmesi lazım. Yoksa kapak kapanmayabilir.

Isı boruları da güzel yaydırılmış. Heatsink'in her yerine ısıyı eşit olarak yayacak şekilde dizayn edilmiş. Her anlamda başarılı...

nasıl ramlere degiyor .. anakart ne kullanıyorsun.. x58a-ud5 kullanıyorum sorun yok ramlerle..
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buraoca2 8 yıl
OverClocK1ng

Güzel. 150 lira eder. Bendeki Ultra 120 Extreme'ye benziyor ama daha ince olması da iyi. Mesela benim soğutucu Ram e biraz değiyor ve azıcık daha ince olsa iyi olurdu diyorum.

Bunun kalınlığı Ultra 120 Extreme den 1 cm kadar daha ince olduğu için Ramlere değmeme açısından daha iyi olmuş.
Üstelik 15cm fan da hem daha sessiz olur hem de soğutucu daha büyük olduğu için aynı başarımı sağlar.

Yalnız bunu alacak olanların kasanın enine dikkat etmesi lazım. Yoksa kapak kapanmayabilir.

Isı boruları da güzel yaydırılmış. Heatsink'in her yerine ısıyı eşit olarak yayacak şekilde dizayn edilmiş. Her anlamda başarılı...

Hocam inventustaki haftasonu 170 tl'ye Noctua d14 aldıktan sonra, bu işlemciye 150tl vermek mantıklı gelmiyor
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alpa07 8 yıl
fiyatı kötöymüş
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dere.beyi 8 yıl en beğenilen
Alucard:.
tipini beğenmedim acıkcası 150 tl vermem

tipini napcaksın acaba vazo olarakmı kullancaksın yoksa bunu ? kasanın içinde kim görcek görse ne olcak sırf yorum yapmak için yorum yapmayın yahu mantıklı bşy yazın...
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Alucard:. 8 yıl
tipini beğenmedim acıkcası 150 tl vermem
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Iron Mask 8 yıl
Eski revizyon Archon u daha görmediğimize göre bunu hiç görmeyiz.
Distribütörü Akortek daha önemli işlerle uğraşıyor olsa gerek.
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dere.beyi 8 yıl
çok güzel duruyo ama 150 lira fazla gibi :(
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