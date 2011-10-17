Thermalright 150mm fan ile gelen işlemci soğutucusu Archon Rev. A'yı duyurdu

Yüksek performanslı soğutucu üretiminde sektörün uzman isimlerinden biri olan Thermalright, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru pazara sunduğu Archon isimli işlemci soğutucusunda güncellemeye gitti. 170 x 155 x 53 mm boyutlarında olan ve bakır taban ile birlikte 6mm kalınlığında 6 adet bakır ısı borusuyla donatılan Rev.A kodlu yeni versiyon, ilk modelden farklı olarak 140mm yerine 150mm çapında fan ile geliyor.

500-1100 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 19-23 dbA gürültü yaratan fana ek olarak yeni soğutucu, Intel ve AMD'nin piyasada yaygın olarak kullanılan güncel işlemcileriyle uyumlu olarak çalışabildiğini de not düşelim. Thermalright Archon Rev.A, yurt dışında 52.90 Avro olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla sunuluyor.