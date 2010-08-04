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Thermalright yeni işlemci soğutucusu HR-02'yi resmi olarak duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermalright yeni işlemci soğutucusu HR-02'yi resmi olarak duyurdu
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Thermalright yaptığı yeni bir açıklamayla HR-02 adını verdiği yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için hazırlanan soğutucu 110 x 140 x 160 mm boyutlarında ve 860 gram ağırlığında. Bakır tabana, 6mm kalınlığında 6 adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda (32x) Alüminyum yaprağa sahip olan HR-02, 120mm ve 140mm fanlar için iki adet klips setiyle birlikte sunuluyor.

Chill factor III termal pastayla sunulacak yeni soğutucu Intel'in LGA775, 1156 ve 1366 formundaki işlemcilerine destek sunuyor. Thermalright HR-02 bu ayın sonuna doğru 59.90 Avro seviyesinden satışa sunulacak.

Thermalright yeni işlemci soğutucusu HR-02'yi resmi olarak duyurdu
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Thermalright yeni işlemci soğutucusu HR-02'yi resmi olarak duyurdu
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canpinar 9 yıl
Cihaz alev atıyor harika görünüyor. 120rev.c extreme kullanan biri olarak geçmeyi düşünmüyor degilim açıkcası.
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WinteR 9 yıl
Bu sektördeki en iyi firmadır bence, ikincisi de Scythe. Süper, bakır borular ile yapraklar arası kısa tutulmuş, biraz daha kısa veya moduler bişey olabilirdi, yaprakların içine giren borular ne kadar kısa olursa soğutmak o kadar kolay oluyor sanırım. Thor'un Hammer'ına benzemiş :)
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DH Misafiri 9 yıl
bende coolermaster v10....
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deniz_sea 9 yıl
buda incelemesi noctua yı geçmiş gibi bence fansız değerler mukemmel

en.expreview.com/...

kasa midgard galiba benim kasadan bende alırım bundan ama tr fiyatı ne olur acaba ne zaman gelir
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mo0rfin 9 yıl
Full Tower kasa kullanıcıları için oldukça uygun boyutta, hiç şüphesiz tatmin edici sonuçlar vereceğini düşünüyorum.
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Iron Mask 9 yıl
Nihayet Thermalright'dan, Noctua NH-D14 'e beklenen cevap geldi.Soğutmanın kralı Thermalright 'dır.
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Towarscke 9 yıl
Oncelikle Thermalright'e urunlerini daha teknolojik ve bunun sonucunda daha kucuk ve kullanisli yaptigi icin tesekkur ederim..


Kendilerine ozellikle yuzlerine soylemek istedigim bir iki sey var..

Bunlardan biri;
Ohaaaaaaaaaa

Digeri ise;
Bu koca sey bilgisayara sigacak mi?
------

Ben sahsen HR1 kullaniyorum.. icinden hava gecirmek icin bir taraftan uflemek yetmiyor.. iki tarafinda da fan var benimkinde.. fan takmak zor, takacaginiz islemcilerin klipslerini tuturmak zor... bunu zaten takin diye satmiyorlar heralde.. cunku bende cektigim aciyi dusunuyorum ve bu cihaz imkansiz...

akil var mantik var..
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