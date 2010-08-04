Thermalright yeni işlemci soğutucusu HR-02'yi resmi olarak duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Thermalright yaptığı yeni bir açıklamayla HR-02 adını verdiği yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için hazırlanan soğutucu 110 x 140 x 160 mm boyutlarında ve 860 gram ağırlığında. Bakır tabana, 6mm kalınlığında 6 adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda (32x) Alüminyum yaprağa sahip olan HR-02, 120mm ve 140mm fanlar için iki adet klips setiyle birlikte sunuluyor.
Chill factor III termal pastayla sunulacak yeni soğutucu Intel'in LGA775, 1156 ve 1366 formundaki işlemcilerine destek sunuyor. Thermalright HR-02 bu ayın sonuna doğru 59.90 Avro seviyesinden satışa sunulacak.
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en.expreview.com/...
kasa midgard galiba benim kasadan bende alırım bundan ama tr fiyatı ne olur acaba ne zaman gelir
Kendilerine ozellikle yuzlerine soylemek istedigim bir iki sey var..
Bunlardan biri;
Ohaaaaaaaaaa
Digeri ise;
Bu koca sey bilgisayara sigacak mi?
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Ben sahsen HR1 kullaniyorum.. icinden hava gecirmek icin bir taraftan uflemek yetmiyor.. iki tarafinda da fan var benimkinde.. fan takmak zor, takacaginiz islemcilerin klipslerini tuturmak zor... bunu zaten takin diye satmiyorlar heralde.. cunku bende cektigim aciyi dusunuyorum ve bu cihaz imkansiz...
akil var mantik var..