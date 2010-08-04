Thermalright yeni işlemci soğutucusu HR-02'yi resmi olarak duyurdu

Thermalright yaptığı yeni bir açıklamayla HR-02 adını verdiği yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için hazırlanan soğutucu 110 x 140 x 160 mm boyutlarında ve 860 gram ağırlığında. Bakır tabana, 6mm kalınlığında 6 adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda (32x) Alüminyum yaprağa sahip olan HR-02, 120mm ve 140mm fanlar için iki adet klips setiyle birlikte sunuluyor.

Chill factor III termal pastayla sunulacak yeni soğutucu Intel'in LGA775, 1156 ve 1366 formundaki işlemcilerine destek sunuyor. Thermalright HR-02 bu ayın sonuna doğru 59.90 Avro seviyesinden satışa sunulacak.