Thermalright yeni işlemci soğutucusu Mocho'yu Avrupa pazarına sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Thermalright yüksek performanslı işlemciler için hazırladığı HR-02 Mocho isimli yeni soğutucusunu Avrupa'da satışa sundu. 150 x 129 x 162 mm boyutlarında ve 1 Kg ağırlığında olan soğutucu ile Thermalright, hız aşırtmacıları ve oyuncuları hedef alıyor. 6mm kalınlığında altı adet bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan soğutucu, 900-1300 devir/dakika hızında çalışan ve 21 dbA gürültü yaratan 160 x 140 mm çapında fan ile geliyor.
Intel'in LGA 775/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket AM2(+)/AM3 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan Thermalright HR-02 Macho'nun Avrupa satış fiyatı ise 37.90 Avro.
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Ben Tuniq propeller 120 kullanıyorum i7 işlemcimde bunun kadar büyük değil ama soğutması çok sağlam. C tipi soğutucu havayı mosfetlere,ramlere,ekran kartına her yere atıyor.
Teknobiyotik'ten 106 liraya aldım. Üzerine de Akasa Viper 12cm Fan aldım. O da 18 lira falandı. Bu fanın yaprakları normal fanlardan daha farklı bir yapıda olduğu için 1900Rpm de dönmesine rağmen 83.63cfm üflüyor. Normalde 12cm fanlar 2000 devir dönüp 67cfm falan üflerler. Bu %30 daha fazla üflüyor.
İşlemci AMD X3 455, Ramlar Corsair Vengeance. Anakart ucuz ama sorunsuz gayet hızlı bir anakart, VGA da MSI GTX560Ti Twin Frozr2
Bu arada benim Ultra 120 Extreme almak istememdeki sebep uyumluluk.
Bu soğutucu 2007 yılında çıktı. Çıktığı zaman LGA 1156 da yoktu 1155 te yoktu. Fakat bu soğutucuyu alanlar -ki bir tanesi de yıllardır kullanan bir arkadaşım bunu aldıktan sonra yeni CPU Upgrade i esnasında gidip 20 lira verip çerçevesini alıyorlar ve kullanmaya devam ediyorlar. Zaten soğutucu ince olduğu için RAM lerin üzerini falan kaplamıyor. Kabul etmek gerekirse kimse 20 lira verip çoook çokk iyi bir soğutucu alamaz. Ama bunu aldığın zaman yeni CPU kiti alıp kullanmaya devam ediyorsun. Bu çok güzel bir şey. 50 lira verip her CPU değişiminde yeni soğutucu alıp daha düşük bir soğutma sistemi kullanacağıma 100 lira verip bir kere alırım. Sonra yeni CPU ya geçerken 20 lira ile en iyilerden birisini kullanmaya devam ederim.
Daha ne isteyeyim...
hayır o kadar da değil :D Toplam ısının %25 ini emmiyor bu tipler boruları gömdükleri plakayı genelde bakır kaynakla birleştirdikleri için :D Sunbeam CCF çok iyidir birde bakır boruları nikelle kapslar tam olurdu
Edıt: Fıyatı yanlıs gormusum ama H70'in arkasındayım hala
En az %35 ısı kaybı var.Sunbeam CCF a devam.
NIKEmRe link için teşekkürler