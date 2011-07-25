Thermalright yeni işlemci soğutucusu Mocho'yu Avrupa pazarına sundu

Thermalright yüksek performanslı işlemciler için hazırladığı HR-02 Mocho isimli yeni soğutucusunu Avrupa'da satışa sundu. 150 x 129 x 162 mm boyutlarında ve 1 Kg ağırlığında olan soğutucu ile Thermalright, hız aşırtmacıları ve oyuncuları hedef alıyor. 6mm kalınlığında altı adet bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan soğutucu, 900-1300 devir/dakika hızında çalışan ve 21 dbA gürültü yaratan 160 x 140 mm çapında fan ile geliyor.





Intel'in LGA 775/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket AM2(+)/AM3 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan Thermalright HR-02 Macho'nun Avrupa satış fiyatı ise 37.90 Avro.