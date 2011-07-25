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Thermalright yeni işlemci soğutucusu Mocho'yu Avrupa pazarına sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermalright yeni işlemci soğutucusu Mocho'yu Avrupa pazarına sundu
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Thermalright yüksek performanslı işlemciler için hazırladığı HR-02 Mocho isimli yeni soğutucusunu Avrupa'da satışa sundu. 150 x 129 x 162 mm boyutlarında ve 1 Kg ağırlığında olan soğutucu ile Thermalright, hız aşırtmacıları ve oyuncuları hedef alıyor. 6mm kalınlığında altı adet bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan soğutucu, 900-1300 devir/dakika hızında çalışan ve 21 dbA gürültü yaratan 160 x 140 mm çapında fan ile geliyor.

Intel'in LGA 775/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket AM2(+)/AM3 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan Thermalright HR-02 Macho'nun Avrupa satış fiyatı ise 37.90 Avro. 
Thermalright yeni işlemci soğutucusu Mocho'yu Avrupa pazarına sundu
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Thermalright yeni işlemci soğutucusu Mocho'yu Avrupa pazarına sundu
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Luzbel 7 yıl
bende bu ürünü alıcam 965 be işlemcim var ne diyorsunuz ? 117 lira
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aliksan 7 yıl
Şu anki fiyatı 119 TL Bu bence çok iyi bir soğutucu. postimage.org/...
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Swothra 8 yıl
Biraz Glacialtech Alaska nın kopyası gibi olmuş.Sadece tasarımını biraz değiştirmişler o kadar.
Ben Tuniq propeller 120 kullanıyorum i7 işlemcimde bunun kadar büyük değil ama soğutması çok sağlam. C tipi soğutucu havayı mosfetlere,ramlere,ekran kartına her yere atıyor.
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alito 8 yıl
o fan yerine daha iyi ve oturaklı başka bir fan takılabilir sanırım. gerçekten çok kötü duruyor fanı.
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Firaristt 8 yıl
Fan gözüme pek olmamış gibi geldi ama iş kullanımda belli olur :) 1kg, maşallah benim Frio ile yarışıyor. Benim Frio da sorun çıkmıyorsa ağırlıktan yana bunda da çıkmaz :) zaten mümkün olduğunca düşük devirde kullanıyorum ses fln sorunum yok, ısı problemi de olmuyor zaten(2fan takılı ama biri dönmüyor.Anca deviri bayağı arttırıcam öyle dönüyor) tek fan çalıştığında bile havanın çıktığıtarafta(2.fan tarafında) üfül üfül esinti hissediliyor. Mocho nasıl olur bilemem ama testlere ve kullanıma bakar :D fiyatı da uygun (bizde biraz zor ama), birde direk temas olsaymış borular daha iyi olurmuş ama bu hali bile güzel gözüküyor :)
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OverClocK1ng 8 yıl
*Furious*
Nereden kaça aldın bir de sistemin nedir abi ?

Teknobiyotik'ten 106 liraya aldım. Üzerine de Akasa Viper 12cm Fan aldım. O da 18 lira falandı. Bu fanın yaprakları normal fanlardan daha farklı bir yapıda olduğu için 1900Rpm de dönmesine rağmen 83.63cfm üflüyor. Normalde 12cm fanlar 2000 devir dönüp 67cfm falan üflerler. Bu %30 daha fazla üflüyor.

İşlemci AMD X3 455, Ramlar Corsair Vengeance. Anakart ucuz ama sorunsuz gayet hızlı bir anakart, VGA da MSI GTX560Ti Twin Frozr2

Bu arada benim Ultra 120 Extreme almak istememdeki sebep uyumluluk.

Bu soğutucu 2007 yılında çıktı. Çıktığı zaman LGA 1156 da yoktu 1155 te yoktu. Fakat bu soğutucuyu alanlar -ki bir tanesi de yıllardır kullanan bir arkadaşım bunu aldıktan sonra yeni CPU Upgrade i esnasında gidip 20 lira verip çerçevesini alıyorlar ve kullanmaya devam ediyorlar. Zaten soğutucu ince olduğu için RAM lerin üzerini falan kaplamıyor. Kabul etmek gerekirse kimse 20 lira verip çoook çokk iyi bir soğutucu alamaz. Ama bunu aldığın zaman yeni CPU kiti alıp kullanmaya devam ediyorsun. Bu çok güzel bir şey. 50 lira verip her CPU değişiminde yeni soğutucu alıp daha düşük bir soğutma sistemi kullanacağıma 100 lira verip bir kere alırım. Sonra yeni CPU ya geçerken 20 lira ile en iyilerden birisini kullanmaya devam ederim.

Daha ne isteyeyim...
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HAAltuntas 8 yıl
Uyumlu olduğu işlemci çeşitleri açısından f/p 'yi göz önünde bulundurursak çok iyi durumda.
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Normandia_06 8 yıl
Iron Mask
En az %35 ısı kaybı var.Sunbeam CCF a devam.
NIKEmRe link için teşekkürler

hayır o kadar da değil :D Toplam ısının %25 ini emmiyor bu tipler boruları gömdükleri plakayı genelde bakır kaynakla birleştirdikleri için :D Sunbeam CCF çok iyidir birde bakır boruları nikelle kapslar tam olurdu
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peters 8 yıl
Baya heybetli görünüyor 1kg anakartın sağlam olması lazım.
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qwertydevil. 8 yıl
Walla 200 tl buna verecegıme Corsaır H70 alın derım ben kullanıyorum gayet memnunum ..


Edıt: Fıyatı yanlıs gormusum ama H70'in arkasındayım hala
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merttunax 8 yıl
Üzerindeki fan beni biraz düşündürdü açıkçası hava akımı nasıldır bilemiyorum... Gerçi bunu da yapan mühendis bi bildiği vardır elbet ama hava sirkülesi biraz dağınık olacak gibime geliyor tabiki en iyi sonucu testler verir tabiki...
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Iron Mask 8 yıl

Orjinalden alıntı:ferhatonair

6 adet bakır ısı borusu koymuşlar ama borular işlemci yüzeyi ile direk temas etmiyor %25 ısı kaybı bir defa ordan kaybediyor beş para etmez 30 lira deseler yine almam


En az %35 ısı kaybı var.Sunbeam CCF a devam.


NIKEmRe link için teşekkürler
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