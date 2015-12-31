Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thumbs.db, desktop.ini ve .DS_Store dosyaları ne anlam ifade ediyor?

Gizli dosyaları gösterme seçeneğini açtığınızda karşınıza çıkan thumbs.db, desktop.ini ve .DS_Store gizli dosyalarının ne işe yaradığını bu yazımızda anlatıyoruz.
3 yıl
8,2b
1
11
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Thumbs.db, desktop.ini ve .DS_Store dosyaları ne anlam ifade ediyor?



Gizli dosya statüsünde olan ve genelde kullanıcıların gözüne pek görünmeyen bazı dosyalar vardır. Özellikle gizli dosyaları gösterme seçeneği işaretlendikten sonra ortaya çıkan bu dosyalar ile ilgili oluşan merakı gidermeye çalışacağız. Haberimiz Thumbs.db, desktop.ini ve .DS_Store dosyaları ile ilgili. 

Thumbs.db 

Thumbs.db, Windows içerisinde yer alan bir gizli dosya. Bir klasörü açtığınızda içinde resim dosyaları varsa, önizlemelerinin yüklendiğine sıkça şahit olmuşsunuzdur. Windows, sürekli yeniden oluşturma yapmamak için bu klasörlerin içerisine thumbs.db dosyası açar ve resim önizlemelerini buraya kaydeder. Her klasörü açışınızda ise buradan yeniden yükler ve sistemi hızlandırmış olur. Bununla birlikte web sunucularına klasörleri yüklediğinizde thumbs.db bazen yüklenmeme gibi hatalara neden olabiliyor. 

Thumbs.db dosyasının oluşturulmasını istemiyorsanız bazı yöntemler mevcut. Öncelikle Pro veya Enterprise sürümünde Grup Politika Düzenleyicisi, Home sürümünde Kayıt Düzenleyicisini açmanız gerekiyor. Grup politikası için Windows + R yaptıktan sonra gpedit.msc komutunu çalıştırmak yeterli. Sonrasında Kullanıcı Konfigürasyonu-Yönetim Şablonları-Windows Bileşenleri-Dosya Yöneticisi (Windows 7 için Windows Explorer) yolunu izleyerek "Thumbs.db dosyasında önizlemeleri belleklemeyi kapat" seçeneğini çift tıklayarak aktif etmeniz gerekiyor. 

Kayıt Düzenleyicisi için ise yine Windows+R kombinasyonuna regedit yazmanız ve açılan pencerede HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\Advanced yoluna gitmeniz gerekiyor. Burada DisableThumbnailCache ayarını 1 durumuna getiriyorsunuz. 
Thumbs.db, desktop.ini ve .DS_Store dosyaları ne anlam ifade ediyor?
 

Desktop.ini

Desktop.ini, Windows işletim sisteminin koruma altındaki gizli dosyalarından birisi. Eğer dosya seçeneklerinden Korumalı İşletim Sistemi Dosyalarını Sakla seçimini iptal ederseniz bu dosyaları görebilirsiniz. Desktop.ini, bir dosyanın nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır. Örneğin bir sistem dosyasının yerini değiştirmek istediğinizde uyarı alırsınız.  Veya bazı klasörlerin özel ikonları vardır. İşte tüm bu bilgiler desktop.ini dosyasında tutuluyor ve bu dosyalar kaldırılamıyor. 

.DS_Store

.DS_Store ise OS X işletim sistemine özgü bir sistem dosyasıdır. Desktop.ini dosyasına benzer şekilde klasörün arkaplan görseli, dosyaların dizilişi, ikonları gibi pek çok detayı bünyesinde barındırır ve gizli olarak saklanır. Bununla birlikte paylaşılan klasörlerde özellikle Windows kullanıcılarının kafasını karıştırabiliyor. Apple bu bakımdan ağ dosyalarında .DS_Store dosyalarını kapatma yolu sunuyor. 

Kullanıcılar CMD+Boşluk tuşundan sonra Terminal yazıp Enter tuşuna bastıklarında komut penceresine ulaşıyor. Burada "defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true" komutunu çalıştırmak yeterli. Tam tersi için komuttaki "true" ifadesi yerine "false" yazarak çalıştırmak gerekiyor. Yerel klasörlerde bu dosyanın oluşturulabilmesini engellemenin yolu sadece hack tarzındaki uygulamalar ile mümkün.  
Thumbs.db, desktop.ini ve .DS_Store dosyaları ne anlam ifade ediyor?
 


http://www.howtogeek.com/237091/what-are-the-thumbs.db-desktop.ini-and-.ds_store-files/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ekrem71 3 yıl en beğenilen oray
oray

Google a yazinca bulunabilecek bilgileri derlenemiz ilginc olmus...

Siz yorulmayın diye bir derledik
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omerhakanbilici 3 yıl
Güzel bir bilgilendirme yazısı, teşekkürler.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 3 yıl
Iyi guzelde bu yazilarin sitenin portal sayfasinda gosterilmesi yerine forum sayfasinda gosterilmesi gerekir. Teknoloji haberi okumak icin giriyorum yararli bilgiler sayfasi cikiyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ikiodayediduvar 3 yıl
Öğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran bilgiler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PsychicPower 3 yıl
oray
Google a yazinca bulunabilecek bilgileri derlenemiz ilginc olmus...

Epey garip bir mantığınız var. Bu bilgiler bir yerlerde paylaşılmasa Google'da arayınca nasıl bulacaktınız? Bence donanımhaber'de de derlenmesinin hiçbir sakıncası yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl
ekrem71

oray Google a yazinca bulunabilecek bilgileri derlenemiz ilginc olmus...
Siz yorulmayın diye bir derledik


Bu tür yazıların devamı gelirse hoş olur internetteki bilgi kirliliğinden yanlış anlaşılan bir sürü şey var
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 3 yıl
Google a yazinca bulunabilecek bilgileri derlenemiz ilginc olmus...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekrem71 3 yıl oray
oray

Google a yazinca bulunabilecek bilgileri derlenemiz ilginc olmus...

Siz yorulmayın diye bir derledik
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
Varlıkları çok sinir bir durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 3 yıl
Desktop.ini'yi genelde CD/DVD'lerde görüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omerhakanbilici 3 yıl
Güzel bir bilgilendirme yazısı, teşekkürler.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8189 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nasıl yapılır, alt_slayt ve
3 etiket daha Diğer Yazılım Yazılım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Intel'den Xiaomi'ye özel fiyat teklifleri 3 yıl Dell, ince ekran çerçevesine sahip InfinityEdge monitörünü duyurdu 3 yıl Samsung akıllı televizyonlarınızı GAIA koruyacak 3 yıl SuperMLC teknolojisi SLC teknolojisine alternatif olacak 3 yıl 2si1 "Yozgatlı" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Yeni tasarım konseptiyle Biostar Racing serisi anakartlar duyuruldu 3 yıl Anakartlardaki TPM nedir? Ne işe yarar? 3 yıl Samsung, dizüstü pazarına ağırlığını koymaya geliyor 3 yıl Oyun kayıtlarını saklamak için 20 yıldır Nintendo konsolunu açık tutuyor 3 yıl LG G5 modelinde LG V10 izleri 3 yıl Hindistan'da mobil abone sayısı bir milyarı geçti 3 yıl Xiaomi kendi işlemcisini geliştirebilecek mi? 3 yıl Tarantino'nun yeni filmini sızdıran korsanlar özür diledi 3 yıl Microsoft ile programlama dersleri #3 "Sayfalar arası geçiş ve buton kullanımı" 3 yıl En iyi video düzenleyici uygulamalarından FiLMiC Pro Android'de 3 yıl Mobil işlemci pazarına yeni bir oyuncu katılıyor: RISC-V 3 yıl Windows 10 kurulu cihaz sayısı 200 milyonu geçti 3 yıl LG G3 için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi dağıtılmaya başlandı 3 yıl HTC Vive VR'ın önündeki önemli bir engel kalktı 3 yıl Microsoft'tan iOS platformuna özel özçekim uygulaması: Microsoft Selfie 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Thumbs.db, desktop.ini ve .DS_Store dosyaları ne anlam ifade ediyor? Sonraki HP Falcon'un rakibi Lumia 950 XL olacak 3 yıl ASRock da Xeon destekli oyunculara yönelik anakart kervanına katılıyor 3 yıl Evinizin kontrolü Samsung televizyonlardan sağlanacak 3 yıl Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı 3 yıl Türkiye'deki ailelerin haberleşme giderleri artmaya devam ediyor 3 yıl Elektrikli otomobil firması Faraday Future'dan CES 2016 öncesi yeni bir kısa video geldi 3 yıl Bloody'nin oyunculara özel ekipmanlarından T60 oyuncu faresi incelemesi 3 yıl Twitter'ın Mac kullanıcılarına müjde 3 yıl Samsung Galaxy S7 üç farklı ekran boyutuyla gelebilir 3 yıl Firefox OS farklı sektörlerde yaşayacak 3 yıl Samsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarında 3 yıl Yerli geliştiriciden eğlenceli oyun: Doods 3 yıl Intel, tarihindeki en büyük satın alma hamlesini tamamladı 3 yıl Mobil platformlarda sağlık danışmanlığı yapan uygulama: Doktorderki 3 yıl Yeni teknik ile mikrosensör fiyatları 100 kat ucuzlayabilir 3 yıl Google, Android N ile köklü bir değişikliğe hazırlanıyor 3 yıl Facebook, mobilde konu bazlı haber kaynağını test ediyor 3 yıl iPhone 4S sahiplerinden Apple'a dava 3 yıl Spotify, ödenmemiş telifler yüzünden dava edildi 3 yıl Japon araştırmacılardan "dokunulabilen" hologram Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim