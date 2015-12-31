Thumbs.db, desktop.ini ve .DS_Store dosyaları ne anlam ifade ediyor?









Gizli dosya statüsünde olan ve genelde kullanıcıların gözüne pek görünmeyen bazı dosyalar vardır. Özellikle gizli dosyaları gösterme seçeneği işaretlendikten sonra ortaya çıkan bu dosyalar ile ilgili oluşan merakı gidermeye çalışacağız. Haberimiz Thumbs.db, desktop.ini ve .DS_Store dosyaları ile ilgili.





Thumbs.db





Thumbs.db, Windows içerisinde yer alan bir gizli dosya. Bir klasörü açtığınızda içinde resim dosyaları varsa, önizlemelerinin yüklendiğine sıkça şahit olmuşsunuzdur. Windows, sürekli yeniden oluşturma yapmamak için bu klasörlerin içerisine thumbs.db dosyası açar ve resim önizlemelerini buraya kaydeder. Her klasörü açışınızda ise buradan yeniden yükler ve sistemi hızlandırmış olur. Bununla birlikte web sunucularına klasörleri yüklediğinizde thumbs.db bazen yüklenmeme gibi hatalara neden olabiliyor.





Thumbs.db dosyasının oluşturulmasını istemiyorsanız bazı yöntemler mevcut. Öncelikle Pro veya Enterprise sürümünde Grup Politika Düzenleyicisi, Home sürümünde Kayıt Düzenleyicisini açmanız gerekiyor. Grup politikası için Windows + R yaptıktan sonra gpedit.msc komutunu çalıştırmak yeterli. Sonrasında Kullanıcı Konfigürasyonu-Yönetim Şablonları-Windows Bileşenleri-Dosya Yöneticisi (Windows 7 için Windows Explorer) yolunu izleyerek "Thumbs.db dosyasında önizlemeleri belleklemeyi kapat" seçeneğini çift tıklayarak aktif etmeniz gerekiyor.





Kayıt Düzenleyicisi için ise yine Windows+R kombinasyonuna regedit yazmanız ve açılan pencerede HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\Advanced yoluna gitmeniz gerekiyor. Burada DisableThumbnailCache ayarını 1 durumuna getiriyorsunuz.





Desktop.ini





Desktop.ini, Windows işletim sisteminin koruma altındaki gizli dosyalarından birisi. Eğer dosya seçeneklerinden Korumalı İşletim Sistemi Dosyalarını Sakla seçimini iptal ederseniz bu dosyaları görebilirsiniz. Desktop.ini, bir dosyanın nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır. Örneğin bir sistem dosyasının yerini değiştirmek istediğinizde uyarı alırsınız. Veya bazı klasörlerin özel ikonları vardır. İşte tüm bu bilgiler desktop.ini dosyasında tutuluyor ve bu dosyalar kaldırılamıyor.





.DS_Store





.DS_Store ise OS X işletim sistemine özgü bir sistem dosyasıdır. Desktop.ini dosyasına benzer şekilde klasörün arkaplan görseli, dosyaların dizilişi, ikonları gibi pek çok detayı bünyesinde barındırır ve gizli olarak saklanır. Bununla birlikte paylaşılan klasörlerde özellikle Windows kullanıcılarının kafasını karıştırabiliyor. Apple bu bakımdan ağ dosyalarında .DS_Store dosyalarını kapatma yolu sunuyor.





Kullanıcılar CMD+Boşluk tuşundan sonra Terminal yazıp Enter tuşuna bastıklarında komut penceresine ulaşıyor. Burada "defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true" komutunu çalıştırmak yeterli. Tam tersi için komuttaki "true" ifadesi yerine "false" yazarak çalıştırmak gerekiyor. Yerel klasörlerde bu dosyanın oluşturulabilmesini engellemenin yolu sadece hack tarzındaki uygulamalar ile mümkün.





http://www.howtogeek.com/237091/what-are-the-thumbs.db-desktop.ini-and-.ds_store-files/