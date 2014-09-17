Thunderbolt 2 teknolojisi, 4K videoların en büyük sorununa çözüm oluyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
4K günümüzün en popüler teknolojilerinin başında geliyor. Ancak yüksek dosya boyutları nedeniyle taşıması, bir yerden başka bir kaynağa aktarması gibi önemli sorunları da beraberinde getiriyor. İşte tüm bu sorunlar yüksek hızlı Thunderbolt 2 arabirimiyle aşılacak. Detaylar videomuzda. İyi seyirler.
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Bilgisayarın içinde atıyorum 1 tb sata'dan bağlanan mekanik disk var, peki thunderbolt'u da harici olarak bağladık dosya atıyoruz. Şimdi içinde standart sata'dan bağlanmış sabit disk var hız nasıl artacak veri kopyalarken ?
Ssd bile olsa gene aynı olucak.
Thunderbolt disk'ine sistem kurupta mı dosya atılıyor yani
Thunderbolt işletim sistemi kurulu olan disk+harici bağlanan thunderbolt disk
256 gb Pci-e Ssd standart olarak geliyor ..Alip kullandiktan sonra kesinlikle Ssd degistirilemiyormus ilk alindigi zaman kac gb isterseniz ona mahkumsunuz..Sonradan cihazi acayim da icine 1 tb ssd takayim olayi yok..Dunyanin en sacma seyi..
Ben 512 gb ssd li siparis verdim bunun icin 780 tl fark verdim..1 tb isteseydim 2000 kusur tl verecektim Ohaa Cüşş dedim..
İsin bu kismi Apple in soygunculuguna ve firsatciligina giriyor iste Apple dan nefret etmek icin basit bir neden ama is geregi mecburum..
12 gb ram standart..Ben 16 gb ye yukselttim 260 tl de bunun icin fark verdim..
Gelelim thunderbolt kismina..Thunderbolt hdd ler ne kadar maliyetli gorunse de Pci-e Ssd lerin sacma fiyatlarini gordukten sonra su an mac icin en alinasi hdd ler thunderbolt..
1tb icin 640 tl 8 tb icin 2000 tl fiyat verdiler..
Haftaya 8tb lik alip isi bitiricem..
Neden illa mac aldınız? Aynı paraya çok daha yüksek donanımlarla yine gayet üstün programların lisanslarını karşılayamaz mıydınız?
apple müşterisinin poposundan donunu almadan rahat etmez. bu sebepten ne olursa olsun apple ürünlerinden uzak duruyorum.
Ssd degisebiliyor.
Öte yandan nVidia, Amd gibi güçlü grafik kart sahipleri tek bir kablo ile thunderbolt teknolojisini kullanarak harici cihaz ve monitörlerini kullanacakları zaman ne yazık ki thunderbolt arabirimi bu grafik kartları ile konuşamıyor. Örneğin Asus harici kartını kullanarak ekran kartının arkasındaki görüntü çıkışını bu harici karta bir kablo ile bağlayıp ondan sonra thunderbolt arabirimi ile görüntü aktarılabiliyormuş :( Kısacası intel ve diğer üreticilerin biraz çalışması gerek.
Monitör üzerinde kart okuyucu veya USB bağlantı noktalarını da ne yazık ki thunderbolt arabirimi göremiyormuş. Monitöre thunderbolt girişi koymakla bitmiyor bu iş, tam uyumluluk da lazım...
Sanırım 1-2 yıl daha beklemek gerekecek... :(