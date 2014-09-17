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Thunderbolt 2 teknolojisi, 4K videoların en büyük sorununa çözüm oluyor

4 yıl
43,3b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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4K günümüzün en popüler teknolojilerinin başında geliyor. Ancak yüksek dosya boyutları nedeniyle taşıması, bir yerden başka bir kaynağa aktarması gibi önemli sorunları da beraberinde getiriyor. İşte tüm bu sorunlar yüksek hızlı Thunderbolt 2 arabirimiyle aşılacak. Detaylar videomuzda. İyi seyirler.
 

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2 Avatar Avatar
Musty28 3 yıl
Thunderbolt 3 40 gb/s gibi müthiş bir hıza destek veriyor her geçen gün daha hızlanan ssd'ler bu seviyeleri yakalaması hiçte uzak değil gibi. Daha 3-4 sene önce 100mb/s yazma okuma hızlarına sahip hdd'ler yerini 3gb/s ssd'lere bırakıyor bence alınacak bir anakart'ta Thunderbolt aramanın zamanı geldi.
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eyoruk 4 yıl
Yok biliyorum xeon oldugunu windows kursam bile bu islemcinin farkini faydasini gorurmuyum onu sormak istedim
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xXFrEeDyXx 4 yıl
Benim bir hususta kafam karıştı;
Bilgisayarın içinde atıyorum 1 tb sata'dan bağlanan mekanik disk var, peki thunderbolt'u da harici olarak bağladık dosya atıyoruz. Şimdi içinde standart sata'dan bağlanmış sabit disk var hız nasıl artacak veri kopyalarken ?
Ssd bile olsa gene aynı olucak.
Thunderbolt disk'ine sistem kurupta mı dosya atılıyor yani
Thunderbolt işletim sistemi kurulu olan disk+harici bağlanan thunderbolt disk
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berkanenes 4 yıl
Super bir teknoloji ama suan icin gereksiz brz
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by_info37 4 yıl
videoyu izlerken kasa gozume carpti :) markasi Cooler Master midir arkadaslar ?
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mbald 4 yıl
Displayport 1.3 teknolojisi tanıtıldı bu sebeple tunderbolt 3.0 ın tanıtılması yakındır bence dopayısıyla almışken acele yoksa 3.0 ı beklemek lazım bence.
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engurlu 4 yıl
Dun vatan bilgisayardan yeni kuracagimiz studyo icin 4 cekirdekli Yeni Mac Pro aldik..

256 gb Pci-e Ssd standart olarak geliyor ..Alip kullandiktan sonra kesinlikle Ssd degistirilemiyormus ilk alindigi zaman kac gb isterseniz ona mahkumsunuz..Sonradan cihazi acayim da icine 1 tb ssd takayim olayi yok..Dunyanin en sacma seyi..
Ben 512 gb ssd li siparis verdim bunun icin 780 tl fark verdim..1 tb isteseydim 2000 kusur tl verecektim Ohaa Cüşş dedim..

İsin bu kismi Apple in soygunculuguna ve firsatciligina giriyor iste Apple dan nefret etmek icin basit bir neden ama is geregi mecburum..

12 gb ram standart..Ben 16 gb ye yukselttim 260 tl de bunun icin fark verdim..

Gelelim thunderbolt kismina..Thunderbolt hdd ler ne kadar maliyetli gorunse de Pci-e Ssd lerin sacma fiyatlarini gordukten sonra su an mac icin en alinasi hdd ler thunderbolt..

1tb icin 640 tl 8 tb icin 2000 tl fiyat verdiler..

Haftaya 8tb lik alip isi bitiricem..
2 Yanıt Yanıtla
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*siteci* 4 yıl

engurlu
Dun vatan bilgisayardan yeni kuracagimiz studyo icin 4 cekirdekli Yeni Mac Pro aldik..

256 gb Pci-e Ssd standart olarak geliyor ..Alip kullandiktan sonra kesinlikle Ssd degistirilemiyormus ilk alindigi zaman kac gb isterseniz ona mahkumsunuz..Sonradan cihazi acayim da icine 1 tb ssd takayim olayi yok..Dunyanin en sacma seyi..
Ben 512 gb ssd li siparis verdim bunun icin 780 tl fark verdim..1 tb isteseydim 2000 kusur tl verecektim Ohaa Cüşş dedim..

İsin bu kismi Apple in soygunculuguna ve firsatciligina giriyor iste Apple dan nefret etmek icin basit bir neden ama is geregi mecburum..

12 gb ram standart..Ben 16 gb ye yukselttim 260 tl de bunun icin fark verdim..

Gelelim thunderbolt kismina..Thunderbolt hdd ler ne kadar maliyetli gorunse de Pci-e Ssd lerin sacma fiyatlarini gordukten sonra su an mac icin en alinasi hdd ler thunderbolt..

1tb icin 640 tl 8 tb icin 2000 tl fiyat verdiler..

Haftaya 8tb lik alip isi bitiricem..


Neden illa mac aldınız? Aynı paraya çok daha yüksek donanımlarla yine gayet üstün programların lisanslarını karşılayamaz mıydınız?
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murdocklawless 4 yıl
engurlu

Dun vatan bilgisayardan yeni kuracagimiz studyo icin 4 cekirdekli Yeni Mac Pro aldik..

256 gb Pci-e Ssd standart olarak geliyor ..Alip kullandiktan sonra kesinlikle Ssd degistirilemiyormus ilk alindigi zaman kac gb isterseniz ona mahkumsunuz..Sonradan cihazi acayim da icine 1 tb ssd takayim olayi yok..Dunyanin en sacma seyi..
Ben 512 gb ssd li siparis verdim bunun icin 780 tl fark verdim..1 tb isteseydim 2000 kusur tl verecektim Ohaa Cüşş dedim..

İsin bu kismi Apple in soygunculuguna ve firsatciligina giriyor iste Apple dan nefret etmek icin basit bir neden ama is geregi mecburum..

12 gb ram standart..Ben 16 gb ye yukselttim 260 tl de bunun icin fark verdim..

Gelelim thunderbolt kismina..Thunderbolt hdd ler ne kadar maliyetli gorunse de Pci-e Ssd lerin sacma fiyatlarini gordukten sonra su an mac icin en alinasi hdd ler thunderbolt..

1tb icin 640 tl 8 tb icin 2000 tl fiyat verdiler..

Haftaya 8tb lik alip isi bitiricem..


apple müşterisinin poposundan donunu almadan rahat etmez. bu sebepten ne olursa olsun apple ürünlerinden uzak duruyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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EddyCue 4 yıl engurlu
engurlu
Dun vatan bilgisayardan yeni kuracagimiz studyo icin 4 cekirdekli Yeni Mac Pro aldik..

256 gb Pci-e Ssd standart olarak geliyor ..Alip kullandiktan sonra kesinlikle Ssd degistirilemiyormus ilk alindigi zaman kac gb isterseniz ona mahkumsunuz..Sonradan cihazi acayim da icine 1 tb ssd takayim olayi yok..Dunyanin en sacma seyi..
Ben 512 gb ssd li siparis verdim bunun icin 780 tl fark verdim..1 tb isteseydim 2000 kusur tl verecektim Ohaa Cüşş dedim..

İsin bu kismi Apple in soygunculuguna ve firsatciligina giriyor iste Apple dan nefret etmek icin basit bir neden ama is geregi mecburum..

12 gb ram standart..Ben 16 gb ye yukselttim 260 tl de bunun icin fark verdim..

Gelelim thunderbolt kismina..Thunderbolt hdd ler ne kadar maliyetli gorunse de Pci-e Ssd lerin sacma fiyatlarini gordukten sonra su an mac icin en alinasi hdd ler thunderbolt..

1tb icin 640 tl 8 tb icin 2000 tl fiyat verdiler..

Haftaya 8tb lik alip isi bitiricem..


Ssd degisebiliyor.
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SteveMeade 4 yıl
Bunun 3 ü vardı o noldu
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SirrealsQ 4 yıl
Apple 2,3 senedir özellikle macbook serisi İMAC serilerinde bunu standart olarak sunmakta bu daha büyük bi destek.
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akgun2347 4 yıl
thunderbolt birim maliyeti anakart üzerinde 9-10$ civarı bu oran usb 3.0 da 2$ dı yanılmıyorsam öyle bir haber okumuştum.üreticiler her kalem maliyeti düşünüyor tabi ama getirdiği yenilikler birim maliyeti 9$ olsa bile gerekli.Tabi mekanik disklerde anlamı olmayacaktır zira usb 3.0 bile fazla geliyor mekanik disklere.
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alito 4 yıl
Thunderbolt'un önündeki en büyük engel maliyeti. İntel bu teknolojinin maliyetlerini düşürene kadar USB standardı alıp başını gider yine.
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korayus 4 yıl
Çok güzel ürünler fakat ne yazık ki henüz büyük NAS üreticileri Thunderbolt teknolojisini opsiyonel olarak bile desteklemiyorlar.
Öte yandan nVidia, Amd gibi güçlü grafik kart sahipleri tek bir kablo ile thunderbolt teknolojisini kullanarak harici cihaz ve monitörlerini kullanacakları zaman ne yazık ki thunderbolt arabirimi bu grafik kartları ile konuşamıyor. Örneğin Asus harici kartını kullanarak ekran kartının arkasındaki görüntü çıkışını bu harici karta bir kablo ile bağlayıp ondan sonra thunderbolt arabirimi ile görüntü aktarılabiliyormuş :( Kısacası intel ve diğer üreticilerin biraz çalışması gerek.
Monitör üzerinde kart okuyucu veya USB bağlantı noktalarını da ne yazık ki thunderbolt arabirimi göremiyormuş. Monitöre thunderbolt girişi koymakla bitmiyor bu iş, tam uyumluluk da lazım...
Sanırım 1-2 yıl daha beklemek gerekecek... :(
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