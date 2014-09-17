Thunderbolt 2 teknolojisi, 4K videoların en büyük sorununa çözüm oluyor

4K günümüzün en popüler teknolojilerinin başında geliyor. Ancak yüksek dosya boyutları nedeniyle taşıması, bir yerden başka bir kaynağa aktarması gibi önemli sorunları da beraberinde getiriyor. İşte tüm bu sorunlar yüksek hızlı Thunderbolt 2 arabirimiyle aşılacak. Detaylar videomuzda. İyi seyirler.

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