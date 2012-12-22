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Ti-84 hesap makinesi renkli ekran ile güncelleniyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Texas Instruments özellikle üniversite öğrencileri tarafından uzun yıllardır kullanılmakta olan efsanevi hesap makinesi Ti-84'ü güncellemeye hazırlanıyor. 22 yıl süren serüvenine 2013'te renkli ekran ile devam edecek olan hesap makinesi, çıktığı dönemden bu yana donanımsal anlamda belki de en büyük güncellemesini almış olacak. 
320 x 240 piksel çözünürlüğünde 16-bit renkli ekran ile donatılan cihazda, 3.5MB büyüklüğünde flash ROM ve 21KB RAM ile bulunurken, günümüzün giriş seviyesi ucuz telefonları kadar bile özelliğe sahip olmasa da görevine hizmet eden bir hesap makinesi olarak artık daha modern bir kimliğe bürünmüş olacağını söyleyebiliriz. Hali hazırda Ti-NSpire serisi ile renkli ekrana sahip ürünler sunan Texas Instruments, üst model olan Ti-89 modelinde ek olarak USB portu ve uygulama desteği gibi ek özelliklere de yer veriyor. Texas Instruments'in Ti serisi hesap makineleri 50-150$+ seviyesinde fiyatlar ile sunulmakta.
Bu arada hesap makinelerindeki gelişime baktığımızda, örneğin Walkman'lerden iPod'lara, büyük bilgisayarlardan daha küçüklere ve teknolojinin diğer pek çok alanındaki yeniliklere göre daha yavaş gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ancak belli alanlar vardır ki çok fazla değişikliğe gerek yoktur, hesap makineleri de işte böyle alanlardan bir tanesi.  Bu noktada belki de sorulması gereken en önemli soru, teknolojinin hızlı gelişimine ve üretim maliyetlerinin düşmesine rağmen Ti serisi gibi hesap makinelerinin hangi gerekçelerle aynı fiyatlandırma ile satılması olacaktır.

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Zenci Forvet 6 yıl en beğenilen
Hesap makinesine kamera da koyarlar youtubedaki komik yorumları gerçek olur.
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Salona 6 yıl
Konuya;
"İphone iphone" diye yorum bırakıp giden olursa şaşırmam :D
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smart1978 6 yıl
Gözlüksüz 3 boyutlu retina renkli ekranlı olmalıydı ki 3 boyutlu çizimlerde anlamlı olsun. Teknolojik olarak bu yıllardır var ama illa oyun sektörüne mi hizmet etmeli ?
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Psydia 6 yıl
"Bu noktada belki de sorulması gereken en önemli soru, teknolojinin hızlı gelişimine ve üretim maliyetlerinin düşmesine
rağmen Ti serisi gibi hesap makinelerinin hangi gerekçelerle aynı
fiyatlandırma ile satılması olacaktır."
Bu sorunun cevabi da, bu aletlerin pil omrunun 1 aya varan surelerde olmasidir. İslemci ve hafiza uretiminde ulasilan yeni tekniklerle, ayni isi yapan hesap makineleri cok daha az enerji harciyor artik.
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Zuko 6 yıl
Son paragrafı sevdim Erdi Bey.
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cleric03 6 yıl
matlab kullanmayı bilen varsa iyi anlar( ben anlamıyorum gerçi vizelerinden 15 10 aldım :D ) bu aletleri küçümsemeyin örnek olarak verirsem 1'den 1000'e kadar olan sayıların toplamını falan tek komutta bulabilirler.Hesaptan öte denklem çözme ve resimdeki gibi grafik çizme yeteneğine sahiptirler..
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mehmednaim 6 yıl
Bu hesap makinelerinin işlemcileri, kullanılan işlemler için özel olarak programlanıyor diye biliyorum, yani virgülden sonraki kısım hesabı olsun hatalar olsun... Donanım olarak çok düşük kalabilir belki ama modern bir bilgisayardan daha az hata payı olabilir.
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Zenci Forvet 6 yıl en beğenilen
Hesap makinesine kamera da koyarlar youtubedaki komik yorumları gerçek olur.
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Aspirin_Gripin 6 yıl
vay be hesap makinasi neydi bi aralar hatirliyorum gomlek cebinde gezdirenler vardi :) bu hesap makinasindan cok tetrise benzemis
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