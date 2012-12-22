Ti-84 hesap makinesi renkli ekran ile güncelleniyor

Texas Instruments özellikle üniversite öğrencileri tarafından uzun yıllardır kullanılmakta olan efsanevi hesap makinesi Ti-84'ü güncellemeye hazırlanıyor. 22 yıl süren serüvenine 2013'te renkli ekran ile devam edecek olan hesap makinesi, çıktığı dönemden bu yana donanımsal anlamda belki de en büyük güncellemesini almış olacak.

320 x 240 piksel çözünürlüğünde 16-bit renkli ekran ile donatılan cihazda, 3.5MB büyüklüğünde flash ROM ve 21KB RAM ile bulunurken, günümüzün giriş seviyesi ucuz telefonları kadar bile özelliğe sahip olmasa da görevine hizmet eden bir hesap makinesi olarak artık daha modern bir kimliğe bürünmüş olacağını söyleyebiliriz. Hali hazırda Ti-NSpire serisi ile renkli ekrana sahip ürünler sunan Texas Instruments, üst model olan Ti-89 modelinde ek olarak USB portu ve uygulama desteği gibi ek özelliklere de yer veriyor. Texas Instruments'in Ti serisi hesap makineleri 50-150$+ seviyesinde fiyatlar ile sunulmakta.

Bu arada hesap makinelerindeki gelişime baktığımızda, örneğin Walkman'lerden iPod'lara, büyük bilgisayarlardan daha küçüklere ve teknolojinin diğer pek çok alanındaki yeniliklere göre daha yavaş gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ancak belli alanlar vardır ki çok fazla değişikliğe gerek yoktur, hesap makineleri de işte böyle alanlardan bir tanesi. Bu noktada belki de sorulması gereken en önemli soru, teknolojinin hızlı gelişimine ve üretim maliyetlerinin düşmesine rağmen Ti serisi gibi hesap makinelerinin hangi gerekçelerle aynı fiyatlandırma ile satılması olacaktır.