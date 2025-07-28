Tesla, ilk restoranını Hollywood’da açtı: Yemek yerken aracınız şarj olsun

Tesla Diner sadece Tesla sahiplerine özel değil ama biraz ayrıcalıklı. Tesla sahipleri, Tesla Diner uygulamasını kullanarak araçlarından yemek siparişi verebiliyor. Diğer sürücüler ise kiosklardan siparişlerini veriyor. Tesiste aynı zamanda 20 metrelik LED sinema ekranı da bulunuyor. Bu ekran ile açık hava sineması da veriliyor. Sinema deneyimi de Tesla araçları biraz kayırıyor. Zira araç hoparlörleri sinema ekranıyla senkronize çalışabiliyor. Filmleri izlemek için bilet almak gerekmiyor ancak yemek yemeniz veya aracı şarj etmeniz gerekiyor. Bu arada klasik bilimkurgu filmlerinden SpaceX roket fırlatmalarına kadar her şey gösterilecek.
İki katlı restoran 7/24 yemek imkanı sunuyor. Dolayısıyla yemek yerken aracınız hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Mekanda Tesla’ya ait lisanslı her şey de bulunuyor; buna patlamış mısır servis eden Optimus robotları da dahil.