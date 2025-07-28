Tesla, ilk restoranını Hollywood’da açtı: Yemek yerken aracınız şarj olsun

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yönettiği Tesla, ilk restoranı olan Tesla Diner’ı Hollywood, Los Angeles'ta açtı. Retro-fütüristik bir konsepte sahip Tesla Diner, sadece bir restoran değil aynı zamanda bir Supercharger tesisi konumunda. Öte yandan CEO Musk, Tesla Diner’ların sayısını hem ABD’de hem de dünya genelinde artırmak istiyor.

İlk Tesla Diner açıldı

Tam Boyutta Gör Musk, yaptığı açıklamada “Retro-fütüristik restoranımız başarılı olursa, ki bence olacak, Tesla bunları dünyanın büyük şehirlerinde ve uzun mesafeli güzergahlarda Supercharger istasyonları ile birlikte kuracak” dedi. Eğer Tesla, bu hizmetini büyütmeye karar verirse hem otomobil şirketi, hem enerji şirketi, hem robotik şirketi hem de bir restoran zinciri haline gelmiş olacak.

Tesla Diner sadece Tesla sahiplerine özel değil ama biraz ayrıcalıklı. Tesla sahipleri, Tesla Diner uygulamasını kullanarak araçlarından yemek siparişi verebiliyor. Diğer sürücüler ise kiosklardan siparişlerini veriyor. Tesiste aynı zamanda 20 metrelik LED sinema ekranı da bulunuyor. Bu ekran ile açık hava sineması da veriliyor. Sinema deneyimi de Tesla araçları biraz kayırıyor. Zira araç hoparlörleri sinema ekranıyla senkronize çalışabiliyor. Filmleri izlemek için bilet almak gerekmiyor ancak yemek yemeniz veya aracı şarj etmeniz gerekiyor. Bu arada klasik bilimkurgu filmlerinden SpaceX roket fırlatmalarına kadar her şey gösterilecek.

Tam Boyutta Gör Tesis içinde 250’den fazla yemek için koltuk bulunuyor. Aynı zamanda 80 adet Superchargar (v4) şarj istasyonu da bulunmakta. Tesla’ya göre bu, onu dünyanın en büyük şehir içi Supercharger istasyonu yapıyor. Tesisin karbon emisyonlarını yılda yaklaşık 12 milyon kilogram CO2 azaltmaya yardımcı olacağı ifade ediliyor. Supercharger istasyonlarından yararlanmak için Tesla araca sahip olmak da gerekmiyor.

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İki katlı restoran 7/24 yemek imkanı sunuyor. Dolayısıyla yemek yerken aracınız hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Mekanda Tesla’ya ait lisanslı her şey de bulunuyor; buna patlamış mısır servis eden Optimus robotları da dahil.

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Tesla, ilk restoranını açtı: Yemek yerken aracınız şarj olsun

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