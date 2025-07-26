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    Simyacıların hayali gerçek oldu: Füzyon ile altın üretilecek

    Marathon Fusion, füzyon reaktörüyle elektrik üretirken aynı anda civa-198 izotopunu kullanarak yılda 5 ton altın üretebildiğini açıkladı. öntem, füzyonun ekonomik potansiyelini yeniden tanımlayabilir.

    Simyacıların hayali gerçek oldu: Füzyon ile altın üretilecek Tam Boyutta Gör
    Marathon Fusion, tokamak füzyon reaktörü teknolojisiyle yalnızca temiz enerji üretmekle kalmayıp aynı zamanda cıva elementinden altın elde edebildiğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, her gigavat (yaklaşık 2,5 GWth) elektrik üretimi karşılığında beş ton altın ortaya çıkıyor. Bu iddia, yalnızca enerji sektörünü değil, ekonomik değer zincirlerini de sarsabilecek potansiyele sahip.

    Füzyon ile altın üretimi

    Antik çağlardan bu yana simyacıların hayalini süsleyen “baz metallerden altın üretme” fikri, tarih boyunca mistik simgelerle birlikte anılmıştı. Ancak bu hayalin, günümüz modern fiziği ve mühendisliğiyle ilk kez teknik bir temele kavuştuğu görülüyor.

    Simyacıların hayali gerçek oldu: Füzyon ile altın üretilecek Tam Boyutta Gör
    Şirketin geliştirdiği sistemde, geleneksel olarak füzyon reaktörlerinde yakıt üretimi için kullanılan lityum yerine, yaygın bulunan cıva-198 izotopu kullanılıyor. Füzyon reaksiyonları sırasında açığa çıkan hızlı nötronlar, cıva-198 atomlarını kararsız cıva-197’ye dönüştürüyor. Bu izotop da beta bozunmasıyla altın-197’ye, yani doğada bulunan stabil altın izotopuna dönüşüyor. Eğer reaktör kaplamasında lityum-cıva alaşımı kullanılırsa, hem altın hem de füzyon reaktörü için gerekli trityum yakıtı eşzamanlı üretilebiliyor.

    Marathon Fusion, sürecin verimli olması için kullanılan cıva izotopunun %90 oranında zenginleştirilmiş olması gerektiğini belirtiyor. Füzyon reaktörü içinde bu tepkimelere maruz kalan alaşım daha sonra kimyasal yollarla işlenerek altın kolayca ayrıştırılabiliyor. Altının soy metal özelliği sayesinde, bu ayrıştırma süreci oldukça basit ve maliyetsiz hale geliyor.

    Bir devrim yaratabilir

    Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde ise beş ton altın, mevcut altın fiyatlarıyla yaklaşık 545 milyon dolarlık bir değere karşılık geliyor. Bu miktar, bir füzyon santralinin işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabileceği gibi, füzyon teknolojisinin ticarileşmesini de hızlandırabilir.

    Her ne kadar bu buluş şu anda hakemli bilimsel onay sürecinden geçiyor olsa da, şayet doğrulanırsa füzyon enerjisinin yalnızca sınırsız temiz enerji üretme vaadi değil, aynı zamanda stratejik metallerin üretiminde devrim yaratma potansiyeli taşıdığı anlamına gelecek.

    Kaynakça https://newatlas.com/science/fusion-reactors-put-king-midas-shame-gold-department/ https://www.marathonfusion.com/ https://arxiv.org/pdf/2507.13461
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    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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