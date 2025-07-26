Simyacıların hayali gerçek oldu: Füzyon ile altın üretilecek

Füzyon ile altın üretimi
Antik çağlardan bu yana simyacıların hayalini süsleyen “baz metallerden altın üretme” fikri, tarih boyunca mistik simgelerle birlikte anılmıştı. Ancak bu hayalin, günümüz modern fiziği ve mühendisliğiyle ilk kez teknik bir temele kavuştuğu görülüyor.
Marathon Fusion, sürecin verimli olması için kullanılan cıva izotopunun %90 oranında zenginleştirilmiş olması gerektiğini belirtiyor. Füzyon reaktörü içinde bu tepkimelere maruz kalan alaşım daha sonra kimyasal yollarla işlenerek altın kolayca ayrıştırılabiliyor. Altının soy metal özelliği sayesinde, bu ayrıştırma süreci oldukça basit ve maliyetsiz hale geliyor.
Bir devrim yaratabilir
Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde ise beş ton altın, mevcut altın fiyatlarıyla yaklaşık 545 milyon dolarlık bir değere karşılık geliyor. Bu miktar, bir füzyon santralinin işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabileceği gibi, füzyon teknolojisinin ticarileşmesini de hızlandırabilir.
Her ne kadar bu buluş şu anda hakemli bilimsel onay sürecinden geçiyor olsa da, şayet doğrulanırsa füzyon enerjisinin yalnızca sınırsız temiz enerji üretme vaadi değil, aynı zamanda stratejik metallerin üretiminde devrim yaratma potansiyeli taşıdığı anlamına gelecek.Kaynakça https://newatlas.com/science/fusion-reactors-put-king-midas-shame-gold-department/ https://www.marathonfusion.com/ https://arxiv.org/pdf/2507.13461 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya