Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Unitree’den 6.000 dolar altına insansı robot

    Unitree, sadece 5.900 dolar fiyata sahip dans edebilen, yapay zeka destekli insansı robotu R1’i tanıttı. Firma, R1 ile bireysel kullanıcıları hedeflerken fiyatlandırmayla rakipsiz bir yere geliyor.

    Unitree Robotics, 5.900 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sunduğu R1 isimli insansı robotunu tanıttı. Çin merkezli girişim, bu hamlesiyle hem fiyatları düşürüyor hem de robotların günlük yaşama entegrasyonunu hızlandırıyor. Sadece 25 kilogram ağırlığındaki robot, 26 hareketli ekleme sahip ve görüntü ile ses tanıma destekli yapay zeka ile donatılmış durumda.

    Unitree R1, fiyatıyla damga vurdu

    Çinli Unitree’den 6.000 dolar altına insansı robot Tam Boyutta Gör
    Bu fiyat seviyesi, bugüne kadar genellikle araştırma merkezlerine veya yüksek bütçeli kurumlara hitap eden insansı robotları bireysel kullanıcılar ve küçük işletmeler için erişilebilir hâle getiriyor. Unitree'nin daha önce ürettiği G1 modeli 16.000 dolardan satışa sunulmuştu. Daha büyük ve gelişmiş H1 modeli ise 90.000 doların üzerinde fiyatlandırılıyor.
    Çinli Unitree’den 6.000 dolar altına insansı robot Tam Boyutta Gör
    Tanıtım videosunda robotun akrobatik yetenekleri, dans kabiliyeti ve yapay zeka destekli etkileşimleri sergilendi. Şirketin paylaştığı videolarda R1’in koştuğu, dövüş hareketleri yaptığı da görülüyor. İçerisinde gömülü büyük dil modeli (LLM) barındıran robot, aynı zamanda görüntü ve ses tanıma özelliklerine sahip. Böylece hem sesli komutlara yanıt verebiliyor hem de çevresini analiz ederek daha akıllı etkileşimler kurabiliyor. Bu fiyat segmentinde bu kadar gelişmiş özellikler sunan başka bir model neredeyse yok.

    Çinli firmalar, uzun süredir bu alanda lider konumda olan ABD’li Boston Dynamics gibi şirketlerle rekabette öne geçmeyi hedefliyor. Özellikle fiyat avantajı, bu teknolojilerin evlere, fabrikalara ve potansiyel olarak savunma alanlarına yayılmasında belirleyici bir unsur. Morgan Stanley’e göre, 2024’te piyasadaki en gelişmiş insansı robotların maliyeti 200.000 dolar civarındaydı. Bu açıdan bakıldığında, Unitree’nin R1 modeli ekonomik dengeleri de değiştirebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Profil resmi
    MDK 1 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 2 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    maymun isimleri missing operating system whatsapp'ta profil resmi yok ama çevrimiçi vakıfbank yıllık kart aidatı geri alma yüzme ne kadar sürede öğrenilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum