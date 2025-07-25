Çinli Unitree’den 6.000 dolar altına insansı robot

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Unitree Robotics, 5.900 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sunduğu R1 isimli insansı robotunu tanıttı. Çin merkezli girişim, bu hamlesiyle hem fiyatları düşürüyor hem de robotların günlük yaşama entegrasyonunu hızlandırıyor. Sadece 25 kilogram ağırlığındaki robot, 26 hareketli ekleme sahip ve görüntü ile ses tanıma destekli yapay zeka ile donatılmış durumda.

Unitree R1, fiyatıyla damga vurdu

Tam Boyutta Gör Bu fiyat seviyesi, bugüne kadar genellikle araştırma merkezlerine veya yüksek bütçeli kurumlara hitap eden insansı robotları bireysel kullanıcılar ve küçük işletmeler için erişilebilir hâle getiriyor. Unitree'nin daha önce ürettiği G1 modeli 16.000 dolardan satışa sunulmuştu. Daha büyük ve gelişmiş H1 modeli ise 90.000 doların üzerinde fiyatlandırılıyor.

Tam Boyutta Gör Tanıtım videosunda robotun akrobatik yetenekleri, dans kabiliyeti ve yapay zeka destekli etkileşimleri sergilendi. Şirketin paylaştığı videolarda R1’in koştuğu, dövüş hareketleri yaptığı da görülüyor. İçerisinde gömülü büyük dil modeli (LLM) barındıran robot, aynı zamanda görüntü ve ses tanıma özelliklerine sahip. Böylece hem sesli komutlara yanıt verebiliyor hem de çevresini analiz ederek daha akıllı etkileşimler kurabiliyor. Bu fiyat segmentinde bu kadar gelişmiş özellikler sunan başka bir model neredeyse yok.

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Çinli firmalar, uzun süredir bu alanda lider konumda olan ABD’li Boston Dynamics gibi şirketlerle rekabette öne geçmeyi hedefliyor. Özellikle fiyat avantajı, bu teknolojilerin evlere, fabrikalara ve potansiyel olarak savunma alanlarına yayılmasında belirleyici bir unsur. Morgan Stanley’e göre, 2024’te piyasadaki en gelişmiş insansı robotların maliyeti 200.000 dolar civarındaydı. Bu açıdan bakıldığında, Unitree’nin R1 modeli ekonomik dengeleri de değiştirebilir.

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