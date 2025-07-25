Çinli Unitree’den 6.000 dolar altına insansı robot

Unitree Robotics, 5.900 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sunduğu R1 isimli insansı robotunu tanıttı. Çin merkezli girişim, bu hamlesiyle hem fiyatları düşürüyor hem de robotların günlük yaşama entegrasyonunu hızlandırıyor. Sadece 25 kilogram ağırlığındaki robot, 26 hareketli ekleme sahip ve görüntü ile ses tanıma destekli yapay zeka ile donatılmış durumda.
Unitree R1, fiyatıyla damga vurdu
Çinli firmalar, uzun süredir bu alanda lider konumda olan ABD’li Boston Dynamics gibi şirketlerle rekabette öne geçmeyi hedefliyor. Özellikle fiyat avantajı, bu teknolojilerin evlere, fabrikalara ve potansiyel olarak savunma alanlarına yayılmasında belirleyici bir unsur. Morgan Stanley’e göre, 2024’te piyasadaki en gelişmiş insansı robotların maliyeti 200.000 dolar civarındaydı. Bu açıdan bakıldığında, Unitree’nin R1 modeli ekonomik dengeleri de değiştirebilir.
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya