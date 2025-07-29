Gemiler için dünyanın ilk yeşil amonyak yakıt ikmali yapıldı

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Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji çözümleri alanında faaliyet gösteren Envision Energy, Çin'in Dalian Limanı'nda dünyanın ilk yeşil amonyakla deniz yakıt ikmali operasyonunu gerçekleştirdi. 5.500 beygir gücündeki bir römorköre yapılan bu yakıt ikmali, denizcilik sektöründe teknolojik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Operasyon, Çin Shipping ve Sinopec tedarik ortaklığıyla hayata geçirildi.

Temiz kaynaklarla üretiliyor

Tam Boyutta Gör Bu yenilikçi yakıt ikmali operasyonunda kullanılan yeşil amonyak rüzgar, güneş ve enerji depolama sistemleriyle çalışan Chifeng tesisinde üretildi. Söz konusu tesis, dünyanın en büyük yeşil hidrojen ve amonyak komplekslerinden biri olarak gösteriliyor.

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İkmal edilen römorkör, Çin’de yerel olarak geliştirilen çift yakıtlı bir motorla donatıldı. Motor, yüzde 91’e varan oranda amonyakla çalışabiliyor. Bu da fosil yakıt kullanımını kayda değer ölçüde azaltıyor. Bu gelişmeyle birlikte Dalian Limanı, biyoyakıt, yeşil metanol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yeşil amonyak gibi farklı çevreci yakıtların ikmalinin yapılabildiği dünyadaki ilk liman konumuna yükseldi.

Yeşil amonyak üretimi ve tedarik zincirinin sanayileşmesi, küresel denizcilik sektörünün artan düşük karbonlu yakıt ihtiyacını karşılamak açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

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