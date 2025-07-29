Gemiler için dünyanın ilk yeşil amonyak yakıt ikmali yapıldı

İkmal edilen römorkör, Çin’de yerel olarak geliştirilen çift yakıtlı bir motorla donatıldı. Motor, yüzde 91’e varan oranda amonyaklaçalışabiliyor. Bu da fosil yakıt kullanımını kayda değer ölçüde azaltıyor. Bu gelişmeyle birlikte Dalian Limanı, biyoyakıt, yeşil metanol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yeşil amonyak gibi farklı çevreci yakıtların ikmalinin yapılabildiği dünyadaki ilk liman konumuna yükseldi.
Yeşil amonyak üretimi ve tedarik zincirinin sanayileşmesi, küresel denizcilik sektörünün artan düşük karbonlu yakıt ihtiyacını karşılamak açısından kritik bir adım olarak görülüyor.