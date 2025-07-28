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    Kafe, restoran, market ve kasaplarda “karekod” zorunluluğu başladı? Ne işe yarayacak?

    Gıda satışı ve yemek servisi yapılan işletmelerde karekod zorunluluğu başladı. Karekod sayesinde vatandaşlar işletmelerin denetim geçmişini görebilecek.           

    Kafe, restoran marketlerde “karekod” zorunluluğu başladı Tam Boyutta Gör
    Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda satışı yapılan işletmelerde ve kafe, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde karekod sistemini bugün itibarıyla zorunlu hale getirdi. Vatandaşlar karekodu okutarak işletmenin ne zaman denetlendiğini, unvanı, kayıt/onay numarasını ve adresini görebilecek. Karekod bulundurmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

    Market, kasap, manav gibi gıda satışı yapılan yerlerde; restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde karekod bulunacak. Vatandaşlar, işletmelerinin denetim geçmişine kolayca ulaşabilecek. Karekodu okuttuktan sonra işletmeye dair bir uyumsuzluk tespit ederseniz "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

    Karekod nasıl okutulur?

    İşletmelerdeki karekodu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tarım Cebimde” uygulamasındaki "İşletme Denetim Sorgulama" menüsünden okutabilirsiniz.

    Karekod uygulaması ilk olarak Haziran 2024'te devreye alınmış ve şu ana kadar gönüllülük esaslı kullanılmıştı. Bugün itibarıyla karekod zorunluluğu başladı ve karekoda geçmeyen işletmelere 105 bin TL para cezası uygulanacağı açıklandı.

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    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    _
    _Luminus_ 2 saat önce

    @mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!

    M
    mp ilan web tasarım 3 saat önce

    25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi

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