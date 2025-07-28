Kafe, restoran, market ve kasaplarda “karekod” zorunluluğu başladı? Ne işe yarayacak?

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Tam Boyutta Gör Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda satışı yapılan işletmelerde ve kafe, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde karekod sistemini bugün itibarıyla zorunlu hale getirdi. Vatandaşlar karekodu okutarak işletmenin ne zaman denetlendiğini, unvanı, kayıt/onay numarasını ve adresini görebilecek. Karekod bulundurmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

Market, kasap, manav gibi gıda satışı yapılan yerlerde; restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde karekod bulunacak. Vatandaşlar, işletmelerinin denetim geçmişine kolayca ulaşabilecek. Karekodu okuttuktan sonra işletmeye dair bir uyumsuzluk tespit ederseniz "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

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Karekod nasıl okutulur?

İşletmelerdeki karekodu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tarım Cebimde” uygulamasındaki "İşletme Denetim Sorgulama" menüsünden okutabilirsiniz.

Karekod uygulaması ilk olarak Haziran 2024'te devreye alınmış ve şu ana kadar gönüllülük esaslı kullanılmıştı. Bugün itibarıyla karekod zorunluluğu başladı ve karekoda geçmeyen işletmelere 105 bin TL para cezası uygulanacağı açıklandı.

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