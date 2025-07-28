Kafe, restoran, market ve kasaplarda “karekod” zorunluluğu başladı? Ne işe yarayacak?

Market, kasap, manav gibi gıda satışı yapılan yerlerde; restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde karekod bulunacak. Vatandaşlar, işletmelerinin denetim geçmişine kolayca ulaşabilecek. Karekodu okuttuktan sonra işletmeye dair bir uyumsuzluk tespit ederseniz "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak bildirimde bulunabilirsiniz.
Karekod nasıl okutulur?
İşletmelerdeki karekodu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tarım Cebimde” uygulamasındaki "İşletme Denetim Sorgulama" menüsünden okutabilirsiniz.
Karekod uygulaması ilk olarak Haziran 2024'te devreye alınmış ve şu ana kadar gönüllülük esaslı kullanılmıştı. Bugün itibarıyla karekod zorunluluğu başladı ve karekoda geçmeyen işletmelere 105 bin TL para cezası uygulanacağı açıklandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
@mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi