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    Depreme dayanıklı: Çimento yerine toprakla inşa edilen 3D baskılı ev

    Japonya'da Lib Work, çimento yerine toprak kullanılan 3D yazıcı teknolojisiyle çevre dostu evler inşa ediyor. Evler aynı zamanda en yüksek deprem dayanıklılığı seviyesine sahip.

    Çimento yerine toprakla inşa edilen 3D baskılı ev Tam Boyutta Gör
    Japonya merkezli Lib Work, çimento yerine toprak kullanılan çevre dostu 3D baskı konut teknolojisini tanıttı. “Lib Earth House Construction” adı verilen bu yöntem, dev bir 3D yazıcı sistemiyle çalışıyor ve beton yerine, toprak, kireç ve doğal liflerden oluşan özel bir karışım kullanıyor. Şirketin açıklamasına göre bu yapı malzemesi, geleneksel betonarme evlerle kıyaslanabilir derecede sağlam ve hatta Japonya'nın en yüksek deprem dayanıklılığı seviyesi olan Seviye 3 ile uyumlu.

    Bu yenilikçi karışım, tarihsel olarak binlerce yıl öncesine dayanan "kerpiç ve sıva" benzeri tekniklere gönderme yapıyor. Modern teknolojiyle harmanlanan bu doğal yapı tarzı, hem çevreye duyarlı hem de dayanıklı konutlar üretmeyi mümkün kılıyor.

    Yüzde 50 daha az karbon salımı

    Lib Work'ün geliştirdiği sistemle yapılan ilk yapı bir yıl önce tanıtılmıştı ancak yeni Lib Earth Model B, çok daha gelişmiş bir ev mimarisi sunuyor. Kümelenmiş yapısı ve serbest form tasarım olanakları sayesinde klasik yapı malzemeleriyle zor uygulanabilecek mimari biçimler bu teknolojiyle kolayca üretilebiliyor.

    Şirketin yaptığı karbon salımı analizleri de dikkat çekici. Geleneksel bir evin inşası ortalama 45.000 kg CO₂ salımına neden olurken, Lib Work’ün toprağa dayalı 3D yazıcı teknolojisi bu değeri 22.434 kg CO₂’ye düşürüyor. Bu oran, ahşap evlerden bile daha düşük ve sürdürülebilir yapı anlayışı için önemli bir adım.

    Lib Work’ün sadece Dünya ile sınırlı kalmadığını belirtmek gerek. Şirket, Mars’ta inşa edilecek yapılar için de benzer bir yöntemi gündemine almış durumda. Kızıl Gezegen’in zemininden elde edilecek toprak, planlanan gelecek kolonilerin yapı taşı olabilir.

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    _
    _Luminus_ 2 saat önce

    @mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!

    M
    mp ilan web tasarım 3 saat önce

    25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi

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