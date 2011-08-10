Tokyoflash'dan yeni saat modeli : Kisai 3D

İlginç tasarımları ve farklı okuma yöntemleriyle bilindik saat kavramını kökünden değiştiren Tokyoflash firması bu kez 3 boyutlu okuma yöntemi sunan yeni modeliyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.





Yeni modelin adı Kisai 3D. Göründüğünün aksine saat modeli gerçek bir üç boyut deneyimi sunmuyor. Sadece optik ilüzyon kullanılarak kadranın 3D olarak görülmesi sağlanıyor.





Okunması çok zor gibi görünen saatin kadranı göz aşinalığı sağlandığında oldukça kolay. Resimde sol altta görünen ancak kola takıldığında üst tarafta kalan kısımda 4 rakamı görülüyor.





Onun hemen sağ tarafında dakikanın onlar basamağı olan 4 ve resimde üst kısımda kalan bölümde ise dakikanın birler basamağı olan 6 rakamı bulunuyor. Böylece saatin 4:46 olduğu anlaşılıyor.





İki farklı kayış grubu olan saatte siyah kayış mavi, turuncu, kırmızı ve yeşil LCD ekran ile geliyor. Gümüş kayış ise pembe, yeşil ve turuncu LCD ekran sunuyor. Üst buton LED arka aydınlatmayı devreye sokarken alt buton ise gün ve ay olarak tarihi gösteriyor. 8.5mm incelik ile firmanın en ince modellerinden birisi.





Standart saat pili ile yaklaşık bir yıl kullanılabiliyor. Kisai 3D saat modelinin fiyatı 120$.