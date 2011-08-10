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Tokyoflash'dan yeni saat modeli : Kisai 3D

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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İlginç tasarımları ve farklı okuma yöntemleriyle bilindik saat kavramını kökünden değiştiren Tokyoflash firması bu kez 3 boyutlu okuma yöntemi sunan yeni modeliyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Yeni modelin adı Kisai 3D. Göründüğünün aksine saat modeli gerçek bir üç boyut deneyimi sunmuyor. Sadece optik ilüzyon kullanılarak kadranın 3D olarak görülmesi sağlanıyor.

Okunması çok zor gibi görünen saatin kadranı göz aşinalığı sağlandığında oldukça kolay. Resimde sol altta görünen ancak kola takıldığında üst tarafta kalan kısımda 4 rakamı görülüyor. 

Onun hemen sağ tarafında dakikanın onlar basamağı olan 4 ve resimde üst kısımda kalan bölümde ise dakikanın birler basamağı olan 6 rakamı bulunuyor. Böylece saatin 4:46 olduğu anlaşılıyor.

İki farklı kayış grubu olan saatte siyah kayış mavi, turuncu, kırmızı ve yeşil LCD ekran ile geliyor. Gümüş kayış ise pembe, yeşil ve turuncu LCD ekran sunuyor. Üst buton LED arka aydınlatmayı devreye sokarken alt buton ise gün ve ay olarak tarihi gösteriyor. 8.5mm incelik ile firmanın en ince modellerinden birisi.

Standart saat pili ile yaklaşık bir yıl kullanılabiliyor. Kisai 3D saat modelinin fiyatı 120$.

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DH Misafiri 8 yıl
Çok rahat okunabiliyor bence. Yorumlarda biraz abartmışsınız durumu
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major24 8 yıl
triplepen
e_capkan saat 11:45 diyelim nasıl yazıyor bu saati?
http://tinyurl.com/3bjmo2s

o linkteki saat 12:34'ü göstermiyor mu ?
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musti198080 8 yıl
Aynı firmanın ledli saatide var o bundanda kotu... Saat kaçsa o kadar led yanıyor falan aman aman adamlar uzaylı süper Zeka .... Zaten tipleri uzaylı gibi japonlarin (bkz her ikiside Çelik gözlü- her ikiside kısa boylu :)
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Uykusuz. 8 yıl
hiç sevmedim
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bocekgrafik 8 yıl
Normal adam seçemiyo, görme zorluğu çekenler daha iyi görür heralde :-)
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musti198080 8 yıl
Bu saati kullanabilmek icin Einstein falan olmak lazım .... Saati okuyabilmek icin Mısır hiyoroglifi çözer gibi uğraşmak lazım (resimden gördüğüm kadariyla)saat degil zeka bulmacası diye piyasaya surselermiş keske ...yukardan aşağı 2 soldan saga 4 :-)
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tolgabes64 8 yıl
1-9 tamada 10-23 arası nasıl yazııyor :)
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Besiktask34 8 yıl tolgabes64
tolgabes64

1-9 tamada 10-23 arası nasıl yazııyor :)


vardır bir hoş beşi sitesine gir videosu var
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Normandia_06 8 yıl
yolda bu saati takan birine rastlayıp saati sorduğumda garip garip hareketler yapmaya başlar en az 8-9 saniye düşündüğünü görürsem direk polis imdatı ararım
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triplepen 8 yıl
e_capkan
saat 11:45 diyelim nasıl yazıyor bu saati?

tinyurl.com/...
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hakanr 8 yıl
Standert bir saat pili ile 1 yıl bence çok kötü bir rakam
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alito 8 yıl
biraz bekleyin bunun ucuzlarını yaklaşık 30 dolardan bulursunuz
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Jason Becker 8 yıl
Bir otomatik saat değil tabi
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