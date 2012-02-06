Torrent sitelerinden BTjunkie de kapandı

Haber Editörü
Geçtiğimiz ay yaşanan MegaUpload kurucusunun Yeni Zelanda'daki evinde gözaltına alınması ve sitenin yetkili merciler tarafından süresiz kapatılması korsan paylaşım yapan pek çok platforma geri adım attırdı. Bazıları tamamen kişisel depolama çözümüne dönerken bazıları da ABD'den erişimi engelledi. 2011 yılının en çok ziyaret edilen 5. torrent sitesi konumundaki BTjunkie de yayınına son veren platformlardan.
Site anasayfasına girenleri gönüllü olarak yayına son verildiğini ve destek olan herkese teşekkür edildiğini belirten bir mesaj karşılıyor. BTjunkie bünyesinde 4 milyon dosya barındırıyor ve her gün dört binden fazla dosya ekleniyordu.
TorrentFreak sitesine konuşan kurucusu ise MegaUpload ve Pirate Bay örneklerinin kendilerini bu kararı almaya zorladığını belirtti.
MegaUpload ile başlayan süreçte Filesonic, Fileserve, QuickSilverScreen gibi pek çok platform telif hakkı içeren dosyaların paylaşımını sona erdirdi veya tamamen kapandı. Kullanıcılar şimdilik internette mevcut bulunan diğer alternatiflere yöneliyor. Ancak onların akıbetinin de ne olacağı meçhul.
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Bu gercekten yanlis. Ancak olmasi gerekende bir oyunu 100-200tl ye satmak degil. Ortalama oyunlari 30tl yaparlarsa o zaman torrentleri kaldirmaya haklari var. Filimleri 5tl yaparlarsa o zaman torrentleri kaldirmaya haklari var.
Sen hem fais fiyatlara icerik sat sonrada torrent sitelerini kapat. Yok ole sey. Bu gun 1 tanesini kapatirsin yarin 1000 tane cikar. Torrentleri iptal edersin morrent cikar. Bu fiyat politikasiyla korsanin onunu kesemezsin hocam...
sen asıl yeterince biriktirince bize haber ver senden alalım.