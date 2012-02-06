Torrent sitelerinden BTjunkie de kapandı

Geçtiğimiz ay yaşanan MegaUpload kurucusunun Yeni Zelanda'daki evinde gözaltına alınması ve sitenin yetkili merciler tarafından süresiz kapatılması korsan paylaşım yapan pek çok platforma geri adım attırdı. Bazıları tamamen kişisel depolama çözümüne dönerken bazıları da ABD'den erişimi engelledi. 2011 yılının en çok ziyaret edilen 5. torrent sitesi konumundaki BTjunkie de yayınına son veren platformlardan.





Site anasayfasına girenleri gönüllü olarak yayına son verildiğini ve destek olan herkese teşekkür edildiğini belirten bir mesaj karşılıyor. BTjunkie bünyesinde 4 milyon dosya barındırıyor ve her gün dört binden fazla dosya ekleniyordu.





TorrentFreak sitesine konuşan kurucusu ise MegaUpload ve Pirate Bay örneklerinin kendilerini bu kararı almaya zorladığını belirtti.





MegaUpload ile başlayan süreçte Filesonic, Fileserve, QuickSilverScreen gibi pek çok platform telif hakkı içeren dosyaların paylaşımını sona erdirdi veya tamamen kapandı. Kullanıcılar şimdilik internette mevcut bulunan diğer alternatiflere yöneliyor. Ancak onların akıbetinin de ne olacağı meçhul.