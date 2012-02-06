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Torrent sitelerinden BTjunkie de kapandı

7 yıl
11,8b
1
54
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay yaşanan MegaUpload kurucusunun Yeni Zelanda'daki evinde gözaltına alınması ve sitenin yetkili merciler tarafından süresiz kapatılması korsan paylaşım yapan pek çok platforma geri adım attırdı. Bazıları tamamen kişisel depolama çözümüne dönerken bazıları da ABD'den erişimi engelledi. 2011 yılının en çok ziyaret edilen 5. torrent sitesi konumundaki  BTjunkie de yayınına son veren platformlardan.

Site anasayfasına girenleri gönüllü olarak yayına son verildiğini ve destek olan herkese teşekkür edildiğini belirten bir mesaj karşılıyor. BTjunkie bünyesinde 4 milyon dosya barındırıyor ve her gün dört binden fazla dosya ekleniyordu.

TorrentFreak sitesine konuşan kurucusu ise MegaUpload ve Pirate Bay örneklerinin kendilerini bu kararı almaya zorladığını belirtti. 

MegaUpload ile başlayan süreçte Filesonic, Fileserve, QuickSilverScreen gibi pek çok platform telif hakkı içeren dosyaların paylaşımını sona erdirdi veya tamamen kapandı. Kullanıcılar şimdilik internette mevcut bulunan diğer alternatiflere yöneliyor. Ancak onların akıbetinin de ne olacağı meçhul.

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Menow 7 yıl en beğenilen
Bende saglam bir torrent kullanicisiyim ama olaya etik bakalim. Emek verilip hazirlanmis film, program, oyun ne varsa bedavaya sahip oluyoruz.
Bu gercekten yanlis. Ancak olmasi gerekende bir oyunu 100-200tl ye satmak degil. Ortalama oyunlari 30tl yaparlarsa o zaman torrentleri kaldirmaya haklari var. Filimleri 5tl yaparlarsa o zaman torrentleri kaldirmaya haklari var.
Sen hem fais fiyatlara icerik sat sonrada torrent sitelerini kapat. Yok ole sey. Bu gun 1 tanesini kapatirsin yarin 1000 tane cikar. Torrentleri iptal edersin morrent cikar. Bu fiyat politikasiyla korsanin onunu kesemezsin hocam...
Bende saglam bir torrent kullanicisiyim ama olaya etik bakalim. Emek verilip hazirlanmis film, program, oyun ne varsa bedavaya sahip oluyoruz.Bu gercekten ...
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cennterr 7 yıl
faceyi kapatsalar bu kadar üzülmezdim. :(
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cagataykoroglu 7 yıl
dede17
Asılın beyler saldırınben 2 kutu 50 lik dvd aldım bilekesin bir şey var bu işte arşivi sağlam tutmak lazım

sen asıl yeterince biriktirince bize haber ver senden alalım.
dede17Asılın beyler saldırınben 2 kutu 50 lik dvd aldım bilekesin bir şey var bu işte arşivi sağlam tutmak lazımsen asıl yeterince bi...
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DH Misafiri 7 yıl
Şimdi arkdaş bu yapılan şey doğru mu yanlış mı tartışması uzun bir konu. Bir değerlendirme yapacak olursak şöle. Oyunları 100-200 tl ye satıyorlar sonra da emek hırsızlığı diyorlar.
İyi de arkadaş senin emeğinin karşılığı maliyeti en fazla 20 tl olan bir oyunu 100 tl ye çakmak mı?
Kopyadan bahsediyoruz. Kopyalamak bir maliyeti mi var. Ulan makina parçöası değil ki bu bilgi yani.
Bu şekilde yapmak kötü insanları bilgisayardan uzaklaştırıyorlar. Ne yapalım o zaman oyunları da artık 100 tl si olanlar oynasın biz de öle aç aç kalalım. Artık eski oyunlarla idare mi ederiz.

Hadi bu torrent siteleri durdu oyunların fiyatları ucuzalyacak mı? Ben sanmıyorum talep artacağı için fiyatı daha fazla artıracaklar.

yakında millet gidiop kendi kendine oyun yazmaya başlarsa şaşırmayın.
ayrıca siteleri durdur nolcak ki millet gider korsan oyun alır cd ciden. Onları da mı kapatcaklar. Hadi öle oldu ulan bir sürü crack sitesi var. Bu işle uğraşan bir sürü adam var.
nese bu liste uzar gider beyler. Ama bana göreyanlış ya zaten bir filmin ya da oyunun doğru düzgün torrenti hemen çıkmıyor ki . Gidip geçen senenin filmini oyununu anca bulunyonuz.
ilk çıkan filmler sinema çekimi oluyor. Sonra da güzelleri geliyor ama taa ne zaman yani zaten o zamana kadar film vizyondan kalkıyor ki.
ayrıca o film siteleri de çok iyi reklam oluyordu filmlere direk buluyodun. Filmi görüyodun.
Yahu sinemaya gitmicek adam hiç gitmez zaten bunlar engellenince bu sefer millet inadına gitmicek inadına oyun almicak.
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shanke 7 yıl
zaman.bg/...


(z)amunda yayına devam eder :)
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OverClocK1ng 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Şimdi arkdaş bu yapılan şey doğru mu yanlış mı tartışması uzun bir konu. Bir değerlendirme yapacak olursak şöle. Oyunları 100-200 tl ye satıyorlar sonra da emek hırsızlığı diyorlar.
İyi de arkadaş senin emeğinin karşılığı maliyeti en fazla 20 tl olan bir oyunu 100 tl ye çakmak mı?
Kopyadan bahsediyoruz. Kopyalamak bir maliyeti mi var. Ulan makina parçöası değil ki bu bilgi yani.
Bu şekilde yapmak kötü insanları bilgisayardan uzaklaştırıyorlar. Ne yapalım o zaman oyunları da artık 100 tl si olanlar oynasın biz de öle aç aç kalalım. Artık eski oyunlarla idare mi ederiz.
Hadi bu torrent siteleri durdu oyunların fiyatları ucuzalyacak mı? Ben sanmıyorum talep artacağı için fiyatı daha fazla artıracaklar.
Dostum iyi yazmışsın ben de bir şey daha eklemek istiyorum.

Bu oyunların fiyatı kadar saçma bir şey görmedim. Normalde Amerika'da 30 Dolar olan bir oyun bizde 100 liraya satılıyor.
Fakat biz ne yapıyoruz. Korsan oyun, korsan Windows kullanıyoruz.

Sonra da biz öyle yapınca emek hırsızlığı diyorlar. Bir de şu yanından baksalar. Bana göre ben haklıyım.
Neden mi :

Amerika'da adam saatine 8-8.5 Dolar para alarak çalışıyor. Hadi diyelim ki bu adam bizdeki gibi çalışıyor ve günde 10 saatten hatfada 6 gün çalışıyor.
Ayda 10 x 24 = 240 saat yapar. Hadi diyelim ki saati 8.5 Dolara çalışıyor. Tabi bu bahsettiğim asgari ücret. Normal bir Polis falan orda yılda 50.000 Dolara falan alıyor sanırım (filmlerden gördüğüm kadarıyla) 240 saat 8.5 Dolardan ayda 2040 Dolar yapar. Tabi bu dediğim gibi asgari ücret.

Yani bizde aynı şartlarda çalışıp 700 lira alan birisi 100 liradan 7 tane oyun alabiliyorken Amerika'da 2040 Dolar alan birisi tanesi 30 Dolardan 68 tane oyun alabiliyor. Aradaki farka bakın. Yani Amerika'da insanı resmen yasal kullanmaya teşfik ediyorlar. Ben Amerika'da olsam ayda 2000 Dolar alıyor olsam zaten gider 30 Dolar verip oyunu alırım.

Türkiyede ise yasal almayalım diye ellerinden geleni yapıyorlar. Madem yasal almamızı istiyorlar o zaman şartları Amerika'daki şartlara çeksinler. Yani Amerika'da alım gücü bizimkinin kaç katıysa o zaman bizde de 80 liralık oyunu 10.29 TL ye satarlarsa zaten herkes gidip yasal olanını alır.

Özetle Amerika'da birisi 2040 Dolar maaşıyla 30 Dolardan 68 tane oyun alabiliyorsa bizde de 700 lira olan asgari ücret ile tanesi 10.29 Liradan 700 / 10.29 = 68 tane alabiliyor olsak yani şartlar aynı olsa o zaman bir kişi bile gidip korsan yazılım kullanmaz...
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furkan59 7 yıl
Bu şekilde yapmak kötü insanları bilgisayardan uzaklaştırıyorlar. Ne yapalım o zaman oyunları da artık 100 tl si olanlar oynasın biz de öle aç aç kalalım. Artık eski oyunlarla idare mi ederiz.

Hadi bu torrent siteleri durdu oyunların fiyatları ucuzalyacak mı? Ben sanmıyorum talep artacağı için fiyatı daha fazla artıracaklar.

yakında millet gidiop kendi kendine oyun yazmaya başlarsa şaşırmayın.
ayrıca siteleri durdur nolcak ki millet gider korsan oyun alır cd ciden. Onları da mı kapatcaklar. Hadi öle oldu ulan bir sürü crack sitesi var. Bu işle uğraşan bir sürü adam var.
nese bu liste uzar gider beyler. Ama bana göreyanlış ya zaten bir filmin ya da oyunun doğru düzgün torrenti hemen çıkmıyor ki . Gidip geçen senenin filmini oyununu anca bulunyonuz.
ilk çıkan filmler sinema çekimi oluyor. Sonra da güzelleri geliyor ama taa ne zaman yani zaten o zamana kadar film vizyondan kalkıyor ki.
ayrıca o film siteleri de çok iyi reklam oluyordu filmlere direk buluyodun. Filmi görüyodun.
Yahu sinemaya gitmicek adam hiç gitmez zaten bunlar engellenince bu sefer millet inadına gitmicek inadına oyun almicak.
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DH Misafiri 7 yıl
btjunie torrentin google' ydu bende üzüldüm güle güle
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DH Misafiri 7 yıl
Rubisco
Metin kazak kim yaa türk mü bu adam, türkse neye kime ne akla hizmet evet diyo acta için. Ha pardon, biz zaten sansür benzeri şeylere dünden razıydık unuttm. Yada ben mi yannış annadım, RED / For ACTA , Green Against ACTA diyo. Hak ve Özgürlükler Hareketi üyesiymiş bi de.

türk tabiki hocam, bulgaristanda bir sürü türk var, arkadaşda türk zamundada 3-4 adet daha türk arkadaş var yönetici konumunda sanırsam
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OverClocK1ng 7 yıl
Yav bir bugün dışardaydım girmedim, kapanmış. Hatta şimdi Hawaii 5-0 indireyim diye açacaktım. Önce DH i açtım şok oldum. Hoppalaaaa...
Ne güzel iyiydi be. Yazık oldu valla.
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ınfiniti red bull racing 7 yıl
torrent kapanırsa işimiz zor.
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Markhov 7 yıl
Fileserve kapanmasında...
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Deep Hypnosis 7 yıl Markhov
Markhov

Fileserve kapanmasında...

fileserve kapanmadı doğru ama içi bomboş :))
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X-FI 7 yıl
ezik bi torrent sitesiydi zaten :D
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Jackdaniels™ 7 yıl
birşey olmaz paylaşım ruhu ölmez erişim dolambaçlı zor olur ama yinede erişim olur
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acbold 7 yıl
Depolama sitelerinin kapanması en ufak rahatsız etmiyor beni.Zaten yakın gelecekte bulut depolama olacağı için bu tür yerlere özel dosya paylaşımı olmayacak.Ve bu ufak korsan yazılımlarının yalnız kalması demek oluyor, bu nokta da herkesin gözünü bu kısma çevirecektir. Torrent alanları eğer ayakta kalabilirse 1 numara olarak kalacaktır. Yaşayarak göreceğiz :)
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acmtncy 7 yıl
torrent sitelerini kapatınca millet gidip orijinal mi alacak sanıyorlar? alanlar olsa bile çok az olur bu oran. şu anda torrentten çekebildiğim bir oyun piyasada 60 lira. ona 60 lira vereceğime oynamam o zaman şirket daha çok zarar eder. korsan da olsa oynanması hiç oynanmamasından iyidir. 60 lira verip alacak kadar beğendiğim oyunu da torrentten çekip denedikten sonra destek olmak için orijinal alıyorum zaten. yani lafın özü orijinal alacak adam torrent olsa da olmasa da orijinal alıyor, almayacak adam da hiç almıyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Ah be kötü oldu gerçekten nereydese oradan toorennt kullanıyordum hep :/
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