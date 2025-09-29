Giriş
    Fortnite gamalı haç krizi yaşıyor, Peacemaker dans hareketi apar topar kaldırıldı

    Fortnite oyununda Peacemaker görünümünün Peaceful Hips dans hareketi büyük tartışmalara neden oldu. Epic Games tepkiler üzerine hareketi kullanımdan kaldırdı.   

    Fortnite Tam Boyutta Gör
    DC karakteri Peacemaker ile yapılan iş birliği kapsamında Fortnite oyununa eklenen Peaceful Hips dans hareketi apar topar kaldırıldı. Epic Games sebep olarak yaratıcı niyetlerin yeniden değerlendirilmesi ve simgesel anlam taşıyabileceği düşünülen hareketlerle ilgili endişeleri gerekçe gösterdi.

    Peacemaker krizi

    Peaceful Hips dans hareketi Peacemaker dizisinin açılış sahnesindeki dans figürlerinden esinlenmişti. Güncelleme sonrasında bu dansın gamalı haç izlenimi taşıdığı sosyal medyada yankılanırken, uzun yıllar öncesinin bir Donald Duck bölümünde aynı bu hareketlerle gamalı haç dansı yapıldığına dair klipler yayılmaya başladı. 

    Topluluk tepkileri ise ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim, Epic Games’in fazla hassas davrandığını ve oyuncuların satın aldıkları içeriklere erişiminin engellenmesinin adil olmadığını savunurken; diğer kesim, bu tarz sembolik risklerin önceden tespit edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Epic Games, hareketin kalıcı olarak geri dönmemesi durumunda oyunculara otomatik iade yapılacağını açıkladı. 

