Fortnite gamalı haç krizi yaşıyor, Peacemaker dans hareketi apar topar kaldırıldı

Peacemaker krizi
Peaceful Hips dans hareketi Peacemaker dizisinin açılış sahnesindeki dans figürlerinden esinlenmişti. Güncelleme sonrasında bu dansın gamalı haç izlenimi taşıdığı sosyal medyada yankılanırken, uzun yıllar öncesinin bir Donald Duck bölümünde aynı bu hareketlerle gamalı haç dansı yapıldığına dair klipler yayılmaya başladı.
Topluluk tepkileri ise ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim, Epic Games’in fazla hassas davrandığını ve oyuncuların satın aldıkları içeriklere erişiminin engellenmesinin adil olmadığını savunurken; diğer kesim, bu tarz sembolik risklerin önceden tespit edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Epic Games, hareketin kalıcı olarak geri dönmemesi durumunda oyunculara otomatik iade yapılacağını açıkladı.
