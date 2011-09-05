Toshiba'nın 55-inç boyutundaki gözlüksüz 3D destekli televizyonunu inceledik

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2011 Fuarı'nın öne çıkan lansmanlarından biri de Toshiba tarafından anons edilen 55-inç boyutundaki akıllı televizyondu. Gözlüksüz 3D desteği ile öne çıkan televizyon aynı zamanda 4x Full HD çözünürlüğü ve gelişmiş akıllı televizyon özellikleriyle Japon üreticinin en iddialı modeli olacak gibi görünüyor. ZL2 serisi altında sunulan bu özel televizyonu yerinde inceledik, işte ilk izlenimlerimiz.

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