Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Toshiba'nın 55-inç boyutundaki gözlüksüz 3D destekli televizyonunu inceledik

7 yıl
222,6b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2011 Fuarı'nın öne çıkan lansmanlarından biri de Toshiba tarafından anons edilen 55-inç boyutundaki akıllı televizyondu. Gözlüksüz 3D desteği ile öne çıkan televizyon aynı zamanda 4x Full HD çözünürlüğü ve gelişmiş akıllı televizyon özellikleriyle Japon üreticinin en iddialı modeli olacak gibi görünüyor. ZL2 serisi altında sunulan bu özel televizyonu yerinde inceledik, işte ilk izlenimlerimiz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
John Voxville 7 yıl en beğenilen os_lnx
os_lnx

bide ihtiaycımız olan bişeyi inceleyin ne faydası var bunun bize. kimbilir nekkadar emin,nki bu ülkeden bile bunu alacak kişi ya çıkar ya çıkmaz bana çok şey geliyor ne desem işte anlayın siz onu. bu forumdanda onu alacak kimse çıkmayacaktır. ahberdar olmakda hiçnbişeyi değiştirmez... bi önem taşımıyo bence.... kısacası bizene ki


Tamam. Erdi abiye söyleriz, bir dahakine 51 ekran Vestel tüplü TV inceler.
os_lnxbide ihtiaycımız olan bişeyi inceleyin ne faydası var bunun bize. kimbilir nekkadar emin,nki bu ülkeden bile bunu alacak kişi ya ç...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oxeman 7 yıl
os_lnx
bide ihtiaycımız olan bişeyi inceleyin ne faydası var bunun bize. kimbilir nekkadar emin,nki bu ülkeden bile bunu alacak kişi ya çıkar ya çıkmaz bana çok şey geliyor ne desem işte anlayın siz onu. bu forumdanda onu alacak kimse çıkmayacaktır. ahberdar olmakda hiçnbişeyi değiştirmez... bi önem taşımıyo bence.... kısacası bizene ki

1.si bu bir teknoloji haber sitesi burada gerekli gereksiz herşeyin incelemesi yapılmalıdır.
2.si ürün gözlüksüz 3d televizyon, gereksiz ve kimse almayacak olsa bile incelemesi yapılması gerekir çünkü bu 3d gözlüksüz teknolojiye çok yeniyiz.
3.sü sana gereksiz olan başkalarına olmayabilir.Bence gerekli bir ürün.
4.sü burada abidik kubidik şeylerin incelemesi yapılıp en önemli ürünler es geçilmiyor.her ürünün incelemesi var.İstediğini izler istemediğini izlemezsin.Bu nedenlerden dolayı
Sana donanım haber en gereksiz yorum ödülünü layık görüyorum.
os_lnxbide ihtiaycımız olan bişeyi inceleyin ne faydası var bunun bize. kimbilir nekkadar emin,nki bu ülkeden bile bunu alacak kişi ya çıkar y...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engunaydin 7 yıl SystemApps
SystemApps

hem önünde kamera var hem internete bağlı??
oldu canım kim güvenebiliyorsa gitsin alsın...


Müdür internete havadan girmiyor ya. Bağlama modeme girmesin...

Ha internete havadan giriyorsa da kameraya perde çek beleş netin keyfini sür.


SystemAppshem önünde kamera var hem internete bağlı??oldu canım kim güvenebiliyorsa gitsin alsın...Müdü...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
djx 4 yıl
bu tv turkiye pazarında varmı ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 5 yıl
Adamlar yapmış helal olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
gözlüksüzü bekliyordum. demek ki nihayet çıktı. gözlükle evde tv seyretmek bana hiç normal gelmemişti zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YAHEL73 7 yıl
kaç kuruş bu televizyon?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brev 7 yıl
Güzel bir TV fakat fiyatı uçuk.Özellikle gözlüksüz 3D özelliği ben de dahil çevremde çok beğenildi.Bunun dışında diğer özellikleride güzel.Fiyatı zaman gelir mantıklı seviyelere düşerse belirli bir satış yapar.Fakat sırada bekleyen diğer teknolojiler bu tip TV'ler yaygınlaşamadan piyasaya giriş yapacak gibi bir his var içimde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeFeD 7 yıl
3D tvler bana kesinlikle hitap etmiyor. alışveriş merkezlerinde 2 dakika gözlükle bakınca midem bulanmaya başlıyor. yüksek çözünürlüklü kaliteli görüntü veren, gecikme sorunu yaşatmayan paneller benim için her zaman tercih edilir durumda
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adhyasa 7 yıl
8000 euroya anca burada oturup video incelemesini izleriz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UriHAYY 7 yıl
Toshıba yı takdir ediyorum , Büyük buluş 3 d gözlük artık yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
levanesa 7 yıl
3d bide gozu mahf etmese
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Toshiba gene yapmış arkadaşlar..Hiç boşuna tartışmayınız. Adamlar teknolojiyi yapıp diğer markalara devir ediyor.Üstüne de Vana yardım ediyor daha ne yapsın:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sami Ertaga 7 yıl
Ne zaman piyasada olacak bilgi var mı? Bir de 60" ve üstü ebetlar da Türkiye'ye gelecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeufeL-07 7 yıl
Televizyonun işlemcisine kadar anlatmak detaylı inceleme olmuyor sadece gözlüksüz 3d tv nin derinliğinden bahsetmekmi detaya giriyor :) Komik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendelse 7 yıl
Ya iyi güzel dh incelemelerine toz kondurmuyorsunuz ama 3d görüntünün göze nasıl göründüğü gözlüklü ile gözlüksüz arasındaki farklar vs hiç anlatılmıyor incelemede
tvnin görüntü işlemcisinden banane benim için önemli olan gözlüksüz 3d nin göze nasıl göründüğü
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xanty 7 yıl sendelse
sendelse

Ya iyi güzel dh incelemelerine toz kondurmuyorsunuz ama 3d görüntünün göze nasıl göründüğü gözlüklü ile gözlüksüz arasındaki farklar vs hiç anlatılmıyor incelemede
tvnin görüntü işlemcisinden banane benim için önemli olan gözlüksüz 3d nin göze nasıl göründüğü


Böyle mesajlarıda siliyorlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
08:40
Resident Evil 2 Remake Video İnceleme
8,2b izlenme · 3 ay
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
09:42
4 kameralı telefon ne işe yarar? Samsung Galaxy A9 ön inceleme
12b izlenme · 7 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13b izlenme · 1 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
15:39
Sony A6400 satın aldım | Kutu açma ve ön inceleme
5,7b izlenme · 2 hf.
06:34
3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme
6,1b izlenme · 7 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
16:32
Saç ekimi sonrası 12. gün | Ekilenler uzuyor
18,6b izlenme · 5 ay
02:40
Kıvrılan televizyon | 10 saniyede kayboluyor
14,1b izlenme · 4 ay
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,3b izlenme · 7 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
13:26
Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı
10,2b izlenme · 6 ay
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
18:01
Yok böyle mikrofon | Rode Wireless Go aldım
3,2b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim