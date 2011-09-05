Toshiba'nın 55-inç boyutundaki gözlüksüz 3D destekli televizyonunu inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2011 Fuarı'nın öne çıkan lansmanlarından biri de Toshiba tarafından anons edilen 55-inç boyutundaki akıllı televizyondu. Gözlüksüz 3D desteği ile öne çıkan televizyon aynı zamanda 4x Full HD çözünürlüğü ve gelişmiş akıllı televizyon özellikleriyle Japon üreticinin en iddialı modeli olacak gibi görünüyor. ZL2 serisi altında sunulan bu özel televizyonu yerinde inceledik, işte ilk izlenimlerimiz.
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Tamam. Erdi abiye söyleriz, bir dahakine 51 ekran Vestel tüplü TV inceler.
1.si bu bir teknoloji haber sitesi burada gerekli gereksiz herşeyin incelemesi yapılmalıdır.
2.si ürün gözlüksüz 3d televizyon, gereksiz ve kimse almayacak olsa bile incelemesi yapılması gerekir çünkü bu 3d gözlüksüz teknolojiye çok yeniyiz.
3.sü sana gereksiz olan başkalarına olmayabilir.Bence gerekli bir ürün.
4.sü burada abidik kubidik şeylerin incelemesi yapılıp en önemli ürünler es geçilmiyor.her ürünün incelemesi var.İstediğini izler istemediğini izlemezsin.Bu nedenlerden dolayı
Sana donanım haber en gereksiz yorum ödülünü layık görüyorum.
Müdür internete havadan girmiyor ya. Bağlama modeme girmesin... Ha internete havadan giriyorsa da kameraya perde çek beleş netin keyfini sür.