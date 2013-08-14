Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Transcend JetFlash 780 video inceleme "210MB/saniye hız sunan yüksek performanslı USB 3.0 bellek"

5 yıl
11,7b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Transcend'in yüksek performans ve bol depolama kapasitesi sunan JetFlash 780 USB 3.0 modeli, inceleme konuğumuz olarak ekranlarınızda. SSD'lerdeki gibi MLC tipi NAND Flash kullanan bellek, küçük boyutlarına rağmen 64GB depolama kapasitesi ve 210MB/saniyeye varan okuma ile 140MB/saniye seviyesindeki yazma hızları ile sınıfının en hızlıları arasında. Transcend'i JetFlash 780 serisi bu belleği hakkında detaylı test sonuçları, analizler ve yorumlar, video incelememizde.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sinanx 5 yıl en beğenilen
Ömür boyu garanti gibi şeyler güzel şeyler, güven veren şeyler.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zuko 5 yıl
USB portlarında şişkinlik nedeniyle diğer portun kullanılmaması gibi detaylara değinmeniz güzel olmuş. Diğer incelemelerinizde de böyle küçük ancak önemli detayları atlamamanız dileğiyle. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyridder 5 yıl
Güzel incelemeymiş teşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 5 yıl
İnceleme çok güzel olmuş. Ufak bir aygıt olmasına rağmen baya detaylı anlatılmış. Tabi biz bu incelemeden daha çok teknolojiden haberdar olma şeklinde faydalanıyoruz. Zira bir SSD fiyatına denk gelen bu aygıt daha çok ihtiyaca göre satış görecektir. Bir SSD alıcısı seviyesindeki kullanıcı bile kolayca para vermeyecektir diye düşünüyorum.
İnceleme için teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gerginix 5 yıl
Peki anakartlardaki harici USB 3.0 kontrolcüler bu ürünün tam kapasite ile okuma yazma sağlamasına izin verecek mi, Zeki Müren de bizi görecek mi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gerginix 5 yıl HAAltuntas
Bu ürünü tam kapasite ile sürekli data transferi için kullanan biri için ideal ama ev kullanıcısı varsın, bu kadar hızlı transfer ihtiyacı hissetmesin
Ben de şahsen bu paraya 2. bir SSD alırım. Ayrıca daha önceki mesajda da belirttiğim gibi ürünün vaat ettiği performansa ulaşmak ve ödenen paranın hak edilmesi için anakartın USB 3.0 portlarının da eş seviyede tepki vermesi lazım ki hem AMD hem de Intel cephesinde bu ürüne tam karşılık verecek anakart bolluğu yaşanmıyor. Harici USB 3.0 denetçileri çok yüksek hızlara ulaştığınız anlarda kanser edici şekilde yavaşlayıp belli süreler donabiliyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Konungariket Sverige 5 yıl
bir flash bellek ancak bu kadar övülebilir k.bakmayında bi flash bellek bu kadar mı övülür,rahat 2-3 dakika parmak kadar şeyin tasarımını anlattı eksiyi yicez ama felaket reklam kokusu aldım ben...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_Samed 5 yıl
NYseagull
O videonun sonundaki Ben Erdi Özüağ yanlışlıkla oldu galiba.

hayır sonundada kendini tanıttı işte doğal birşey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NYseagull 5 yıl
O videonun sonundaki "Ben Erdi Özüağ" yanlışlıkla oldu galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Soul741 5 yıl
SeriaLLorD

İçinde işletim sistemi mi varki 64 Gb lik belleğin 58 gb si kullanılabilir alan



Harddisk ve bellek üreticileri düz hesap yaparak bayt'ı 1024'e değil 1000'e bölerek veri kapasitesini yazar.

O yüzden böyle küçük farklar olabilir belleklerde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Bu kadar hız bu kadar hacim bu kadar ergonomi ama güvenlik yok. Çalınmaya karşı güvenlik değil, yazmaya karşı güvenlik. Bu kadar tehlike 10 milyonlarca virüs geziniyor ve bir tane yazma korumalı usb çubuk yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
İçinde işletim sistemi mi varki 64 Gb lik belleğin 58 gb si kullanılabilir alan

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
katamuk 5 yıl
sinanx
Ömür boyu garanti gibi şeyler güzel şeyler, güven veren şeyler.

ömür boyu dan kasıt ilgili ürünün kaç yıl ömrü olduğu olması lazım. örneğin cep telefonu için 6-7 yıldı sanırım ömür boyu garanti denildiği zaman.
usb3 belleklerin fiyatının düşmesi lazım ama piyasaya fazla yaygınlaşmadı ne hikmetse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:13
Bu bellekler uçuyor: Performans canavarı DDR4 RAM'ler
46,8b izlenme · 1 yıl
07:16
Razer Raiju incelemesi "En hızlısı, en pahalısı"
11,1b izlenme · 1 yıl
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
945 izlenme · 7 sa. yeni video
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
06:45
Oyuncuya özel mikrofon "ASUS ROG Strix Magnus" inceleme
9b izlenme · 1 yıl
02:07
ASUS'dan USB Type-C taşınabilir monitör ZenScreen
5,4b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,9b izlenme · 2 gün
02:18
Asus Rog Strix Fusion 7.1 kulaklık ön inceleme
7,3b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
483 izlenme · 7 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim