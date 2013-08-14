Transcend JetFlash 780 video inceleme "210MB/saniye hız sunan yüksek performanslı USB 3.0 bellek"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Transcend'in yüksek performans ve bol depolama kapasitesi sunan JetFlash 780 USB 3.0 modeli, inceleme konuğumuz olarak ekranlarınızda. SSD'lerdeki gibi MLC tipi NAND Flash kullanan bellek, küçük boyutlarına rağmen 64GB depolama kapasitesi ve 210MB/saniyeye varan okuma ile 140MB/saniye seviyesindeki yazma hızları ile sınıfının en hızlıları arasında. Transcend'i JetFlash 780 serisi bu belleği hakkında detaylı test sonuçları, analizler ve yorumlar, video incelememizde.
Paylaş Tweetle
İnceleme için teşekkürler.
hayır sonundada kendini tanıttı işte doğal birşey
Harddisk ve bellek üreticileri düz hesap yaparak bayt'ı 1024'e değil 1000'e bölerek veri kapasitesini yazar.
O yüzden böyle küçük farklar olabilir belleklerde.
ömür boyu dan kasıt ilgili ürünün kaç yıl ömrü olduğu olması lazım. örneğin cep telefonu için 6-7 yıldı sanırım ömür boyu garanti denildiği zaman.
usb3 belleklerin fiyatının düşmesi lazım ama piyasaya fazla yaygınlaşmadı ne hikmetse