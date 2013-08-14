Transcend JetFlash 780 video inceleme "210MB/saniye hız sunan yüksek performanslı USB 3.0 bellek"

Transcend'in yüksek performans ve bol depolama kapasitesi sunan JetFlash 780 USB 3.0 modeli, inceleme konuğumuz olarak ekranlarınızda. SSD'lerdeki gibi MLC tipi NAND Flash kullanan bellek, küçük boyutlarına rağmen 64GB depolama kapasitesi ve 210MB/saniyeye varan okuma ile 140MB/saniye seviyesindeki yazma hızları ile sınıfının en hızlıları arasında. Transcend'i JetFlash 780 serisi bu belleği hakkında detaylı test sonuçları, analizler ve yorumlar, video incelememizde.

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