Transcend Store Jet Cloud'a Computex'den "En İyi Seçim" ödülü





Depolama ve multimedya çözümleriyle sektörün önemli firmalarından Transcend’in kullanıcılara mini bulut ortamlarını yaratma imkanı veren taşınabilir mini NAS çözümü Store Jet Cloud, Computex tarafından “En İyi Seçim” ödülüne layık görüldü.

Fonksiyonellik, taşınabilirlik, hızlı haberleşebilme gibi kriterlerde rakiplerini geride bırakara ödüle layık görülen Store Jet Cloud, kullanıcılara kendilerine ait bulut ortamı yaratarak Android ve iOS cihazları başta olmak üzere kablosuz iletişim yeteneği bulunan tüm cihazlardan verilerine hızlıca erişebilme şansı tanıyor.

99mm × 54mm × 16.5mm boyutları ve sadece 90gf ağırlığı ile taşınabilirliği öne plana çıkan Store Jet Cloud’un 32 ve 64GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor. Lityum polimer pili ile 6 saate kadar kesintisiz veri aktarabilen Store Jet Cloud, aynı anda 5 farklı cihazla Wi-Fi 802.11 b/g/n üzerinden veri paylaşımı yapabilirken; başta MP3, MP4 ve JPEG olmak üzere yaygın medya formatlarına destek sunuyor.

Android ve iOS için özel bir uygulaması da mevcut olan Store Jet Cloud’un tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.





