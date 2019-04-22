Turhost ta Yeni Nesil WordPress Hosting Paketleri

Aklınızda sizin için çok değerli bir fikir var ve bunu uygulamak, insanlarla paylaşmak, harcadığınız emeğin karşılığını almak istiyorsunuz. Tabi ki bunun en kolay yolu artık gelişen internet ortamından geçiyor. Fikirlerinizi paylaştığınız bir blog sitesi, ürünlerinizi pazarladığınız bir e-ticaret sitesi ya da insanların fikirlerini paylaştığı modern bir web sitesi kurma hedefiniz olabilir. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürdüğünüz bir web sitesinde başarılı olabilmek için en önemli ilk üç etkenden biri de şüphesiz web sitesi barındırma hizmetidir.

hızlı, kesintisiz, güvenilir ve yüksek performanslı sunucularda barındırılması ve yayımlanmasıdır. Hosting bir web sitesinin yayımlanması için tek başına yeterli değildir. Başarılı bir web sitesi için doğru içerik yönetim sistemi ile çalışmak ta önemlidir. Burada her üç siteden birinde WordPress altyapısı kullanıldığı görülüyor. On binlerce kullanıcı tarafından ücretsiz ve açık kaynak olarak geliştirilen bu içerik yönetim sistemi, milyonlarca web sitesinde aktif olarak kullanılmakta. Hosting, diğer adıyla Web Sitesi Barındırma Hizmeti; web sitelerinizin internet ortamında yedi gün yirmi dört saat,sunucularda barındırılması ve yayımlanmasıdır. Hosting bir web sitesinin yayımlanması için tek başına yeterli değildir. Başarılı bir web sitesi için doğru içerik yönetim sistemi ile çalışmak ta önemlidir. Burada WordPress son zamanlarda artan popülaritesi ile ön plana çıkmakta. Öyle ki son istatistiklerde İnternet’tekiWordPress altyapısı kullanıldığı görülüyor. On binlerce kullanıcı tarafından ücretsiz ve açık kaynak olarak geliştirilen bu içerik yönetim sistemi, milyonlarca web sitesinde aktif olarak kullanılmakta.

WordPress ile %100 uyumlu, kesintisiz ve hızlı çalışan bir hosting altyapısında barındırma hizmeti sağlanması diğer WordPress sitelerinden ayrılarak ön plana çıkmak ve ziyaretçilerine hızlı bir web sitesi deneyimi sunmak isteyen kullanıcılar için her geçen gün daha da önemli hale gelmekte. Bunun için özel olarak WordPress uygulamasına göre optimize edilmiş, doğru bir hosting altyapısı tercih edilmesi gerekmekte.

Tanımına uygun olarak Türkiye’nin lider hosting servis sağlayıcısı Turhost yeni yılda müşterilerine “en iyi” hizmeti verebilmek amacıyla altyapılarında ve WordPress Hosting paketlerinde büyük değişimlere gidiyor. Gelin bu yeniliklere birlikte göz gezdirelim.

Yeni NVME Hosting Hızlı bir web sitesine sahip olmak, Google ve diğer arama motorlarında ön sıralarda yer almanızı ve rakiplerinize göre maça bir sıfır önde başlamanızı sağlayacaktır. Turhost, Türkiye’de barındırdığı web site sayfalarının en hızlı açıldığı barındırma hizmeti veren firma olarak bilinmektedir ve 2019 yılı itibarı ile bu liderliği perçinlemeye kararlı görünüyor, zira en büyük yenilikler yine web sitesi performansı ve hızı üzerine geliyor.



SSD Hosting, web sitelerininin barındırıldığı disk depolama ortamının SSD olduğu yapılara denilmektedir. SSD diskli bir ortamda web sitelerinin açılış süresi dramatik bir şekilde hızlanmaktadır. Uzun bir süredir SSD tabanlı hosting hizmeti veren Turhost, gelişen teknoloji çağının gerekliliklerine uygun bir şekilde bir çağ ileri atlatmakta ve SSD den çok daha hızlı bir hizmet olan Türkiye’nin ilk NVME Hosting altyapısına geçmiş bulunmaktadır. Mekanik diskler ile bir veriye ulaşım ortalama 8 mili saniyeler iken SSD ile bu oran 1-2 milisaniyeler civarındadır. NVME diskler ile birlikte bu oran 0.1 mili saniyelere düşmektedir. Turhost NVME sunucu hizmetinde disk erişimleri artık SSD disklere göre 20 kata kadar daha hızlı.

Yeni PHP 7.3 Modülü Turhost.com, Türkiye de en fazla WordPress web sitesine ev sahipliği yapan lider firmadır. Bu nedenle Turhost, WordPress uygulamasına ve WordPress uygulamasının yazıldığı programlama dili olan PHP programlama dilinin optimizasyonlarına 10 yıldır özenle devam etmektedir. PHP 7.3 destekleri ile özellikle WordPress blog sitelerinde %15’e yakın ek bir site hızı sağlanabilmektedir. Son teknolojileri her zaman yakından takip eden Turhost, PHP güncellemelerini yakından takip etmekte ve her zaman ilkleri kullanıcılarına sunmaktadır. , web sitelerininin barındırıldığı disk depolama ortamının SSD olduğu yapılara denilmektedir. SSD diskli bir ortamda web sitelerinin açılış süresi dramatik bir şekilde hızlanmaktadır. Uzun bir süredir SSD tabanlı hosting hizmeti veren Turhost, gelişen teknoloji çağının gerekliliklerine uygun bir şekilde bir çağ ileri atlatmakta ve SSD den çok daha hızlı bir hizmet olan Türkiye’nin ilkaltyapısına geçmiş bulunmaktadır. Mekanik diskler ile bir veriye ulaşım ortalama 8 mili saniyeler iken SSD ile bu oran 1-2 milisaniyeler civarındadır. NVME diskler ile birlikte bu oran 0.1 mili saniyelere düşmektedir. Turhost NVME sunucu hizmetinde disk erişimleri artık SSD disklere göre 20 kata kadar daha hızlı.Turhost.com, Türkiye de en fazla WordPress web sitesine ev sahipliği yapan lider firmadır. Bu nedenle Turhost, WordPress uygulamasına ve WordPress uygulamasının yazıldığı programlama dili olan PHP programlama dilinin optimizasyonlarına 10 yıldır özenle devam etmektedir. WP hosting alt yapılarında PHP 7.2 vedestekleri ile özellikle WordPress blog sitelerinde %15’e yakın ek bir site hızı sağlanabilmektedir. Son teknolojileri her zaman yakından takip eden Turhost, PHP güncellemelerini yakından takip etmekte ve her zaman ilkleri kullanıcılarına sunmaktadır.

WordPress LSCache ile Jet Hızında Web Siteleri

Yeni yapı ile birlikte Turhost, WordPress paketlerinde lisanslı LSCache wordpress hosting hızlandırma modülünü ücretsiz olarak müşterilerine sunuyor. Bu modül ile birlikte WordPress sayfaları 30 kata kadar daha hızlı çalışabilmektedir. Yapmanız gereken sadece otomatik olarak kurulumunu gerçekleştirebildiğiniz WordPress yönetim paneliniz üzerinden LSCache modülünü aktif etmenizdir. Eklenti cache özelliği yanında; JavaScipt ve CSS birleştirme, HTTP/2 Push desteği ve resim optimizasyonu gibi birçok fonksiyon ile sitenizde gözle görülür düzeyde hız farkı oluşturmaktadır. Bu sitenizin Pagespeed skorunu da bir adım yukarı çıkarmaktadır. Unutmayın ki hızlı bir WordPress web sitesi, Google’da üst seviyelere çıkabilmeniz ve doğru bir SEO politikası için anahtar bir role sahip.



Ek Yüz Bin Web Sitesi Barındırma Kapasitesi Yeni eklenen son model Intel Xeon işlemci ve kurumsal donanımlarla birlikte web hosting kapasitesi Türkiye’nin en büyüğü olarak 100.000 web sitesinden 200.000 web sitesine çıkartıldı. Gelişen alt yapısı ve yeni donanımlar ile web sitelerinin erişilebilirlik kalitesi çok daha üst seviyelere çıkacak.

Sunucu kaynakları bir web sitesinin hızlı ve stabil yayın yapabilmesi için özel öneme sahiptir. Uzun yıllardır web hosting paketlerinde maksimum kaynak prensibini uygulayan firmanın yeni hizmetlerinde de bunu geliştirdiği görülmekte. Artık Turhost web hosting müşterileri daha fazla işlemci, bellek ve nvme ssd disk alanına sahip.



En İyi Lokasyon & En Hızlı İnternet Yüksek performansa sahip son teknoloji donanım ve altyapı yanında, web sitesinin bulunduğu lokasyonda hızlı bir WordPress Hosting deneyimi için olmazsa olmaz özelliklerden biridir. Turhost Türkiye’nin en iyi Tier 3 Veri Merkezlerinde biri olan ve Türkiye ADSL ve Fiber İnternet ağının merkezinde bulunan Türktelekom Gayrettepe Veri Merkezinde bulunmaktadır. Türkiye’de herkes Turhost altyapısındaki web sitelere her zaman en hızlı internet erişimi ile bağlanırlar.

Her zaman kullanıcıları için eşsiz bir servis deneyimini hedefleyen Turhost, WordPress için geliştirmiş olduğu özel yönetim ekranı ile kullanıcılarına WordPress’i tek bir işlemde kurabilme, yedekleyebilme ve bu yedeği geri yükleyebilme imkanını sunmakta. Panel üzerinden ayrıca WordPress lerine giriş yapmadan LiteSpeed LS Cache modülünü tek bir işlemde yüklemenin yanında WordPress temalarını, eklentilerini yükleme, etkinleştirme, kaldırma ve güncellemelerini yapabilmekteler. Turhost, WordPress üzerinde geliştirme yapan veya farklı uygulamaları denemek isteyen kullanıcıları da düşünerek site kopyalama ve staging ortamı oluşturma imkanı sunan özellikleri panele entegre etmiş durumda. Bu işlem sayesinde kullanıcılar tek bir işlemde sitelerini farklı bir alana kopyalayabilmekte ve çalışmalarını bu alanda yapabilmekteler.



Artan popüleritesi ve kullanım kolaylığı ile WordPress her geçen gün çok daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilmekte ve web sitelerinin altyapısında kullanılmakta. Web Hosting ve WordPress konusundaki 15 yıllık deneyimi ile Turhost müşterileri 2019 yılında da web sitelerini en yüksek performans ile yayımlayacaklar gibi gözüküyor.

