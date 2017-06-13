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Türk – Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kuruluyor

Türk – Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin kurulması için süreçler resmen yasal zemine oturtuldu. Kurulacak üniversite, bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk – Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kuruluyor
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Bir süredir konuşulan ve İstanbul’da kurulması planlanan Türk – Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi için ilk adım atıldı. TBMM komisyonunda görüşülerek kabul edilen üniversitenin bağlı olacağı vakfın kuruluşuna onay çıktı.

İstanbul Pendik’te hazineye ait araziler üzerinde konumlandırılacak olan üniversitenin kuruluşu için gerekli ödenek Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak. Üniversitenin bağlı olduğu vakıf, bilimsel ve teknolojik çalışmalar kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında şirket kurma yetkisine de sahip olacak. Üniversitenin ithal edeceği ürünler için KDV ve ÖTV muafiyetine sahip olacağı belirtiliyor.

Kanun yürürlüğe girdikten itibaren bir ay içinde kuruluş çalışmaları başlayacak olan üniversitenin yapılacak araştırma ve çalışmalar ile adını duyurması hedefleniyor. Belirli bir süre içinde hem akademik kadrosu hem de bilimsel çalışmalar ile dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmesi bekleniyor.

Üniversitenin öğrenci kapasitesinin %60-70’i yüksek lisans ve doktora, %30-40’ı ise lisans öğrencisi olacak. Ağırlıklı olarak mühendislik ve temel bilimler alanında bölümler bulunacak. Öğrenci sayısının belirli bir düzeyin altında tutulacağı ve alınacak öğrencilerin bölümleri ile ilgili olmasının önemseneceği Milli Eğitim Bakanı tarafından vurgulanıyor. Tabi bunun mevcut sistem ile ne kadar gerçek olabileceği de merak konusu. Dileriz sağlam temelleri olan ve dünyada ses getiren araştırmalara imza atan dünya standartlarında bir üniversite hedefine ulaşılabilir.


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Guest-D37FC5D75 1 yıl K E N
İmam Hatip mezunu olmak kötü bir şey mi?
Ah şu 28 Şubat zihniyeti hala bitmedi. Bu zihniyet inşallah her zaman kaybetmeye mahkum.
2 Yanıt Yanıtla +29
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aslanoto 1 yıl K E N
biz Japonlardan bilim öğreneceğiz, Japonlarda İmam hatiplilerimizden manevi kalkınma öğrenecek, salavat çekerek mutlu olacaklar, japonyada yüksek intihar bunalım manevi çıkmaz var.
biz Japonlardan bilim öğreneceğiz, Japonlarda İmam hatiplilerimizden manevi kalkınma öğrenecek, salavat çekerek mutlu olacaklar, japonyada yüksek intihar bunal...
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4 Yanıt Yanıtla +24
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Hallederizz 1 yıl
Hayırlı olsun inşallah olur da hic umudum yok bu iktidar bilime önem vermez aksine bence bilimi kendi çıkarlarına ters görüyorlar. Bence konuşulacak konuşulacak birkaç aya unutulacak
Hayırlı olsun inşallah olur da hic umudum yok bu iktidar bilime önem vermez aksine bence bilimi kendi çıkarlarına ters görüyorlar. Bence konuşulacak konuşulaca...
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mesut1221 1 yıl
japonlarda bızden ogrenıp ozel okullar acıp dunyada sonuncu sıraya duserler artık
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DH Misafiri 1 yıl
K E N ilim deryasının toprakları üzerinde yaşıyorsun İman lı olan insanların yapacaklarına şimdiden hazırlan işine gelmiyorsa gidersin senin gibi çöplere ihtiyacımız yok Bilim ile İslam ı yanyana koyamayacak kadar beynin yıkanmış yanlış dönemlerde doğup büyüdük ama insan isteyince doğruyu gerçeği öğrenebiliyor Allah sana hidayet etsin işine geldiği gibi yaşayalım diye doğup ölmüyoruz Elhamdülillah ki böyle İslam ile şereflenmiş ve uzun süre yönetilip birçok milletinde İslam nuru ile yönetilmesine şahit olunan bir ülkedeyiz sinema-televizyon üniversite vs vs materyaller teoriler yazılar kitaplar üretilerek unutturulmaya uğraşılmış ve senin gibiler ortaya çıkmış nihayet dilimiz değiştirilmiş Kuran ı anlamayalım diye dilimiz alfabemiz değiştirlimiş ararsan bulursun K.Atatürk en iyi yaptığı şey olarak açıklıyor bu bilim dallarının kökü Kuran dır bugün müslümanların 1500 yıl önceden Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem in söylemiş olduğunu bildiğimiz şeyleri Bilim adamları ancak keşfediyor dilim tam dönmüyor ama kardeşim ne yazarsanız yazın ne derseniz deyin ne yaparsanız yapın kimden destek isterseniz isteyin kime satarsanız satın İslam ın nuru tamamlanacak buna ortak olursanız nemutlu size bize
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DH Misafiri 1 yıl
Birileri albert einstein ile ismet inönü arasında geçen yazılı diyaloğu aktarıp ilime bilime değer vermediniz demiş ama o dönemde büyüyen nazizm tehlikesini ve almanların olası bir diplomatik krizde Türkiyeyi işgal olasılığını ve bu mektubun sonradan Atatürk tarafından farkedlip teklifin kabul edildiğini ve Albert Einstein’in gelmeyip de 40 bilim adamını yollamasıyla İstanbul Teknik Üniversitesinin kurulduğunu unutmuşlar.
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takip1 1 yıl
İnsanları imam hatipli,düz liseli... diye ayıranlara söylüyorum: biz yüzyıllardır hep birlikte kardeşçe yaşayan toplumuz.yazdıklarının edepsizlik oldugunun herkez bilincinde.

Gel ne olursan ol gene gel ,bilincinde olmamız niyetiyle...



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axaxa 1 yıl
Bilim neymiş gösterelim onlara
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elured 1 yıl
Ak velet bloklama konusu
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odeon99 1 yıl
İmam Hatip'den yatay geçiş varmı?
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ULYSES 1 yıl
Tam güzel şeyler de oluyor diyecektim ki, şu paragrafa takıldım
''İstanbul Pendik’te hazineye ait araziler üzerinde konumlandırılacak olan üniversitenin kuruluşu için gerekli ödenek Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak. Üniversitenin bağlı olduğu vakıf, bilimsel ve teknolojik çalışmalar kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında şirket kurma yetkisine de sahip olacak. Üniversitenin ithal edeceği ürünler için KDV ve ÖTV muafiyetine sahip olacağı belirtiliyor.''
Bu vakıf kimler tarafından yönetilecek? Kurulacak şirketlerin yaptığı ithalatların nereye gittiğine bakılacak mı? Hazineden bağışlanan arazi ve maliye bakanlığının aktardığı bütçe de bu vakfın kontrolünde mi olacak? İnşaat ihalesi yapılacak mı? Gibi sorular sorular....
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burakk, 1 yıl
Akademik yollarla girebiliyor muyuz?
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Atsız-Ata 1 yıl
Şimdide bu muhaliflerin çomarları çıktı yazık size gerçekten ülkenizden nefret eder hale gelmişsiniz
Savunma sanayinde yapılan güzel projelerden sonra böyle atılımlar ülkeye artı değer katacaktır.
Biz her zaman cehaletten çekmiş bir ülke olmuşuz ilim için yapılan güzel bir şeyi de eleştirmeyin artık
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