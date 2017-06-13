Türk – Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kuruluyor

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Bir süredir konuşulan ve İstanbul’da kurulması planlanan Türk – Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi için ilk adım atıldı. TBMM komisyonunda görüşülerek kabul edilen üniversitenin bağlı olacağı vakfın kuruluşuna onay çıktı.

İstanbul Pendik’te hazineye ait araziler üzerinde konumlandırılacak olan üniversitenin kuruluşu için gerekli ödenek Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak. Üniversitenin bağlı olduğu vakıf, bilimsel ve teknolojik çalışmalar kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında şirket kurma yetkisine de sahip olacak. Üniversitenin ithal edeceği ürünler için KDV ve ÖTV muafiyetine sahip olacağı belirtiliyor.

Kanun yürürlüğe girdikten itibaren bir ay içinde kuruluş çalışmaları başlayacak olan üniversitenin yapılacak araştırma ve çalışmalar ile adını duyurması hedefleniyor. Belirli bir süre içinde hem akademik kadrosu hem de bilimsel çalışmalar ile dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmesi bekleniyor.

Üniversitenin öğrenci kapasitesinin %60-70’i yüksek lisans ve doktora, %30-40’ı ise lisans öğrencisi olacak. Ağırlıklı olarak mühendislik ve temel bilimler alanında bölümler bulunacak. Öğrenci sayısının belirli bir düzeyin altında tutulacağı ve alınacak öğrencilerin bölümleri ile ilgili olmasının önemseneceği Milli Eğitim Bakanı tarafından vurgulanıyor. Tabi bunun mevcut sistem ile ne kadar gerçek olabileceği de merak konusu. Dileriz sağlam temelleri olan ve dünyada ses getiren araştırmalara imza atan dünya standartlarında bir üniversite hedefine ulaşılabilir.