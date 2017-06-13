Vestel, Toshiba’nın televizyon bölümünü almak için resmen teklifini iletti

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Mayıs ayından bu yana Toshiba’nın televizyon bölümünü satın alacağı konuşulan Zorlu Holding, teklif gönderdiklerini resmen doğruladı. Şirket yöneticilerinin aktardığı bilgilere göre teklif kısa bir süre önce iletildi. Vestel ile birlikte 5 veya 6 şirket teklifini iletmiş durumda. Toshiba’nın bu teklifleri değerlendirmeye aldığı ve 1 – 1,5 ay içerisinde kararını açıklayacağı belirtiliyor.

Hali hazırda Toshiba markalı televizyonlar için Avrupa satış haklarını elinde bulunduran Zorlu Holding, tüm markanın kendi eline geçmesiyle birlikte küresel ölçekte 6-7 milyon adetlik bir satış beklentisi taşıyor. Teklifi de buna göre sunmuş durumdalar ancak şimdilik bu bilgi gizli durumda ve anlaşma gerçekleşirse öğrenebileceğiz.

Toshiba satın almasını Vestel City’de üretilecek ürünleri dünyaya açmak ve televizyon üretiminde hedef büyütmek olarak gören Zorlu Holding, Toshiba’nın kalan küçük ölçekli üretim birimlerinin ve patent haklarının da sahibi olacak. Çin, Japonya, Amerika gibi pazarlarda halen marka imajı güçlü olan Toshiba, Vestel markası için önemli bir kilometre taşı olabilir.