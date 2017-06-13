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Vestel, Toshiba’nın televizyon bölümünü almak için resmen teklifini iletti

Toshiba’nın televizyon bölümünü satın almak için istekli olan isimlerin başında gelen Vestel, Japon şirketin satın alınması için hedefe çok yakın. İşte Zorlu Holding’den konuya dair açıklamalar:
1 yıl
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Televizyonlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Vestel, Toshiba’nın televizyon bölümünü almak için resmen teklifini iletti
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Mayıs ayından bu yana Toshiba’nın televizyon bölümünü satın alacağı konuşulan Zorlu Holding, teklif gönderdiklerini resmen doğruladı. Şirket yöneticilerinin aktardığı bilgilere göre teklif kısa bir süre önce iletildi. Vestel ile birlikte 5 veya 6 şirket teklifini iletmiş durumda. Toshiba’nın bu teklifleri değerlendirmeye aldığı ve 1 – 1,5 ay içerisinde kararını açıklayacağı belirtiliyor.

Hali hazırda Toshiba markalı televizyonlar için Avrupa satış haklarını elinde bulunduran Zorlu Holding, tüm markanın kendi eline geçmesiyle birlikte küresel ölçekte 6-7 milyon adetlik bir satış beklentisi taşıyor. Teklifi de buna göre sunmuş durumdalar ancak şimdilik bu bilgi gizli durumda ve anlaşma gerçekleşirse öğrenebileceğiz.

Toshiba satın almasını Vestel City’de üretilecek ürünleri dünyaya açmak ve televizyon üretiminde hedef büyütmek olarak gören Zorlu Holding, Toshiba’nın kalan küçük ölçekli üretim birimlerinin ve patent haklarının da sahibi olacak. Çin, Japonya, Amerika gibi pazarlarda halen marka imajı güçlü olan Toshiba, Vestel markası için önemli bir kilometre taşı olabilir. 


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Erasmus78 1 yıl en beğenilen mrslimshady
Orijinalden alıntı: ozan1212

Orijinalden alıntı: Erasmus78
"Toshiba'nın bellek bölümünü alsın!" diyen arkadaşlar, o bölüm için konuşulan rakamların; bırakın sadece Vesteli, tüm Zorlu Holding'in piyasa değerinin 4-5 katı olduğundan bi haber olsa gerekler.

ne alakası var hocam? televizyon kaç para bi bellek kaç para



Bu mesaja ne diyeyim ben şimdi? Nasıl cevap vereyim? Kendimi dağlara taşlara mı vursam ne yapsam? Bu yorumu yazan kişi DH üyesi. Sorsan teknoloji takip ediyor.
Dolayısyıla bu yorumu yapan kişiyi betimleyecek sıfat bulamadım.



Orijinalden alıntı: ozan1212Orijinalden alıntı: Erasmus78"Toshiba'nın bellek bölümünü alsın!" diyen arkadaşlar, o bölüm için konuşulan ra...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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dr20mouse 1 yıl
Eğer alirlarsa sevinirim
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smart1978 1 yıl
Kimin parasi ile ?
Kazikladiklariyla olmasin ?
Gururla Vestel !!!
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Astforum 1 yıl
Zorlu'ya bak ya. Adamlar sürekli yatırım peşinde.
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MaDMaxiBo 1 yıl
avrupalı da servis rezaleti diyip toshiba almayı kesmezse iyi

yoksa sevmediğim vestel bile olsa güzel haber.
dünyada ekonomik kriz etkileri, gelecekteki yatırım planlarını farklı yönlere kaydırma adına satılan çok kaliteli ürün imal eden firmalar oldu ve oluyor. gönlümüz bunlardan birkaçını ülkemizden birilerinin alması yönünde.
o değil de Volvoyu alaydık eyiydi
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hacı.basat 1 yıl
Vestel'den artık Android tabanlı harici 8k uydu alıcı modelleri de görmek istiyoruz, 8k TV'ler gelmek üzere, piyasada 8k uydu alıcı talebi oluşacak, vestel'in yapamayacağı br şey değil.
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devrezcayi 1 yıl
hayırlı olsun vestel için
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fatihcanery 1 yıl
aptal aptal yorumlar doluşmuş yine,vesteli kutlarım inşallah da satın alır.sıfırdan o seviyeye gelmek yıllar alır.oturmuş bir düzen içinde bizim mühendislerimizi de işin içine katarak ülkemize çok büyük bir artı değer kazandırmış olacaklar
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kadirirdem 1 yıl
İnşallah alırlar ,eğer alınırsa süper olur.
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akmac 1 yıl
umarım güzel sonuçlanır.
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DH Misafiri 1 yıl
7 yıldır bana Maşallah tan başka laf dedirtmeyen vestel televizyonun Toshiba markasıyla üretilmesi yurt dışında çok daha iyi bir şatış yakalamasını sağlayabilir.
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mavizaman 1 yıl
vestele kesin katkısı olur.
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Astforum 1 yıl mavizaman
Aynen.
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tufanumur12 1 yıl
İnşallah alırlarda artık vestel tvlerin şu panel kalitelerini artırırlar. Renkler halen çok kötü cihazların. Kırmızıları pembeye, beyazları griye kaçırıyor. Belki toshibanın panel kalitesi ve teknolojilerinden biraz da olsa faydalanırlar. Bir artısı da bir Türk firmasının dünyaca ünlü bir firmayı alması olur. Hep satarken arada 1 tane de almakta iyi olur.
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