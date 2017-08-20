Türk bilim adamları yapay deri üretiminde çığır açtı

Son yıllarda gelişen teknolojiyle de birlikte tıbbi alanda oldukça hızlı bir şekilde ilerleme katedilmekte. Buna rağmen organ nakli gibi önemli bir konuda halen tam anlamıyla başarılı sonuçlar alınamayabiliyor. Türk bilim adamlarının geliştirdiği son teknikte ise kişi kendi kendisinin bağışçısı oluyor.

Yanık vakaları için ümit vadediyor

Profesörün belirttiğine göre çalışma özellikle de yanık vakalarında ve ciddi deri kayıpları yaşanan kazalarda faydalı olabilir. Bilindiği üzere özellikle de yanık vakaları oldukça riskli zira hastanın sonu ölümle bile sonuçlanabiliyor ki hastanın yaşadığı durumlarda da deri olmadığı için yanığın meydana geldiği bölgedeki yapılar birbirine yapışabiliyor ve bu da bazı uzuvlarda işlev kaybına neden olabiliyor. Tabi tedavi başarılı bir şekilde ilerlerse herhangi bir işlev kaybı olmayabiliyor ancak durum yine de riskli.

Hasta kendisinin vericisi olacak

Çalışmada şu an farelerde yapılan deneylerde başarılı sonuçlar elde edilmiş ve bilim adamlarına göre bünyeye yabancı herhangi madde içermediğinden ötürü insanlarda kullanıma çabucak geçilebilecek.

En İyi Deneysel Araştırma Ödülü

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yaptığı çalışmada kan pıhtısından yola çıkmış. Bilim adamıve bu yapıdan dabir iskelet meydana getirmiş. Bu yapının içinde yağ kök hücrelerine yer verilmiş ve en üst katmana da deri hücreleri yerleştirilmiş. Aslında çalışmada dahada test edilmiş fakatsonuçlar bu birleşimde elde edilebilmiş.Bu açıdan yeni çalışma hem estetik açıdan hem de tedavi sonrası işlevsellik bakımından hali hazırdakivenakledilen dokulara nazaran çok daha etkili bir çözüm olacağa benziyor. Üstelik yeni çözümün bizzat hastanınveüretilmesi de bünye ile uyumluluk bakımından kıyaslanamayacak düzeyde başarı vadediyor.Bu kadar önemli bir gelişme olması sebebiyle tıp dünyasının gündemi olmayı başaran çalışma Atarafından’ne layık görüldü. Yapay derinin DermoTürk adı altında hastalara uygulanması beklenirken Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Prof. Dr. Ethem Güneren, Dr. Mustafa Aykut Özgür, Prof. Dr. Halil İbrahim Canter, Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Dr. Fatma Nilay Yoğun ve Dr. Emre Gönenç Baygöldüzenlenecek olan törende ödüllerini alacak.