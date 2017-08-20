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Türk bilim adamları yapay deri üretiminde çığır açtı

Günümüzde her ne kadar tıbbi imkanlar gelişse de organ nakilleri ve yapay organlarla istenilen başarı elde edilemiyor. Türk bilim adamının geliştirdiği yöntemdeyse kişi kendi kendinin donörü oluyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,2b
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16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Son yıllarda gelişen teknolojiyle de birlikte tıbbi alanda oldukça hızlı bir şekilde ilerleme katedilmekte. Buna rağmen organ nakli gibi önemli bir konuda halen tam anlamıyla başarılı sonuçlar alınamayabiliyor. Türk bilim adamlarının geliştirdiği son teknikte ise kişi kendi kendisinin bağışçısı oluyor.
Türk bilim adamları yapay deri üretiminde çığır açtı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı yaptığı çalışmada kan pıhtısından yola çıkmış. Bilim adamı pıhtının yapısını güçlendirmiş ve bu yapıdan da 3 boyutlu bir iskelet meydana getirmiş. Bu yapının içinde yağ kök hücrelerine yer verilmiş ve en üst katmana da deri hücreleri yerleştirilmiş. Aslında çalışmada daha farklı konfigürasyonlar da test edilmiş fakat en başarılı sonuçlar bu birleşimde elde edilebilmiş.

Yanık vakaları için ümit vadediyor

Profesörün belirttiğine göre çalışma özellikle de yanık vakalarında ve ciddi deri kayıpları yaşanan kazalarda faydalı olabilir. Bilindiği üzere özellikle de yanık vakaları oldukça riskli zira hastanın sonu ölümle bile sonuçlanabiliyor ki hastanın yaşadığı durumlarda da deri olmadığı için yanığın meydana geldiği bölgedeki yapılar birbirine yapışabiliyor ve bu da bazı uzuvlarda işlev kaybına neden olabiliyor. Tabi tedavi başarılı bir şekilde ilerlerse herhangi bir işlev kaybı olmayabiliyor ancak durum yine de riskli.

Hasta kendisinin vericisi olacak

Bu açıdan yeni çalışma hem estetik açıdan hem de tedavi sonrası işlevsellik bakımından hali hazırdaki sentetik materyallere ve kadavradan nakledilen dokulara nazaran çok daha etkili bir çözüm olacağa benziyor. Üstelik yeni çözümün bizzat hastanın kendi kan hücrelerinden ve kök hücrelerinden üretilmesi de bünye ile uyumluluk bakımından kıyaslanamayacak düzeyde başarı vadediyor.

Çalışmada şu an farelerde yapılan deneylerde başarılı sonuçlar elde edilmiş ve bilim adamlarına göre bünyeye yabancı herhangi madde içermediğinden ötürü insanlarda kullanıma çabucak geçilebilecek.

En İyi Deneysel Araştırma Ödülü

Bu kadar önemli bir gelişme olması sebebiyle tıp dünyasının gündemi olmayı başaran çalışma ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği tarafından En İyi Deneysel Araştırma Ödülü’ne layık görüldü. Yapay derinin DermoTürk adı altında hastalara uygulanması beklenirken Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Prof. Dr. Ethem Güneren, Dr. Mustafa Aykut Özgür, Prof. Dr. Halil İbrahim Canter, Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Dr. Fatma Nilay Yoğun ve Dr. Emre Gönenç Baygöl 8 Ekim’de Orlando’da düzenlenecek olan törende ödüllerini alacak.
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Nevfel 2 yıl
Ödülü de şehit olan Eren kardeşimiz adına alacaklarmış. Sosyal medyadan öyle açıklama yapmışlar.
Hem vatansever hem de çok çalışkan örnek bir insan, canı gönülden tebrik ediyoruz.
Ödülü de şehit olan Eren kardeşimiz adına alacaklarmış. Sosyal medyadan öyle açıklama yapmışlar.Hem vatansever hem de çok çalışkan örnek bir insan, canı gö...
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paratuzağı 2 yıl
organik hoşaf esprileri baydı
2 Yanıt Yanıtla +10
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SaBoTeUr 2 yıl
"Türk Bilim İnsanları" Olmasın O başlık sayın haber yazarı????? Yıllardır "BİLİM İNSANI" terimi kullanılıyor uyandırayım..!
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OverClocK1ng 2 yıl
Açmıştı zaten. Hem de daha yeni değil, bundan belki 10-15 yıl kadar önce.
Mutaf diye bir şarkıcı vardı. Ayşa diye de şarkısı vardı. İşte o şarkıcı Mutaf, Dünyadaki en saygın plastik cerrahlardan birisi ve bir zaman da Gaziantep Üniversitesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı da yaptı. Buluşları arasında İstanbul Penisi ve Hücre Spreyi de vardı. Yaraya sıkıyordun ve hücre oluşuyordu. Adam aynı günde kazada kopmuş 2 kişinin toplam 3 kolunu 24 saat aralıksız ameliyat yaparak sinir sinire dikerek Guinness Rekorlar Kitabına bile girdi. Oysa Türkiye'de kimse onun bu yönünü bilemedi ve basit bir şarkıcı olarak tanıdı.
hi-tekno.blogspot.com.tr/...
hurriyet.com.tr/...
memurlar.net/...
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DH Misafiri 2 yıl
Bilim insanlari diyemediginiz icin daima kaybedeceksiniz.
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paratuzağı 2 yıl
organik hoşaf esprileri baydı
1 Yanıt Yanıtla +10
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arel.gr 2 yıl paratuzağı
paratuzağı
organik hoşaf esprileri baydı

baysın, ezik zemin cıbrayı sever.
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kımyasal 2 yıl
Buraya yazıyorum,ödül için Orlando'ya gidecekler ve güzel tekliflerle kendilerini kurtaracaklar
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ozbey08 2 yıl
yapzy zeka yapay deri falan artık iyice insansı robotlar piyasaya çıktı çıkacak.
bilim kurgu filmleri gerçek olmaya başlayacak.
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Nevfel 2 yıl
Ödülü de şehit olan Eren kardeşimiz adına alacaklarmış. Sosyal medyadan öyle açıklama yapmışlar.
Hem vatansever hem de çok çalışkan örnek bir insan, canı gönülden tebrik ediyoruz.
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karakaya_o 2 yıl
Böyle haberler görmek istiyoruz
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
bence asıl sorulması gereken yapay deri organikmi değilmi
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BekirHan 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

bence asıl sorulması gereken yapay deri organikmi değilmi

Donör kişinin kendisi olabiliyor dediğine göre soruyu şöyle sormanız daha uygun olur; insan organik mi değil mi
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DarkHellKnightX 2 yıl IhtiyarDelikanli
Sorunun cevabı organik derken neyi kastettiğinize bağlı olarak değişir.
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Boragungoren 2 yıl
Elimizden değerli bilim insanlarını kaçıralım bakalım hepsi elimizden kaçtığında ne yapacağız
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yapay deri, dermotürk ve
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