4.4 kilometre çapındaki dev asteroit Dünya'yı teğet geçecek

Tam Boyutta Gör

NASA dev bir asteroitin 1 Eylül tarihinde Dünya'nın 7 milyon kilometre yakınından geçeceğini açıkladı. Gökbilimciler tarafından Florence olarak adlandırılan asteroit, Nasa'nın Spitzer uzay teleskobundan alınan ölçümlere göre yaklaşık 4.4 kilometre çapında büyüklüğe sahip.

NASA'ya bağlı CNEOS'in (Dünya Yakınındaki Cisimleri Gözlem Merkezi) yöneticisi Paul Chodas konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce Florence'a nazaran daha küçük boyuttaki asteroitler gezegenimizin daha da yakınından geçmişti ancak Nasa kurulduğundan beri ilk defa bu kadar büyük bir asteroit dünyamıza yaklaşıyor." dedi.





Florence asteroiti NASA'nın Kaliforniya'daki Goldstone Güneş Sistemi Radar'ında adım adım görüntüleniyor. Asteroitin Güneybalığı, Oğlak, Kova ve Yunus takımyıldızları boyunca yapacağı geçiş, ağustos ve eylül ayları boyunca Dünya'dan küçük teleskoplarla dahi gözlenebilecek.

Sıradaki Buluşma 2500 Yılında

Florence asteroti ile Dünya'nın aynı yörüngede buluşması ilk değil. Daha önce 1890 yılında da Dünya ile Florence arasında yakın geçiş olmuştu. Bir sonraki buluşmanın 2500 yılında gerçekleşmesi ön görülüyor.





NASA'nın yayınladığı görselden de anlayacağımız üzere Dünya kıl payı kurtulacak. Umarız Florence'ın Dünya'ya olumsuz bir etkisi olmaz ve yörüngesinde dostça ilerler.

https://www.nasa.gov/feature/jpl/large-asteroid-to-safely-pass-earth-on-sept-1