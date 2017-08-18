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4.4 kilometre çapındaki dev asteroit Dünya'yı teğet geçecek

NASA dev bir asteroitin 1 Eylül tarihinde Dünya'nın 7 milyon kilometre yakınından geçeceğini açıkladı. Yörüngedeki yakın geçişin boyutunu daha iyi gösterebilmek adına bir görsel yayınladı.
1 yıl
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43
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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4.4 kilometre çapındaki dev asteroit Dünya'yı teğet geçecek
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NASA dev bir asteroitin 1 Eylül tarihinde Dünya'nın 7 milyon kilometre yakınından geçeceğini açıkladı. Gökbilimciler tarafından Florence olarak adlandırılan asteroit, Nasa'nın Spitzer uzay teleskobundan alınan ölçümlere göre yaklaşık 4.4 kilometre çapında büyüklüğe sahip.

NASA'ya bağlı CNEOS'in (Dünya Yakınındaki Cisimleri Gözlem Merkezi) yöneticisi Paul Chodas konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce Florence'a nazaran daha küçük boyuttaki asteroitler gezegenimizin daha da yakınından geçmişti ancak Nasa kurulduğundan beri ilk defa bu kadar büyük bir asteroit dünyamıza yaklaşıyor." dedi.


Florence asteroiti NASA'nın Kaliforniya'daki Goldstone Güneş Sistemi Radar'ında adım adım görüntüleniyor. Asteroitin Güneybalığı, Oğlak, Kova ve Yunus takımyıldızları boyunca yapacağı geçiş, ağustos ve eylül ayları boyunca Dünya'dan küçük teleskoplarla dahi gözlenebilecek.

Sıradaki Buluşma 2500 Yılında

Florence asteroti ile Dünya'nın aynı yörüngede buluşması ilk değil. Daha önce 1890 yılında da Dünya ile Florence arasında yakın geçiş olmuştu. Bir sonraki buluşmanın 2500 yılında gerçekleşmesi ön görülüyor.


NASA'nın yayınladığı görselden de anlayacağımız üzere Dünya kıl payı kurtulacak. Umarız Florence'ın Dünya'ya olumsuz bir etkisi olmaz ve yörüngesinde dostça ilerler.


https://www.nasa.gov/feature/jpl/large-asteroid-to-safely-pass-earth-on-sept-1 Yorum Yaz
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_force_ 1 yıl en beğenilen
bu bir uyarı işte. bir sonraki çok içki içilen, çok sevişilen bölgeye düşecek.
1 Yanıt Yanıtla +39
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
dünya ile ay arasındaki mesafe 384bin km nasıl bir teğet geçmek kıyas edin artık
2 Yanıt Yanıtla +24
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Tugrul_512bit 1 yıl
Resimde çarpacak gibi gözüküyor, bi yanlışlık olmasın?
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1 Avatar
St Batuhan 1 yıl
"anlayacağımız üzere Dünya kıl payı kurtulacak" üstteki resim mi yoksa alttaki gif mi Nasa'dan gelen? Alttakine göre hiç kıl payı değil zira o mesafe yine bayağı yüksek ama başka yönden etkileri olursa değerlendirilebilir. Çapı, kütlesi ve materyallerine bağlı oluşturabileceği herhangi küçük bir çekimsel etki geleceği değiştirir ama öyle bir ihtimal de sanmıyorum ki olsun. Keşke aslında güneş ile aramızdan geçseydi. Hatta yavaş bir geçiş ile 3 gün falan sürse ve biz de güneşin siyah lekesi gibi izlesek hoş olurdu.
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CaptainErturan 1 yıl
Anne patlamış mısır
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MDV 1 yıl
olasi dunya ile carpisma durumunda degen zarar ne olurdu tahminen?
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teramit 1 yıl
çarparsa bağımsızlığımızı kaybederiz. (moleküler anlamda)
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blindmind 1 yıl
Çeviren arkadaş haber kaynağında ki resmi koysa daha açıklayıcı olabilirdi.
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Hayatın Gerçekleri 1 yıl
Keske carpsa
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ashley j williams 1 yıl
en son teğet geçti dediklerinde
içimizden geçtiydi.

napsak son 10 gün ibadetle kurtarırmıyız paçayı.(öbür taraf için)
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İstanblue_34 1 yıl
Bir kere de değet geçme be
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gxhero 1 yıl
Dünya delikanlı olsa o meteora kafadan dalardı sen hayırdır deyip kurşuna kafa atan adanalılar misali ve mutlu son :]
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Akasha_Ether 1 yıl
kıyamet gelse de kopsak
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