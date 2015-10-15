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Türk fizikçi Mete Atatüre kuantum gürültüsünü ölçmeyi başardı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
10,6b
1
59
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Türk fizikçi Mete Atatüre kuantum gürültüsünü ölçmeyi başardı
 
Geçtiğimiz günlerde Kimya dalında Nobel ödülüne layık görülen Aziz Sancar'ın ardından bu kez de Türk fizikçi Doç. Dr. Mete Atatüre bilim dünyasının gündemine oturmayı başardı. 40 yaşındaki fizikçi ölçülmesi imkansız olarak kabul edilen ışık seviyesinin gürültüsünü (kuantum gürültüsü) ölçmeyi başardı.

Işık seviyesinin gürültüsünün karanlıkta dahi her daim var olduğu kabul ediliyordu. Bu karanlıktaki gürültü seviyesi temel olarak ele alınırken Mete Atatüre bu ortama çok az ışık ekleyerek temel seviyenin altına inilebildiğini ispatladı. Çalışmalarında temel atom yerine kuantum nokta denilen yarı-iletken nanomateryal kullandıklarını anlatan Atatüre böylece ışıkta etkileşimi temel atomlara göre 100 kat daha fazla olan bir "süper atom" elde edildiğini söyledi.
Doğayı ve ışığın doğasını daha iyi anlamak için oldukça önemli bir gelişme olarak kabul edilirken, fizikçiler bu ölçüm için 35 yıldır çalışmalar yürütüyordu.  İlkokul yıllarını Türkiye'de 4 farklı okulu değiştirerek tamamlayan Atatüre, ailesinin ABD'ye taşınmasının ardından ortaokulunu ABD'de okudu. Bu yıllarda fizik öğretmeni sayesinde bu alana duyduğu ilgi artarken Lise için yeniden Türkiye'ye döndü ve sonrasında Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun oldu. 1998 yılındaki mezuniyetin ardından çalışmalar yürüten Atatüre 2007 yılında ise Cambridge Üniversitesi’nde Atomsal, Mezoskopik ve Optik Fizik Grubu başkanı oldu ve 15 kişilik bir ekiple birlikte bilimsel çalışmalar yürüttü.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/30011489.asp Yorum Yaz
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ULYSES 4 yıl en beğenilen eulogy
eulogy

01myavuz

Ülkemizdede butür başarılar elde edilebilirdi.
3 kuruşluk malzemeyi öğrenciden saklamak yerine, araştırma için gerekli ekipmanı kısmasalardı. Öylece kitabı ezberleyip sınıfı geçmemizi isteyen yapı değişmeli.


Kardeş ofansif olmak istemem ama örneğin eğitim fakültesinde eğitim sistemini eleştirme üzerine bir sınavda soru sorulunca soruya "ezberci eğitim" modunda cevap veren öğrenci o sorudan 0 puan alıyor.

Ezber eğitimin bir parçasıdır ve türkiye bilinenin aksine "ezber" iyi bir şeydir. En basitinden ben sana 9x7 kaç diye sorduğumda sen 63 diye yanıtlarken onu hesaplamazsın, ezberinden söylersin. İlköğretim'in müfredatı dünyada ezber üzerine kuruludur. Ezber sonradan da vazgeçilen bir düşünme yöntemi değildir. Orta öğrenim ve yüksek öğrenim boyunca ezber insanın öğrenmesinin temel taşlarından biridir.

Ama bu konuda asıl söylemek istediğim;

Eğitim sisteminin sorunu ezberci eğitim değildir. "Ezberci eğitim " eleştirisini konuyla uzaktan yakından alakası olmayan insanlar söylüyor. Aynı kötü bir haber duyduğunda "biz avrupa birliğine bu yüzden giremiyoruz" diye konuşanlar gibi...

Kırıcı olduysam özür dilerim.

Ezberci eğitim diye eleştirilen bu değil elbette. Tabi ki bazı bilgiler ezberden daha hızlı bir şekilde kullanılır ve gereklidir. Ama üniversite seviyesinde ezberci eğitim ülkeyi bitirir. İki ayrı üniversitenin mühendislik bölümünde aynı ders, ısı transferi nasıl işleniyor? Birisinde Reynolds transport teoreminden girerek öğrencinin analiz yapması isteniyor. Tek soru, süre sınırlaması yok. Diğerinde hoca 10 soru soruyor, her biri 2-3 şıklı. Süre kırk dakika. Formülleri ezberden direk yazarak sonuca ulaşılması bekleniyor. İki okul bitirmiş birisi olarak aynen bunları yaşadım. Sonra meslek hayatımda o Reynolds transport teoremini hiç öğrenmemiş, kavrayamamış meslektaşlarım oldu. Hepsi başarılı not ortalamalarıyla mezun olmuşlardı. Ama en basit ısı transferi uygulamalarını bile (gerçek uygulamalar) anlamaktan acizdiler. Böyle yetişmiş sayısız mühendis, yönetici var bu ülkede.
eulogy01myavuzÜlkemizdede butür başarılar elde edilebilirdi.3 kuruşluk malzemeyi öğrenciden saklamak y...
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eric13 4 yıl
Adam Turk felan degil Abd vatandasi zaten hayatinin yuzde 80 ni orada gecmis sirf Turkiyede dogdu diye milletin basarisini Turkiyeye baglama sevdasina hayranim
Adam Turk felan degil Abd vatandasi zaten hayatinin yuzde 80 ni orada gecmis sirf Turkiyede dogdu diye milletin basarisini Turkiyeye baglama sevdasina hayranim ...
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mert1907 4 yıl
Nedense bu tür başarılara imza atanların geneli yurt dışında yetişmiş oluyor. Eğitim sistemimizin yetersiz olduğu aslında burdan belli.
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DH Misafiri 4 yıl
islam dini ve bilim bir elmanın iki parçası gibidir dinsiz ilim ilimsiz bir din olamaz
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combaba 4 yıl
konu ve tartışılan ne kadar uzak kalmış yahu. Kuantum dünyası bile çok yeni. Buldukları sesin kuantuma ait olduklarını nereden biliyorlar? Daha kuantumda böyle bir sesin varlığı nereden çıkardılar? Önce bunun anlaşılması lazım.
Bence böyle bir ses yok. Var olduklarını düşündükleri sesler o kadar şeylere ait olabilir ki..
Mesela mağmanın dönüş sesi bile olabilir.
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DH Misafiri 4 yıl
Ezberci eğitim diye eleştirilen bu değil elbette. Tabi ki bazı bilgiler ezberden daha hızlı bir şekilde kullanılır ve gereklidir. Ama üniversite seviyesinde ezberci eğitim ülkeyi bitirir. İki ayrı üniversitenin mühendislik bölümünde aynı ders, ısı transferi nasıl işleniyor? Birisinde Reynolds transport teoreminden girerek öğrencinin analiz yapması isteniyor. Tek soru, süre sınırlaması yok. Diğerinde hoca 10 soru soruyor, her biri 2-3 şıklı. Süre kırk dakika. Formülleri ezberden direk yazarak sonuca ulaşılması bekleniyor. İki okul bitirmiş birisi olarak aynen bunları yaşadım. Sonra meslek hayatımda o Reynolds transport teoremini hiç öğrenmemiş, kavrayamamış meslektaşlarım oldu. Hepsi başarılı not ortalamalarıyla mezun olmuşlardı. Ama en basit ısı transferi uygulamalarını bile (gerçek uygulamalar) anlamaktan acizdiler. Böyle yetişmiş sayısız mühendis, yönetici var bu ülkede.

Öncelikle Mete ATATÜRE beyi kutlarım.
Anlattıklarına tüm benliğimle katılıyorum.
Ezbere tamemen karşıyım bunun gerekli bir yöntemmiş gibi gösterilmesinin de yanlış olduğu kanaatindeyim örneğin 9x7= 63 derken bile yeni öğrenen ilkokul çocuğunun bunun aslında 9+9+9+9+9+9+9= 63 olduğunu bilmesi lazım. Kişisel fikrimi soracak olursak ilk okulda matematikten önce çocuklara; Büyük-küçük, uzak-yakın, ağır-hafif gibi kavramları verirken, bir parçada mantık dersi verilmeli sonuçta 1,0 gibi dijital dünyanın alfabesi doğal hayatta var ve yok olarak mevcut ayrıca 4 işlemden sadece toplama doğada var olan bir kavram çıkartma bunun tersidir. Çarpma ise bir sayıyı çarpılan sayı kadar toplamaktır bölmede bunun tersi. Herşey ilk okulda başlar ve çocuklar bunu ezberlemekte zorlandığı için matematiği ve bilimi sevemiyor. Artık dünyanın ihtiyaçları değişti. Biz hala 1960 lardan kalma Fransız modeli %110 ezber modeli bir sisteme takılıyoruz ha tamam o devirde o gerekiyordu yeterliydi başarılıda olundu ama artık farklı şeyler bekleniyor insanlardan.
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DH Misafiri 4 yıl
eric13
Adam Turk felan degil Abd vatandasi zaten hayatinin yuzde 80 ni orada gecmis sirf Turkiyede dogdu diye milletin basarisini Turkiyeye baglama sevdasina hayranim

haklısında türkiyede kalsa böyle bişey başaracağına inanıyormusun? bu ülkede ayet okunmuş fasülye ödül alır mesela buna ödül vermezler :D
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cntrl 4 yıl
iyide bunun faydası ne
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caneycaney 4 yıl
adamın tipi bile türke benzemiyor ki.Sokakta görsem amerikalı derim
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gael 4 yıl
Bizim zamanımızda burda olsaydı, öss den çürümüştü
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Guest-B5F3F6CC6 4 yıl gael
zamanında öss ve öysye girmiş pek de çürümüş gibi durmuyor.
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gurkanse 4 yıl
toysican
Öbür tarafa gittiğimizde, imanımızı soracaklar, dinimizi soracaklar. Bu boş işlerle uğraşmayalım. Pamuk nasıl tıkanır, ölü nasıl yıkanır onu öğrenelim.

mesaj profil fotosu ironisi :D kimse seni anlamamış malesefki
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serafon 4 yıl
toysican
Öbür tarafa gittiğimizde, imanımızı soracaklar, dinimizi soracaklar. Bu boş işlerle uğraşmayalım. Pamuk nasıl tıkanır, ölü nasıl yıkanır onu öğrenelim.

Dini öğrenmek istiyorsan doğru kaynaklardan öğren. Dini bozmak isteyen, insanları dinden uzaklaştırmak isteyen ajanların eskiden kahvelere şimdilerde internete yaydığı sloganımsı boş laflardan değil!
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teramit 4 yıl
atof
bu amerikada ne var arkadaş oraya giden dahi oluyor diye sormak lazım birde

abd ye gitmeye gerek yok Türkiye den uzaklaşınca birşeyler olabiliyor.
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simbolmina 4 yıl
toysican
Öbür tarafa gittiğimizde, imanımızı soracaklar, dinimizi soracaklar. Bu boş işlerle uğraşmayalım. Pamuk nasıl tıkanır, ölü nasıl yıkanır onu öğrenelim.

arkadaşın ironi yaptığını sanıyorum. eksi yağmuruna tutmuşunuz adamı.
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