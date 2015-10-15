Türk fizikçi Mete Atatüre kuantum gürültüsünü ölçmeyi başardı

Geçtiğimiz günlerde Kimya dalında Nobel ödülüne layık görülen Aziz Sancar'ın ardından bu kez de Türk fizikçi Doç. Dr. Mete Atatüre bilim dünyasının gündemine oturmayı başardı. 40 yaşındaki fizikçi ölçülmesi imkansız olarak kabul edilen ışık seviyesinin gürültüsünü (kuantum gürültüsü) ölçmeyi başardı.
Işık seviyesinin gürültüsünün karanlıkta dahi her daim var olduğu kabul ediliyordu. Bu karanlıktaki gürültü seviyesi temel olarak ele alınırken Mete Atatüre bu ortama çok az ışık ekleyerek temel seviyenin altına inilebildiğini ispatladı. Çalışmalarında temel atom yerine kuantum nokta denilen yarı-iletken nanomateryal kullandıklarını anlatan Atatüre böylece ışıkta etkileşimi temel atomlara göre 100 kat daha fazla olan bir "süper atom" elde edildiğini söyledi.
Doğayı ve ışığın doğasını daha iyi anlamak için oldukça önemli bir gelişme olarak kabul edilirken, fizikçiler bu ölçüm için 35 yıldır çalışmalar yürütüyordu. İlkokul yıllarını Türkiye'de 4 farklı okulu değiştirerek tamamlayan Atatüre, ailesinin ABD'ye taşınmasının ardından ortaokulunu ABD'de okudu. Bu yıllarda fizik öğretmeni sayesinde bu alana duyduğu ilgi artarken Lise için yeniden Türkiye'ye döndü ve sonrasında Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun oldu. 1998 yılındaki mezuniyetin ardından çalışmalar yürüten Atatüre 2007 yılında ise Cambridge Üniversitesi’nde Atomsal, Mezoskopik ve Optik Fizik Grubu başkanı oldu ve 15 kişilik bir ekiple birlikte bilimsel çalışmalar yürüttü.
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/30011489.asp Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ezberci eğitim diye eleştirilen bu değil elbette. Tabi ki bazı bilgiler ezberden daha hızlı bir şekilde kullanılır ve gereklidir. Ama üniversite seviyesinde ezberci eğitim ülkeyi bitirir. İki ayrı üniversitenin mühendislik bölümünde aynı ders, ısı transferi nasıl işleniyor? Birisinde Reynolds transport teoreminden girerek öğrencinin analiz yapması isteniyor. Tek soru, süre sınırlaması yok. Diğerinde hoca 10 soru soruyor, her biri 2-3 şıklı. Süre kırk dakika. Formülleri ezberden direk yazarak sonuca ulaşılması bekleniyor. İki okul bitirmiş birisi olarak aynen bunları yaşadım. Sonra meslek hayatımda o Reynolds transport teoremini hiç öğrenmemiş, kavrayamamış meslektaşlarım oldu. Hepsi başarılı not ortalamalarıyla mezun olmuşlardı. Ama en basit ısı transferi uygulamalarını bile (gerçek uygulamalar) anlamaktan acizdiler. Böyle yetişmiş sayısız mühendis, yönetici var bu ülkede.