Türk fizikçi Mete Atatüre kuantum gürültüsünü ölçmeyi başardı

Geçtiğimiz günlerde Kimya dalında Nobel ödülüne layık görülen Aziz Sancar'ın ardından bu kez de Türk fizikçi Doç. Dr. Mete Atatüre bilim dünyasının gündemine oturmayı başardı. 40 yaşındaki fizikçi ölçülmesi imkansız olarak kabul edilen ışık seviyesinin gürültüsünü (kuantum gürültüsü) ölçmeyi başardı.





Işık seviyesinin gürültüsünün karanlıkta dahi her daim var olduğu kabul ediliyordu. Bu karanlıktaki gürültü seviyesi temel olarak ele alınırken Mete Atatüre bu ortama çok az ışık ekleyerek temel seviyenin altına inilebildiğini ispatladı. Çalışmalarında temel atom yerine kuantum nokta denilen yarı-iletken nanomateryal kullandıklarını anlatan Atatüre böylece ışıkta etkileşimi temel atomlara göre 100 kat daha fazla olan bir "süper atom" elde edildiğini söyledi.

Doğayı ve ışığın doğasını daha iyi anlamak için oldukça önemli bir gelişme olarak kabul edilirken, fizikçiler bu ölçüm için 35 yıldır çalışmalar yürütüyordu. İlkokul yıllarını Türkiye'de 4 farklı okulu değiştirerek tamamlayan Atatüre, ailesinin ABD'ye taşınmasının ardından ortaokulunu ABD'de okudu. Bu yıllarda fizik öğretmeni sayesinde bu alana duyduğu ilgi artarken Lise için yeniden Türkiye'ye döndü ve sonrasında Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun oldu. 1998 yılındaki mezuniyetin ardından çalışmalar yürüten Atatüre 2007 yılında ise Cambridge Üniversitesi’nde Atomsal, Mezoskopik ve Optik Fizik Grubu başkanı oldu ve 15 kişilik bir ekiple birlikte bilimsel çalışmalar yürüttü.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/30011489.asp