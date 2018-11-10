Türk girişimlere CEBIT Rusya fırsatı

Teknoloji dünyasının en büyük fuarlarından birisi olan CEBIT önümüzdeki yıl Rusya’da da düzenlenmeye başlıyor. CEBIT organizasyon komitesi Rusya branşının Türk girişimler için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor.

CEBIT Rusya’da

Bilişim ve yazılım teknolojisi alanındaki son teknolojilerin buluşma noktası CEBIT, uluslararası teknoloji ve telekomünikasyon devlerini Moskova’da bir araya getirmeye hazırlanıyor. CEBIT Rusya’den sonra gelecek yıl ilk defa düzenlenecek CEBIT Rusya’da nesnelerin interneti, yapay zekâ ve kripto para gibi bilişim teknolojisindeki son trendler ele alınacak.

Mobil çözümlerden geleceğin teknolojilerine, güvenlik çözümlerinden insansız sistemlere kadar üst düzey temalar 19-21 Mart 2019 tarihleri arasında Avrupa'nın en büyük teknoloji parkı CEBIT Rusya'ta buluşacak.

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Dünyanın en büyük teknoloji buluşmalarından biri olması beklenen CEBIT Rusya, veri merkezi ve altyapıları, bulut bilişimi, bilgi teknolojileri güvenliği, ERP teknolojileri, dijital sinyal, perakende teknolojileri, mobil çözümler, büyük veri ve veri analizi, tüketici elektroniği, e-devlet, akıllı şehirler, veri analizi ve dijitalleşme, dijital dönüşüm ve insansı robotlar gibi geleceğin teknolojilerini iş dünyası çözümleriyle buluşturacak.

Sunum, atölye çalışması ve seminerin düzenleneceği fuarda; bilişim teknolojilerinin yanı sıra 3D, akıllı mobil çözümler de dâhil olmak üzere, akıllı ağ yönetim ve idaresi, trafik planlaması ve lojistik, sağlık yönetimi gibi yaşamın her alanından konu ve çözüm önerileri de ele alınacak. “CEBIT Rusya” tüm CEBIT fuarları gibi birbirinden renkli etkinlikleri ile de tam bir bilişim festivali havasında gerçekleştirilecek.

Rusya’nın bilişim alanındaki potansiyelinin, Türkiye için yeni iş fırsatları sağladığına dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, B2B görüşmeleri yoluyla Türkiye’den firmaları uluslararası delegeler ve alım heyetleriyle bir araya getireceklerinin altını çizdi.

CEBIT Rusya’da katılımcı olarak yer almak isteyen firmalar Dünya’nın lider fuar organizatörlerinden Deutsche Messe’nin Lokal Ofisi Hannover Fairs Turkey Fuarcılık ile görüşerek, CEBIT Fuarında katılım sağlayabilme imkanını bulabilecekler.

Türkiye’den katılımlarda firmalar Hannover Fairs Turkey ile iletişime geçebilirler:

e-mail: info@hf-turkey.com,

0212 334 6900