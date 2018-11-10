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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung ikinci Android Go telefonunu duyurdu

Samsung Galaxy J4 Core modeli RAM kapasitesi dışında Android Go programı için iddialı sayılabilecek özelliklere sahip. Samsung Galaxy J4 Core özelliklerini haberimizde bulabilirsiniz.
6 ay
7b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ikinci Android Go telefonunu duyurdu

Düşük donanıma sahip akıllı telefonların daha akıcı çalışabilmesi adına başlatılan Android Go programı genişlemeye devam ediyor. Samsung program kapsamında ikinci akıllı telefonunu da duyurdu.

Galaxy J4 Core özellikleri

Geçtiğimiz yaz aylarında piyasaya sürülen Galaxy J2 Core modelinden sonra bu kez Galaxy J4 Core modeli karşımızda. 6 inçlik 1480x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefon 4 çekirdekli bir Exynos işlemciden gücünü alıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Infinity Flex ekran özellikleri belli oldu"

1GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite ile desteklenen model 3300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Android 8.1 Oreo Go sürümü ile akıcı bir tecrübe hedefleniyor.

Galaxy J4 Core modeli aslında programa göre oldukça dolu bir telefon gibi görünüyor. Sadece RAM konusunda eleştiri gelebilir. Onun haricinde diğer donanım da rekabetçi sayılır. Henüz telefon için bir fiyat açıklanmadı.

 

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/11/9/18079138/samsung-galaxy-j4-core-android-go-smartphone Yorum Yaz
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khaos 6 ay en beğenilen marsk35
Şahsi fikrim en azından bir kısmı için "dünyanın en bilinçli kullanıcı gurubu" olarak note serisi kullanıcılarını söyleyebilirim.Samsung un bana göre eski nokia gibi çok fazla ve gereksiz model çıkarttığı konusunda aynı fikirdeyim
Şahsi fikrim en azından bir kısmı için "dünyanın en bilinçli kullanıcı gurubu" olarak note serisi kullanıcılarını söyleyebilirim.Samsung un bana göre eski noki...
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CoreXXX 6 ay
1gb ram şakamı?
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anomaly 6 ay
Xperia m2 aqua kullanıyorum. Telefondan gayet memnunum aslında ama şöyle maksimum 1000 tl bir şey çıkarsalar ve arada belirgin bir fark olsa geçerim diye hep böyle giriş seviyesi haberlerine bakıyorum. Halen daha 1 gb ram ile veriyorlar şu cihazları aklım almıyor. Ya ben telefonu aldığımda zaten 2 gb ram üst düzey telefonlardaydı. 2019'a giriyoruz 4 gb altı telefon kalmamış üst segmentte giriş seviyesine halen 1 gb ram koyuyorlar aklım almıyor.
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atilasat 6 ay
elde kalan abidik gubidik işlemci ram pil ne varsa android go diye sür piyasaya.iyi iş valla.
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maxmania 6 ay
çipset üreticisi ve ssd/ram üretiminde başa oynayan firma niye kendi telefonunda ram konusunda cimri davranır. hani ram fiyatları eskisi gibi pahalı olsa neyse, dünya genelinde fiyatlarda da düşüş var. koy şuna en kötü 2 gb ram, insanlar en azından tarayıcı ile internette sayfa açarken medya yoğunluklu sayfalarda kanser olmasın.
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CoreXXX 6 ay
1gb ram şakamı?
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Justs 6 ay
Çinli üreticiler tokatlasında kurtulalım şu firmadan.
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marsk35 6 ay
Adroid cihaz almak isteyipte samsung alan bilinçli kullanıcı kalmadı yılda 30 tne model çıkartıyor son 2 senede çıkarttığı telefonları koyun hafıza testi yapın artık...
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khaos 6 ay marsk35
Şahsi fikrim en azından bir kısmı için "dünyanın en bilinçli kullanıcı gurubu" olarak note serisi kullanıcılarını söyleyebilirim.Samsung un bana göre eski nokia gibi çok fazla ve gereksiz model çıkarttığı konusunda aynı fikirdeyim
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Emin KOÇ 6 ay
Samsung ne yaptın bilmiyorum ama son 2 yıldır acayip şekilde gözümden düştün. Sadece bende bir şeyler olsa satışlarınız değişmez, silkelenin ve kendinize gelin lütfen.
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