Samsung ikinci Android Go telefonunu duyurdu

Düşük donanıma sahip akıllı telefonların daha akıcı çalışabilmesi adına başlatılan Android Go programı genişlemeye devam ediyor. Samsung program kapsamında ikinci akıllı telefonunu da duyurdu.

Galaxy J4 Core özellikleri

Geçtiğimiz yaz aylarında piyasaya sürülen Galaxy J2 Core modelinden sonra bu kez Galaxy J4 Core modeli karşımızda. 6 inçlik 1480x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefon 4 çekirdekli bir Exynos işlemciden gücünü alıyor.

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1GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite ile desteklenen model 3300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Android 8.1 Oreo Go sürümü ile akıcı bir tecrübe hedefleniyor.

Galaxy J4 Core modeli aslında programa göre oldukça dolu bir telefon gibi görünüyor. Sadece RAM konusunda eleştiri gelebilir. Onun haricinde diğer donanım da rekabetçi sayılır. Henüz telefon için bir fiyat açıklanmadı.