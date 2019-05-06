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Türk oyun sektöründe başarı hikayesi | VLMedia

2 hf.
3,4b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber olarak TOGED işbirliği ile Türkiye'nin başarılı oyun geliştiricilerini ekranlara getiriyor, başarı hikayelerini dinliyoruz. Sen yapamazsın, bizden bir şey olmaz diyenlere inat başaranlar
Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin katkıları ile hazırladığımız yeni video serimizde Türkiye'nin 1 Milyar doları aşan yazılım ihracatında önemli bir yere sahip olan Türk Oyun Geliştiricilerini ekranlara getiriyor, başarı hikayelerini dinliyoruz.
Bu videomuzda gelirinin %95'ini Türkiye dışındaki kullanıcılardan elde eden VLMedia, şirketin gelişim hikayesini ve oyunlarını anlatıyor.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozgur79 2 hf. en beğenilen Red_devil33
Ekonomi bilmeyen adamlar yorum yapınca böyle oluyor. Dünyanın en büyük oyun şirketleri Tencent, Blizzard, Activision, Ubisoft, EA, Epic Games harıl harıl mobil oyun yapıyor, mobil dünyaya yatırım yapıyor. Bu kendini bilmez de ülkemizde milyarlarca dolar potansiyel ihracat yapacak firmaları mobil oyun yapıyor diye eleştiriyor. Bu gün de utandık.
Ekonomi bilmeyen adamlar yorum yapınca böyle oluyor. Dünyanın en büyük oyun şirketleri Tencent, Blizzard, Activision, Ubisoft, EA, Epic Games harıl harıl mobil ...
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Yanıtla +23
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Red_devil33 2 hf.
İlk videoya girişte mesut çevik diyorki insanlar türkiyede oyun geliştirilmiyor sanıyor .BendeŞaşırdım sandım ki pc de yada oyun konsolunda oyun geliştiriyorlar . hemen ardından Telefon mobil oyun sektöründe olduklarını duyunca hemen videoyu kapattım . Kısaca türkiyede oyun hala geliştirilmiyor . Siz mobili oyundan sayıyorsanız ona bişey diyemem . Oyun dedinmi benim aklıma playstation Xbox pc geliyor telefon gelmiyor.
İlk videoya girişte mesut çevik diyorki insanlar türkiyede oyun geliştirilmiyor sanıyor .BendeŞaşırdım sandım ki pc de yada oyun konsolunda oyun geliştiriyorlar...
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5 Yanıt Yanıtla +16
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FatihAsl 2 hf. Red_devil33
Oyun mobile kayıyor. para kazanıyorsan bebelere oyun yapmanın nesi kötü. 1 Milyarı doları aşan yazılım ihracatında sadece mobil oyun olduğunu sanmıyorum. video serisinde PC oyunlarını muhtemelen göreceğiz her şeyi küçümseyen tipleri görmeye alışığız.
Oyun mobile kayıyor. para kazanıyorsan bebelere oyun yapmanın nesi kötü. 1 Milyarı doları aşan yazılım ihracatında sadece mobil oyun olduğunu sanmıyorum. video ...
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740turbowagon 1 hf.
Forumda oyun gelistiren arkadasin kullanici adi ne? Konu nerede? Link verirseniz sevinirim.
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DH Misafiri 2 hf.
güldürmeyin adamı maaşsız çalışan 6 kişi birbirlerine kenetlenmişler birşeyler yapmaya çalışıyorlar, 1milyar$ olsa olsa sektörün tamamıdır yani sony felanda var işinde, sen 1milyar$ cirolu şirket iş yapıyor olsa idin tüm tr bilirdi bakınız trendyol yazılım gurubu vs, 1milyar$ ciro yapan şirketti yönetiyor olsaydın bu siteyi kaale alıpda muhatap bile olmazdın kendi sektöründe kendi kendine rakip yaratmamak için, kısacası söylenmeyen çok söz var, google ve apple amca ile iyi geçinin sizin uygulamızı şutlayıp hesabınızı kapatınca haliniz nice olur, kendi rantınızı yaratamadığınız sürece, tr nin pek şansı yok malesef.
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hanahmet 1 hf. DH Misafiri
6 kişiden bahsederken 6 ortaklı bir şirketten bahsediyor. Şirketinde iş üstünde 50'ye yakın çalışan (programcı) olduğunu belirtiyor.
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snakefatih 2 hf.
En azından mining yapıp ülkeye döviz getirmiyormuş. Öyle yapıp cari açığı kapatanlar var
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dribblingmaster 2 hf.
Bu büyük bir başarıdır aynı şekilde peek games var ama benim için önemli olan teknoloji olarak crytek dozajında "Türkiye" menşeili, Türkçe içerik çıkaran, Türkiyede de ucuza satan oyun yapım firmalarının olması. Kaliteli içerek üreten Çizgi film firmalarımız var, Filmlere kaliteli cgi üretebilen insanlar var, reklam dizi film sektörü iyi oyun sektörü de sadece mobille sınırlı kalmadan bu dozajda iyi olabilir.
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DH Misafiri 2 hf.
Mobil oyunlardan iyi para kazanılıyor. Ben de mobil oyunculuğu sevmiyorum ama bu yönde gelişim olması bile güzel bir şeydir.
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Charmlander 2 hf.
Linkleri göremiyoruz ;)
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mementopolis 2 hf.
Adam ekmegini kazaniyor, degil mi?
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Alkolog 2 hf.
sayfa yüklendiğinde şu videonun hemen oynamaya başlamasını devre dışı bırakamıyor muyuz?
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Red_devil33 2 hf.
İlk videoya girişte mesut çevik diyorki insanlar türkiyede oyun geliştirilmiyor sanıyor .BendeŞaşırdım sandım ki pc de yada oyun konsolunda oyun geliştiriyorlar . hemen ardından Telefon mobil oyun sektöründe olduklarını duyunca hemen videoyu kapattım . Kısaca türkiyede oyun hala geliştirilmiyor . Siz mobili oyundan sayıyorsanız ona bişey diyemem . Oyun dedinmi benim aklıma playstation Xbox pc geliyor telefon gelmiyor.
4 Yanıt Yanıtla +16
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artvinli0852 2 hf.
Senin üç kuruşluk aklına hangi oyun türünün geldiğinin ne önemi var? Adamlar hakkıyla parasını kazanıyor
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FatihAsl 2 hf. Red_devil33
Oyun mobile kayıyor. para kazanıyorsan bebelere oyun yapmanın nesi kötü. 1 Milyarı doları aşan yazılım ihracatında sadece mobil oyun olduğunu sanmıyorum. video serisinde PC oyunlarını muhtemelen göreceğiz her şeyi küçümseyen tipleri görmeye alışığız.
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[A]narchy 2 hf. Red_devil33
hayatımda bu kadar cahilce bi yorum görmedim.
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