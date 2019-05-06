Türk oyun sektöründe başarı hikayesi | VLMedia

Donanım Haber olarak TOGED işbirliği ile Türkiye'nin başarılı oyun geliştiricilerini ekranlara getiriyor, başarı hikayelerini dinliyoruz. Sen yapamazsın, bizden bir şey olmaz diyenlere inat başaranlar

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin katkıları ile hazırladığımız yeni video serimizde Türkiye'nin 1 Milyar doları aşan yazılım ihracatında önemli bir yere sahip olan Türk Oyun Geliştiricilerini ekranlara getiriyor, başarı hikayelerini dinliyoruz.

Bu videomuzda gelirinin %95'ini Türkiye dışındaki kullanıcılardan elde eden VLMedia, şirketin gelişim hikayesini ve oyunlarını anlatıyor.