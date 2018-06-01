Türkçe Rainbow Six: Siege ve The Crew 2

|Yahu Assasins Creed Origins' e veya Far Cry 5' e türkçe desteği gelse anlayacağım genelde son dönem ubisoft oyunlarının hikayeleri çöp de olsa hikayeli oyunlar sonuçta... Ama siege ve the crew 2 online oyun lan zaten oyunda metin yok adam akıllı. Metinlerin %90 ı menü ve hud ekranındaki yazılar. Ülkecek 70 pingin altına inebilenimiz yok adamlar online oyunu türkçe yaptık diyorlar. Şaka mı bu?
|siege e türkçe dil desteği gelmesi umrumda bile değil.
pingleri düzeltsinler önce
| Şimdi eğri oturup doğru konuşmak gerek. Yıllardır izledikleri stratejilerden ötürü; Türk steam oyuncularının gözünde ( Türkiye Pc oyuncularının %80'i ) Aral Game'in durumu ne ise, yayıncı ve yapımcı olarak Ubisoft'un konumuda benzerdir.
- Online oyunlarında Yunanistan, İskandinav ülkeleri, Polonya vb. yerlere özel serverlar açıp Türkiye pazarını görmezden gelmek,
- Çıkışında Arapça, Çekce dahil +16 dilde destek veren oyunlarda Türkçeye yer vermemek,
- Birde çıkalı yıllar olmuş oyuna alın size Türkçe dil desteği diye yem atmak aslında ubinin TR'de hakkettiği muameleyi gördüğüne delalettir.
Gerçi:
Sözde 'Ermeni soykırımı' 'nı Kabul etmek bir yana dursun: 'Ermeni soykırımı' iddialarını inkâr edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını zamanında kabul eden bir ülke olan Fransa'nın kuruluşu Ubisoft'un Türk oyuncularına farklı gözle bakmasını beklemekte hayalperestlik olurdu zaten. Bu bir adım mıdır değildir. Anti Çekya, Arap provakatörü değilim ama bunlardan yıllarsa sonra gelen dil desteği türü yaklaşım Türk ülke vatandaşına hakarettir. Ne zaman ki Far Cry 6'lar çıkışından Türkçe destekli olur o zaman bir şeyler değişmeye başlamıştır.
Ha şu da var bu tür konularda Türk oyun twitch ve youtube yayıncılarının çoğu da steam oyuncularının gözünde "Hunger Games" filmindeki yayıncı spikerler gibiler.
Bkz.>>> youtube.com/...
(Yaş olarak küçümseme babında alınmasın: sanane. com serverları dönemi öncesini bilmeyip dün oyun oynamaya başlayanların cevap vermemesi tercih olunur.)
|Ac ve far cry ı türkçe yapsınlar önce
|Hikayesi olan, uzun uzun bilgi veren bir rpg değil bu oyun sonuçta çevirisi zor olmasa gerek. Türkçe olduğu için havalara uçanlar görüyorum, arkadaşlar bu heyecanı hemen göstermeyin yoksa bu çeviri onlara yeter diyecek bir ekip var bu oyunun arkasında çünkü. Eğer burda ki oyunculara değer veriyorlarsa Tr merkezli server açarlar.
|Önce rainbow 6 daki pingleri düzeltsinler. 70-100 pingle oynamaya çalışıyoruz millet 10-40 arası bağlanıyor. Türkçe yapacaklarına sunucularını geliştirsinler türkiye için.
|Sırf bir ülke için sunucu açmazlar açsalar bile Türkiye'ye hep araplar hindular ile oynarsın en azından eu da ingilizceyle anlaşabiliyoruz
|Wildlands'a da Türkçe yama gelir mi acaba?
- Online oyunlarında Yunanistan, İskandinav ülkeleri, Polonya vb. yerlere özel serverlar açıp Türkiye pazarını görmezden gelmek,
- Çıkışında Arapça, Çekce dahil +16 dilde destek veren oyunlarda Türkçeye yer vermemek,
- Birde çıkalı yıllar olmuş oyuna alın size Türkçe dil desteği diye yem atmak aslında ubinin TR'de hakkettiği muameleyi gördüğüne delalettir.
Gerçi:
Sözde 'Ermeni soykırımı' 'nı Kabul etmek bir yana dursun: 'Ermeni soykırımı' iddialarını inkâr edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını zamanında kabul eden bir ülke olan Fransa'nın kuruluşu Ubisoft'un Türk oyuncularına farklı gözle bakmasını beklemekte hayalperestlik olurdu zaten. Bu bir adım mıdır değildir. Anti Çekya, Arap provakatörü değilim ama bunlardan yıllarsa sonra gelen dil desteği türü yaklaşım Türk ülke vatandaşına hakarettir. Ne zaman ki Far Cry 6'lar çıkışından Türkçe destekli olur o zaman bir şeyler değişmeye başlamıştır.
Ha şu da var bu tür konularda Türk oyun twitch ve youtube yayıncılarının çoğu da steam oyuncularının gözünde "Hunger Games" filmindeki yayıncı spikerler gibiler.
Bkz.>>> youtube.com/...
(Yaş olarak küçümseme babında alınmasın: sanane. com serverları dönemi öncesini bilmeyip dün oyun oynamaya başlayanların cevap vermemesi tercih olunur.)