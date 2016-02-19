Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ile fiber internet, kotalar ve 4,5G hakkında konuştuk

Turkcell’in 2015 yılı finansal sonuçlar toplantısında şirket CEO’su Kaan Terzioğlu ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Fiber internet, 4,5 G, kotalar ve fiyatlandırmalara ilişkin konuştuk.

2015 yılını yüksek karlılık ve bir önceki yıl konulan hedeflere ulaşarak tamamlayan Turkcell, büyüme rakamlarında da beklentilerin üstüne çıkmayı başardı. 4,5G için en yüksek band genişliğini alan Turkcell, 1 Nisan 2015 tarihinde 81 ilin 81’inde de öncelik şehir merkezlerinde olarak hizmet vermeye başlayacak.



Kısa süre içinde daha ilçelere ve kırsala yayılmayı amaçlayan Turkcell hedefi 10.000 4,5G’li baz istasyonu olarak belirlemiş. Aselsan’ın yüklenici taraf olduğu yerli baz istasyonu ULAK projesinde de ilk müşteri olan Turkcell, kademeli olarak 4,5G’de en yüksek hızları sunan isim olmak istiyor. Şimdi sözü fazla uzatmayalım ve sizleri Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ile yaptığımız röportaj ile sizleri baş başa bırakalım:

