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Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ile fiber internet, kotalar ve 4,5G hakkında konuştuk

3 yıl
21,4b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell’in 2015 yılı finansal sonuçlar toplantısında şirket CEO’su Kaan Terzioğlu ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Fiber internet, 4,5 G, kotalar ve fiyatlandırmalara ilişkin konuştuk.
2015 yılını yüksek karlılık ve bir önceki yıl konulan hedeflere ulaşarak tamamlayan Turkcell, büyüme rakamlarında da beklentilerin üstüne çıkmayı başardı. 4,5G için en yüksek band genişliğini alan Turkcell, 1 Nisan 2015 tarihinde 81 ilin 81’inde de öncelik şehir merkezlerinde olarak hizmet vermeye başlayacak.

Kısa süre içinde daha ilçelere ve kırsala yayılmayı amaçlayan Turkcell hedefi 10.000 4,5G’li baz istasyonu olarak belirlemiş. Aselsan’ın yüklenici taraf olduğu yerli baz istasyonu ULAK projesinde de ilk müşteri olan Turkcell, kademeli olarak 4,5G’de en yüksek hızları sunan isim olmak istiyor. Şimdi sözü fazla uzatmayalım ve sizleri Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ile yaptığımız röportaj ile sizleri baş başa bırakalım:

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xxxx1 3 yıl en beğenilen
şu röportojları yazılıda servis ederseniz videoyu izleyemeyenler için yada duyma engelli kardeşlerimiz içinde bir şeyler yapmış olursunuz!diyorum ben...
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Ray Kurzweil 3 yıl
Turkcell'e CEO olmak içinde heralde dazlaklık şartı aranıyor önceki CEO da dazlaktı :)
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Public_Enemy 3 yıl
şöyle bir sunum yapayım
hadi pek muhterem CEO bana aradaki farkı açıklasın
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2 Yanıt Yanıtla +19
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yonex78 3 yıl
Çok konuşup net hiçbirşey söylememiş...
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TearsForFears 3 yıl
BTK düzenlemesi en çok telekom kullanıcılarına fayda sağlayacak.Zaten uydunet veya süperonline kullananların ya kotaları daha fazla ya da kotaları yok.Süperonline 99 TL ye akk sız paket satıyor bende ona başvuracağım.
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mlbozkurt 3 yıl
Ben konuşanı sevmem icraat yapanı severim. Bulundugum konum gereği sürekli 3G üzerinden dünya ile baglantımı kuruyorum buna benim gibi 1000 in üstünde mealektaşlarımda dahil Turkcell Plat. paketim var ve ayrıca Data hattım. Toplamda 250 Tl gibi bir mebla ödüyoruz genel olarak. Ben 15 Gb intermete 80 tl veriyorum sözde sınırsız olan internet 15GB den sonra 3gb yaklaşık 30-50Kb/sn oluyor bu 3gb yi bu hız ile bitirebilirsen (ki google bile açılmıyor) daha sonra 10kb/sn düşüyor. Bende eger işim varsa mecbur +50 ile 8gb daha alıyorum ve bu 250tl katlanıyor. Bu nasıl bir sömürgedir arkadaşlar Asgari ücret ne kadar ekmek ne kadar havada uçan sinyallere bu kadar paramı alınır. AKK NİN her şartta en düşük 3mbps olması lazım ama biz 10kb/sn den bahsediyoruz neymiş 5g ye öncülükmüş ah ah ben dert yanmayayım kim yansın
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DH Misafiri 3 yıl
resmen çöp muhabbet al turk telekomu vur turkcell e hepsi aynı oturdugum evde daha normal adsl ınternet yok fıber dıyorlar. benı benden alıyor bu arkadaslar
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DH Misafiri 3 yıl
4,5g ULAK yerli baz istasyonu gibi yatırımların yerine AKK'yi kaldırma yatırımı bekliyoruz. İsterse 5G-6G olsun, fiber olsun AKK olduğu müddetçe hiç bir anlamı yok. Bir de AKK varken utanmadan Cloud yatırımı diye övünenler var, altyapı yok kardeşim Cloud'a yatırım yapsan ne olacak kaç mbps ile upload edebiliyoruz. Üstüne bir de AKK doldu diye 1mbps'ye düşürüyolar.
Superonline fiber kullanıcısıyım 50mbps, AKK dolduğu için videonuzu takıla takıla oynatıyor browser, bozuk plak gibi. Sözde fiber. Videonun internette zirve yaptığı çağdayız data tüketimi fazla, siz hangi çağdasınız internet servis sağlayıcıları?
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lansker 3 yıl
biri de şu telekom firmalarına sorsa; sattıkları fahiş fiyatlı telefonların fiyatları neden böyle, telefon mu satıyorsunuz, şebeke hizmeti mi? telefon fiyatları yarıya düştüğü dönemlerde hala ilk günkü fiyatlarla satma huyunuz neden?
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kirgizmustafa17 3 yıl
Şu var ki şu an 3G kullanıyoruz, sorsan 72 Mbps hız falan derler ama kaçınız telefonunuzda bu hızı kullanıyorsunuz? Ben telefonumda en fazla 8-9 Mbps falan gördüm. Yarın 4,5G olunca 375 Mbps olunca yine aynı olacak. Ya gidip aylık 100 TL'lik paketler alıp 1-2 GB kotalı tarife alacaksın, 1-2 GB dolunca da 1 Mbps ile kullanmaya devam edeceksin.
Ya da uygun fiyata alacaksın 1-2 GB, hızın yine en fazla 10 Mbps olacak, 375 olmasa da baya yakınız yine de :D
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sis651 3 yıl kirgizmustafa17
O 72'yi anlık aktif kullanıcı sayısına bölmeniz gerekli. Kişi başı 72 vermiyorlar istasyonun kapasitesi o. Kullanıcı sayısı kadar paylaşılır hani.
Bundan dolayı da 3G ile kotaların yükselmesi zor. 3G hızının şuan yeterli olmasının sebebi paketlerin pahalı olmasıdır. Az kullanıldığı için anlık kullanım aşırı yüksek olmayıp şebeke yükü az olduğundan şebeke boş oluyor, hız alabiliyoruz. Kotalar yükselse hız da düşmeye başlayacak hani.
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MuscleTower 3 yıl
Yüksek kota ve hızları plat paketlerle 120 liraya verecekler işin komik yanıda reklamlarda sadece 119 lira demeleri :)
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Guest-0D5961688 3 yıl
4.5G istemiyoruz kotayı kaldırın yeter.
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AMC 3 yıl Guest-0D5961688
Kotalar hiçbir zaman kalkmaz 3g ile ne yapmayı düşünüyorsunuz insanı sinir ediyorsunuz anlatıyoruz anlamıyorsunuz daha ne yapalım.
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turkeytv 3 yıl
Yıl 2016 sınırsız internet hızı mobilde 96kbps bu hız 4.5G! ile arttırılacak mı?
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