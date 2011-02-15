Turkcell İstanbul’un 3G Hızını İkiye Katladı

Turkcell, mevcut 3G şebekesiyle sunduğu mobil internet hızını iki katına çıkaran Çift Taşıyıcı altyapısını İstanbul’da kullanıma açtı. Altyapı güncelleme çalışmalarının Mayıs ayı itibarıyla Türkiye çapında tamamlanması planlanıyor.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, İstanbul’daki mobil internet şebekesini Çift Taşıyıcı (Dual Carrier) sistemiyle güncelledi. DC-HSPA+ teknolojisi, havaalanları dahil olmak üzere İstanbul’da Turkcell’lilerin mobil internet hızını iki katına çıkarıyor.

3G’nin son halkası olan ve tüm dünyada henüz yalnızca 13 operatör tarafından kullanılan Çift Taşıyıcı teknolojisi sayesinde, Turkcell şebekesine aynı anda iki taşıyıcıdan erişim sağlanıyor. Saniyede 42 megabite varan mobil internet servisinden uyumlu modem ve akıllı telefonlar aracılığıyla faydalanmak mümkün.

İlter Terzioğlu: “İstanbul Turkcell 3G ile kanatlanıyor.”

Turkcell’in geçtiğimiz aylarda başlattığı güncelleme çalışmasıyla dünyada ticari şebekesinde Çift Taşıyıcı teknolojisini hayata geçiren ilk 10 operatörden biri olduğunu hatırlatan Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, güncelleme çalışmalarının Mayıs ayında Türkiye çapında tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti. Turkcell’lilerin DC HSPA+ farkını özellikle dosya indirirken net olarak hissedeceğini dile getiren Terzioğlu, bu teknolojinin uygulandığı yerlerde ortalama 700 MB büyüklüğünde bir filmin 2 dakika civarı bir hızda indirilebildiğini belirtti.Terzioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimize Daha Fazla Hayat-Daha Fazla Hız vaadetmiştik. Bu vaadimizi Çift Taşıyıcı teknolojisiyle gerçekleştiriyoruz. Dünyadaki en yeni teknolojilere yatırım yaparak ülkemizin yükselen teknoloji dalgasını tam zamanında yakalanmasını sağlayan Turkcell, sektör lideri olmanın ve küresel rekabette dev aktörlerle boy ölçüşmenin yüklediği sorumlulukla teknoloji yatırımlarına aynı hızda devam edecek. Gerçekleştirdiğimiz şebeke güncellemesi Çift Taşıyıcı teknolojisinin kullanıldığı yerlerde mobil internet hızını iki katına çıkarıyor. Bir başka deyişle İstanbul, Turkcell 3G ile kanatlanıyor. Bu altyapıya uyumlu Turkcell 3G VINN E 372 modemimiz sayesinde İstanbullu abonelerimiz mobil internet alanındaki son teknolojiye çok daha fazla hızla kavuşacak. 3G’de Turkcell kendi kendiyle rekabet eder durumda. Umarız Turkcell 3G’nin farkı gün geçtikçe açması rekabeti de harekete geçirir ve sonunda kazanan hem kullanıcılar hem de Türkiye olur.”

Sırada uluslararası havalimanları ve diğer iller var

Turkcell’in İstanbul’da başlattığı şebeke güncelleme çalışmaları, uluslararası havaalanlarına ve diğer tüm illere yayılacak. Sahip olduğu A tipi lisansla 3G şebeke kurulumuna başladığı günden itibaren müşterilerine daima en yüksek kapasiteyle hizmet vermeyi ilke edinen Turkcell, şimdi de müşterilerine daha fazla hız sağlayan DC-HSPA+ teknolojisini sunmak üzere çalışmalarını yürütüyor.

Çift Taşıyıcı (Dual Carrier) ne işe yarar?

Çift Taşıyıcı teknolojisi, şebekeye herhangi bir taşıyıcıdan erişen bir kullanıcıya diğer taşıyıcıdaki mevcut kaynakları daha verimli kullanma imkânı tanır. Sağladığı hız artışı, servis alınan baz istasyonuna olan uzaklıktan bağımsız olarak tüm aboneler için geçerlidir. Çift Taşıyıcı sayesinde web sayfalarının açılış hızı, online oyun uygulamalarındaki tepki süreleri gibi ölçütlerde önemli ölçüde iyileşme sağlanır. Saniyede 42 megabit hıza ulaşan aboneler, 700 MB’lık bir filmi yalnızca 2 dakika 13 saniyede indirebilirler.

Mobil ortamda hangi hızda ne yapılabiliyor?

Dosya GPRS (80 kbps) EDGE (300 kbps)* W-CDMA (384 kbps) HSDPA 7.2 Mbps HSPA+ (21 Mbps’ye kadar) HSPA+Dual Carrier (42 Mbps’ye kadar) Film (700 MB) 19 sa 26 dk 5 saat 11 dk 4 sa 3 dk 13 dakika 4 dk 26 sn 2 dk 13 sn 20 dakikalık video (150 MB) 250 dakika 67 dakika 52 dakika 166 saniye 58 saniye 28 saniye Sunum (5 MB) 8 dakika 133 saniye 104 saniye 5,5 saniye 2 saniye 0,95 saniye Fotograf (2 MB) 3 dakika 53 saniye 41 saniye 2,3 saniye 0,6 saniye 0,3 saniye 1

(*) Turkcell 2G şebekesinde 300 kbps’a kadar ulaşılabilen EDGE teknolojisi kullanılmaktadır.

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