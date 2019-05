Turkcell'den Ramazan bereketi Turkcell'lilere

Ramazan Geceleri Bedava

34 milyon Turkcell'li Ramazan boyunca geceleri bedava konuşma şansına sahip olacak. Turkcell'liler ayrıca yenilikçi mobil servislerle ücretsiz olarak imsakiye bilgilerini alabilecek ve Ramazan'a özel sağlıklı beslenme önerilerinden faydalanabilecek

Türkiye'nin lider teknoloji ve iletişim şirketi Turkcell, müşterilerine en uygun fiyata en kaliteli hizmeti vermeye, onlara avantajlı tarife ve kampanyalar sunmaya Ramazan ayında da devam ediyor. Turkcell Ramazan'a özel kampanya ve servisleriyle bu özel ayın bereketine bereket katıyor. Aylık Nar kampanyasından yararlanan Turkcell Hazır Kart sahipleri Ramazan ayı boyunca 22.00?10.00 saatleri arasında bedava konuşma fırsatını yakalayacak. Ayrıca sunulan yenilikçi mobil servisler sayesinde; Turkcell'liler ücretsiz olarak imsakiye saatleri, Ramazan'a özel yemek menüleri ve sağlıklı beslenme önerileri gibi bilgileri SMS olarak alacak.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lale Saral Develioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada ?Müşterilerimize Turkcell farkını yaşatmak için en kaliteli iletişimi, hayatlarını kolaylaştıran ve zenginleştiren hizmetleri avantajlı fiyatlarla veriyoruz. Ramazan ayı için özel kampanyamızla müşterilerimize ücretsiz konuşma imkanı ile Ramazan'a özel imsakiye bilgisi, sağlıklı beslenme önerileri, iftar ve sahur menüleri gibi bilgileri ücretsiz ulaştıran servisler sunuyoruz. Ramazan ayına özel avantajlı kampanya ve servislerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracağımızı düşünüyor, hepimize hayırlı Ramazanlar diliyorum? dedi.

Tüm bireysel ön ödemeli hat sahibi Turkcell müşterilerinin faydalanabileceği Ramazan Kampanyası'nda, 10 Ağustos- 8 Eylül tarihleri arasında Aylık Nar paketlerinden birini alan Hazır Kart'lılar, 20 TL ya da 40 TL karşılığında 5 katı değerinde TL kazanacak hem debayram günleri de dahil olmak üzere 30 gün boyunca 22:00?10:00 saatleri arasında tüm Turkcell'lilerle 5000 dakika boyunca ücretsiz olarak konuşma fırsatını yakalayacak.

Hatlarında yüklü olan TL bakiyesinden 20 TL veren mevcutTurkcell müşterileri , dilerlerse 100 TL'lik konuşma ve SMS kazanma fırsatından yararlanabiliyor. Kampanyadan faydalanmak için AYLIK 100 yazarak 2222'ye ücretsiz kısa mesaj atmak yeterli. Böylelikle hattan düşülen 20 TL karşılığında müşterinin hattına anında 100 TL yükleniyor. Bu 100TL, 30 gün boyunca Turkcell'lilerle konuşurken ya da mesajlaşırken müşterinin kullandığı tarife üzerinden ücretlendirilerek kullanılabiliyor.

HER YÖNE konuşmak ya da mesajlaşmak isteyen Turkcell'liler ise, 40 TL karşılığında 200 TL kazanabiliyor. AYLIK 200 yazarak 2222'ye ücretsiz kısa mesaj atan Hazır Kart'lıların hatlarından düşülecek 40 TL karşılığında 200 TL yükleniyor ve 30 gün boyunca her yöne konuşurken ve mesajlaşırken kullanılabiliyor. 200 TL'lik kullanım hakkı, Turkcell'lileri aramada müşterinin kendi tarifesi üzerinden, diğer operatörler yönüne aramalarda 2 dakikası 65 Kuruş'a konuşma imkanı sağlıyor.

Ramazan paketiyle tüm bilgiler ücretsiz cebinizde

Turkcell bereketli NAR kampanyasının yanı sıra müşterilerine Ramazan ayında pratik bilgiler akışı sağlayacak yenilikçi servisler de sunuyor. Turkcell'in bu özel aya özel tasarladığı Ramazan Paketi sayesinde; Turkcell aboneleri ay boyunca ücretsiz olarak imsakiye bilgisi, ramazana özel yemek menüleri ve ramazanda sağlıklı beslenme önerilerini her gün ceplerinden kısa mesaj ile öğrenebilecekler. Her türlü telefon modeli ile Turkcell ve Hazır Kart kullanıcıları tarafından erişilebilen servis sayesinde, RAMAZAN yazıp 2222'ye göndererek paketi başlatmak mümkün.

Turkcell'in sağlıklı beslenme ve yaşam önerileri servisi olan ve Acıbadem Hastaneleri işbirliğiyle hayata geçirilen Turkcell Sağlıklı Beslenme Paketi de üyelerine Ramazan'a özel bilgi akışı sağlıyor. Ay boyunca sağlıklı beslenme ile ilgili faydalı içeriklere ek olarak, Ramazan'da hem kilo almadan hem de yorgun düşmeden sağlıklı beslenmek için sağlıklı iftar ve sahur menüleri gibi bilgiler de paket üyelerine SMS'ler yoluyla iletiliyor. Faturalı ya da Hazır Kart'lı tüm Turkcell müşterilerinin Acıbadem Sağlık Grubu diyetisyenleri tarafından hazırlanan bu içerikten ücretsiz faydalanmaları için SAĞLIK yazıp 2222'ye göndermeleri gerekiyor.

Turkcell'in Acıbadem Diyetisyenleri ile gerçekleştirdiği, kişiye özel diyet menüleri sunan Turkcell Diyet Paketi menüleri de arzu eden aboneleri için yenilendi. Haftalık 1,5 TL olarak ücretlendirilen Turkcell Diyet Paketi'ni kullananlar özel diyetine devam ederken, Ramazan ayı boyunca da kalorisine uygun iftar ve sahur menusu önerileri alabiliyor. Turkcell'lilerin hazırlanan bu içerikten faydalanmaları için DİYET yazıp 2222'ye göndermeleri yeterli oluyor.

