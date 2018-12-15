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Türkiye, 1954'te veremle nasıl mücadele etmişti?

BBC'nin 1954'te yayınladığı ve ilk kez internet ortamında Türkçe altyazılı olarak sunduğu haber, verem hastalığıyla ilgili. Haber içeriğini ve videoyu haberimizde bulabilirsiniz.
5 ay
7,9b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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60 yıllık arşivlerin internet ortamında paylaşıldığı, BBC Arşivlerinde Türkiye adlı programda bu hafta, BBC'nin 1954 yılında Türkiye'nin verem sorunuyla ilgili hazırladığı haber yer aldı. Bu haber, dünyanın çeşitli bölgelerindeki sağlık sorunlarını ve bunlarla mücadeleyi anlatan Dünya Sağlığı adındaki program dizisi kapsamında yayınlandı.
Verem haberi, İstanbul'da yapılan çekimlerden oluşuyor. Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteğiyle, o dönemdeki önemli sağlık sorunlarından vereme karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Ayrıca dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın, veremle ilgili bir toplantı esnasında çekilmiş görüntüleri de bulunuyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46433461 Yorum Yaz
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Oguz_Cole 5 ay en beğenilen
Şuan ki verem daha kötü herkes sürünüyor kimsenin umrunda değil.
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Ohol Oula 5 ay Oguz_Cole
Mevcut hükümetimiz sayesinde çok şükür böyle bulaşıcı hastalıklar kalmadı. Yapılan şehir hastaneleri ve her biri alanında uzman doktorlarımız sağolsunlar. Maalesef 2002'den önce böyle hastalıklar çoktu. Yapılan hastaneler bile adeta saray gibi. Bizim buraya bir tane hastane yapıldı. Ailemle her gün gidiyoruz. Hasta garantisi de verilmiş mesela. Yani adamlar kendinden emin. Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki tamamen yerli gıdalarımızla beslenmek bizlere yaradı.
Mevcut hükümetimiz sayesinde çok şükür böyle bulaşıcı hastalıklar kalmadı. Yapılan şehir hastaneleri ve her biri alanında uzman doktorlarımız sağolsunlar. Maal...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 5 ay
Konu dışı olacak ama Allahaşkına hastanede hergün ne yapıyorsunuz?çok merak ettim de.
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DH Misafiri 5 ay
81 milyonda 29 milyon insan çalışıyor yazılıyorlar bunun çalışabilir yaşta 16 milyon işsiz olduğu demek, hükümet 3.6 milyon kişi işsiz diyor ama 11 milyon üzerinde yeşil kart dağıtmış. Şimdi sen diyorsun ki benim paramı yiyorsunuz kaçlıralık vergi ödüyorsun da bu rahatlık la laf söylüyorsun, sen önce hediye uçağın belgesini bedava beslediğin suriyelilerin hesabını sorsana bir bakalım soracak cesaretin var mı? sülükland.
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DH Misafiri 5 ay
durmak yok siz ağlamaya, biz yola devam. muhahahaha
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DH Misafiri 5 ay
devletin açıkladığı rakamı yazıyorum türkiye 2018 işsizlik raporu 3.6 milyon yani Türkiye'nin 9.9'u gerçek rakamı yazmıyorum sayın teyyare sevicisi sureyili p....
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mhrUca 5 ay
Hep su twitch yuzunden banlayin su fareyi :)
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firat_kilic 5 ay
GSS yüzünden doktora gitmeyen/gidemeyen acaba kaç kişi var? Bu kişilerdeki ve diğer hastaneye gidebilen fakat hastalığı bulunmayıp üstüne tedavi edilmeyen kaç kişi var? Bulaşıcı hastalık sayısı nedir? O ne? Doktora gitmeyenleri ölçen bir kurum var mı? Hastaneye gitmelerini engelliyorsunuz. Adam aidsli olsa hastaneyede gitmese sağda solda aynı bardaktan çay içenden doğru gss ödeyenide ödemeyenide yanar............ aynı şekil sadece tek hastalık yok bulaşıcı... kimse tıp bilmeden 1 kaç milyon sayfa okumadan ahkam kesmesin !!! Bu işler ciddi işler. Savaşa girmeden bir ülkeyi 1ay da bitirebilecek durumlar. Ancak acile durumu çok kötü olunca gidiliyor. Mesela şarbon deri üzerinde çıkıyor cildiye için acile gidemezsin buyur buradan yak... acaba ne kadar şarbonlu içimizd dolaşıyor? veya sivilce zannediyorsun... ama cinsel yolla bulaşan bir hastalık cinsel temas yapmadan sana geçmiş.. ne yapacaksın? Devlet ne yapacak? doktor ne yapacak? umrundamı sanıyorsun? tedavi mi? hahaha... Cehalette son noktadayız. Bu gibi durumlar duvara çarpmakla son-uç-lanır.
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sounderland. 5 ay
Kardeşim birinin GSS borcu varsa o kişi yan gelip yatan biridir. Yan gelip yatmak yerine bir zahmet sigortalı bir işte çalışsın. Onuda mı yapamıyor ayda 60 lira pirimini ödesin.. Onuda mı yapamıyor o zaman mümkünse mağarada yaşasın.
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Oguz_Cole 5 ay en beğenilen
Şuan ki verem daha kötü herkes sürünüyor kimsenin umrunda değil.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Ohol Oula 5 ay Oguz_Cole
Mevcut hükümetimiz sayesinde çok şükür böyle bulaşıcı hastalıklar kalmadı. Yapılan şehir hastaneleri ve her biri alanında uzman doktorlarımız sağolsunlar. Maalesef 2002'den önce böyle hastalıklar çoktu. Yapılan hastaneler bile adeta saray gibi. Bizim buraya bir tane hastane yapıldı. Ailemle her gün gidiyoruz. Hasta garantisi de verilmiş mesela. Yani adamlar kendinden emin. Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki tamamen yerli gıdalarımızla beslenmek bizlere yaradı.
2 Yanıt Yanıtla +6
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sağlık, verem ve
5 etiket daha dünya sağlığı bbc arşivlerinde türkiye Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Mertcan Erice
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