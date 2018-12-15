Türkiye, 1954'te veremle nasıl mücadele etmişti?

60 yıllık arşivlerin internet ortamında paylaşıldığı, BBC Arşivlerinde Türkiye adlı programda bu hafta, BBC'nin 1954 yılında Türkiye'nin verem sorunuyla ilgili hazırladığı haber yer aldı. Bu haber, dünyanın çeşitli bölgelerindeki sağlık sorunlarını ve bunlarla mücadeleyi anlatan Dünya Sağlığı adındaki program dizisi kapsamında yayınlandı.

Verem haberi, İstanbul'da yapılan çekimlerden oluşuyor. Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteğiyle, o dönemdeki önemli sağlık sorunlarından vereme karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Ayrıca dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın, veremle ilgili bir toplantı esnasında çekilmiş görüntüleri de bulunuyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46433461