Türkiye kendi çip fabrikasını kuruyor; Yarıiletken serüveni başlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung, Pendik'te bulunan TeknoPark'ta Semper-Tech ortaklığıyla hayata geçirdiği Ar-Ge merkezinde başta sağlık ve eğitim yazılım ve uygulamaları olmak üzere, 4G teknolojileri çalışmalarına odaklanılacak.Açılış merasiminde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, ilk duyurusu daha önce gerçekleştirilen çip fabrikası olmak üzere yarıiletken endüstrinin önemi ve teknoloji yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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Yaw arkadaslar burda elestiri yapanlari bir turlu anliyamiyorum . Isbirligi de olsa , know how sistemi de olsa sonucta bir teknoloji transfer olucaksa bu ulke adina guzel bir gelisme , siz tutmussunuz ordan burdan , siyasetten , adamin soylediklerinde bir sey aramaktan , illaki bir restlesme , muhalefet uretiliyor . Yok bizim millet te su var bu var , bizden cacik olmaz , bu syasetciler isi bilmiyor , bilmem ne . Turkiye de zaten herkez baskasini elestiriyor , kucumsuyor , laf sokmaya calisiyor , ama kimse ulke ye acaba kendisi neler kattigini sorgulamiyor. Yeter ulan yeter , ozguven kadar hayatta onemli olan bir sey yok. Bu mantikla devam edelim Turk milleti evet o zaman adam gibi gelismis ulke olamaz.
Adam amerika da muhendislik okumus , CALTECH de okumus adam , kiyaslama yaparak Turkiye nin durumunu anlatmak istiyor , derdi var adamin , egitim de ki sorunlari , nitelikli insan kaynaginin yetersizliginden soz ediyor , biraz da tarih i icine katmis ama genel olarak yuzde yuz hakli , bu hukumet tte olup bakan yardimcisi olup ta acikca su ana kadar zenginlesme modelimizi , yani sadece insaat sektoruyle gelisemicemizi , imar insaat rantcilariyla isbirligi yaparak para kaciran bu hukumette olmasina ragmen bunu acikca boyle soylemesi bile benim icin yeterli .Adam onu kendine dert etmis , sorunlari soyluyor , olmasi gerekenleri soyluyor , kurulmasi gereken ekosistem den sozediyor. tABI TURkiye de millet alismis sadece guzel seyler soyleyip algi muhendisligi yapan siyasetcilere. Asil siyasetci gerektigi zaman sorunlari acikca soyleyip oneri uretebilene denir.
Toplum olarak ideolojilerden partilerden siyrilip , gercekten ulke adina guzel bir is yapildiginda bunu destekliyebilen bir ortam olmadikca bi yere varamayiz bilim ve teknik te.
hemen yok vestel in cakalligindan , yok adamin soylediklerinin icinde ki bir tutarsizligi cimbizla alip elestirmeye bakiyor .insaf ya , eger bu ulke de yapilan guzel isleri baska bir tarafda yapilan yanlislarin , cakallliklarin , rantciligin , uckagitciligin dan dem vurarak elestireceksek , kendi kendimizi somururuz sadece.
Nvidia için Tegra K1 / Denver'da sadece ARM temelli bi yapı yok, diğerlerinde hep Arm temelli yapı var. Denver'da da büyük ihtimal Vliw benzeri altyapı var, Transmeta code morph - Cuda birleşmesine benzer. Ya içinden çıkamadılar yada dengesiz perf'i var diye ertelediler.
Eğitim seviyesi artmadan bi cacık olmaz. Boşuna vestele mestele yerli malı olayına dalmayın işler öyle yürümüyor.