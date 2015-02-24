Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Türkiye kendi çip fabrikasını kuruyor; Yarıiletken serüveni başlıyor

4 yıl
31,3b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, Pendik'te bulunan TeknoPark'ta Semper-Tech ortaklığıyla hayata geçirdiği Ar-Ge merkezinde başta sağlık ve eğitim yazılım ve uygulamaları olmak üzere, 4G teknolojileri çalışmalarına odaklanılacak.Açılış merasiminde konuşan  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, ilk duyurusu daha önce gerçekleştirilen çip fabrikası olmak üzere yarıiletken endüstrinin önemi ve teknoloji yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
adını nick koydum 4 yıl
Şimdi Qualcomm düşünsün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
En azından bir yerden başlanması güzel ülkemiz açısından
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Biri yalan der diğeri don lastik yapamayan ülke çip mi yapacak diyor. Evet yapacak çünkü 90 yıllık reklam arası bitti arkadaşım. Ülkemizde neler gelişiyor görmemek için kör olmak gerek hiç mi haber izlemiyorsun? Türk yaptı mı en iyisini yapar arkadaş!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gokturk87 4 yıl


Yaw arkadaslar burda elestiri yapanlari bir turlu anliyamiyorum
. Isbirligi de olsa , know how sistemi de olsa sonucta bir teknoloji transfer olucaksa bu ulke adina guzel bir gelisme , siz tutmussunuz ordan burdan , siyasetten , adamin soylediklerinde bir sey aramaktan , illaki bir restlesme , muhalefet uretiliyor . Yok bizim millet te su var bu var , bizden cacik olmaz , bu syasetciler isi bilmiyor , bilmem ne . Turkiye de zaten herkez baskasini elestiriyor , kucumsuyor , laf sokmaya calisiyor , ama kimse ulke ye acaba kendisi neler kattigini sorgulamiyor. Yeter ulan yeter , ozguven kadar hayatta onemli olan bir sey yok. Bu mantikla devam edelim Turk milleti evet o zaman adam gibi gelismis ulke olamaz.

Adam amerika da muhendislik okumus , CALTECH de okumus adam , kiyaslama yaparak Turkiye nin durumunu anlatmak istiyor , derdi var adamin , egitim de ki sorunlari , nitelikli insan kaynaginin yetersizliginden soz ediyor , biraz da tarih i icine katmis ama genel olarak yuzde yuz hakli , bu hukumet tte olup bakan yardimcisi olup ta acikca su ana kadar zenginlesme modelimizi , yani sadece insaat sektoruyle gelisemicemizi , imar insaat rantcilariyla isbirligi yaparak para kaciran bu hukumette olmasina ragmen bunu acikca boyle soylemesi bile benim icin yeterli .Adam onu kendine dert etmis , sorunlari soyluyor , olmasi gerekenleri soyluyor , kurulmasi gereken ekosistem den sozediyor. tABI TURkiye de millet alismis sadece guzel seyler soyleyip algi muhendisligi yapan siyasetcilere. Asil siyasetci gerektigi zaman sorunlari acikca soyleyip oneri uretebilene denir.

Toplum olarak ideolojilerden partilerden siyrilip , gercekten ulke adina guzel bir is yapildiginda bunu destekliyebilen bir ortam olmadikca bi yere varamayiz bilim ve teknik te.
hemen yok vestel in cakalligindan , yok adamin soylediklerinin icinde ki bir tutarsizligi cimbizla alip elestirmeye bakiyor .insaf ya , eger bu ulke de yapilan guzel isleri baska bir tarafda yapilan yanlislarin , cakallliklarin , rantciligin , uckagitciligin dan dem vurarak elestireceksek , kendi kendimizi somururuz sadece.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Adam siyaset yapmaya çıkmış. Bu zihniyetle çip üretmek zor. Üretime odaklı bir yaklaşım göremiyorum. Davut Kavranoğlu'nun çiplerle ilgili bilgisi var mı acaba çok merak ediyorum. 2023 diyip duruyor. son 12 yılda teknolojimiz ne derece arttı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Levın 4 yıl
Arkadaşlar Bir Kaç Yorum Okudumda Çoğu Arkadaşımız Samsung Üretip Biz Ürettik Diyecegiz Diye Benzer Yorumlar Yazmış O Klavye Erkeklerine Sorarım Sen Bu Ülke İçin Ne Yaptında İlk Adım Atanları Eleştiriyorsun ? Her İşi Siyasete Döken Arkadaşlara İnanamıyorum Hala Birazdaha Israr Etseniz Ülkenin Gelişmesini İlerlemesini İstemiyorsunuz Zannetcem Gerçi Sizde Haklısınız 0 'dan Çip ,İşlemci Üretemeyiz Zihniyetini Bir Türlü Aklınızdan Çıkaramadıgınız İçin Üretemeyiz Ölene Kadar Dışarıya Baglı Kalmak Sizi Nasıl Hissetdiriyor Anlamış Deilim Umarım Bu Proje Ülkenin İMKANSIZ Zihniyetini Çürütür Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 4 yıl
her yıl 2 milyon kişi kpss girmeye uğraşıyordu.millet işi gücü bırakıyor işi boş sorularla zaman kaybediyor.kpps ve benzeri sınavların ortadan kalkması gerek ilk adım bu olmalı.şu eğitim sistemi çözülmedi gitti a.q
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Ben bilkentte okuyorum bu kurulan yeri gördüm baya küçük bir yer gibi geldi bana (3dönüm).Hadi hayırlısı takipcisiyim.Ankaramıza yakışır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 4 yıl
Prototip üretimi için dışarıdan projelere uygun fiyat versin o da yeter. Yada küçük çaplı az sayıda dışarıya üretimler için imkan tanısınlar. Önceki msjda dediğime benzer esneklik gösterirlerse herkese faydası dokunabilir, yapılacak iş gidilecek yer, geliştirme anlamında imkan olur. Yoksa 65nm prototip için bile bi dünya süre bekletiyorlar. Gittisi geldisi bilmemnesi var bunun üstüne.

Nvidia için Tegra K1 / Denver'da sadece ARM temelli bi yapı yok, diğerlerinde hep Arm temelli yapı var. Denver'da da büyük ihtimal Vliw benzeri altyapı var, Transmeta code morph - Cuda birleşmesine benzer. Ya içinden çıkamadılar yada dengesiz perf'i var diye ertelediler.

Eğitim seviyesi artmadan bi cacık olmaz. Boşuna vestele mestele yerli malı olayına dalmayın işler öyle yürümüyor.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Konuşma, kulak tırmalayan, tuhaf biçimde tercih edilmiş İngilizce ifadeleri (çok gereksiz yahu, ilham demek yerine inspiration demek) saymazsak eğer ümit vericidir. Davut Kavranoğlu Hoca'yı tanımayanlar sadece bu konuşması ile hakkında fikir sahibi olmasınlar lütfen. Caltech doktoralı, yetkin bir isimdir kendisi. Konuşmadaki siyasi kısımlar da -katılıp katılmamak bir yana- anlaşılır, ne de olsa siyasetçidir neticede :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
igetsky 4 yıl
samsung avrupa pazarina daha ekonomik acilmak icin destekliyordur o yapilacak fabrikayi hadi bakalim bi silicon valley cikicak mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
Yerim senin partnırını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,1b izlenme · 4 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
703 izlenme · 3 sa. yeni video
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 20 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
743 izlenme · 3 sa. yeni video
06:14
Microsoft Türkiye CTO'su Onur Koç ile Yapay Zeka Üzerine Konuştuk
4,7b izlenme · 2 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,6b izlenme · 3 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
912 izlenme · 20 sa. yeni video
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 4 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,3b izlenme · 2 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim