Türkiye kendi çip fabrikasını kuruyor; Yarıiletken serüveni başlıyor

Samsung, Pendik'te bulunan TeknoPark'ta Semper-Tech ortaklığıyla hayata geçirdiği Ar-Ge merkezinde başta sağlık ve eğitim yazılım ve uygulamaları olmak üzere, 4G teknolojileri çalışmalarına odaklanılacak.Açılış merasiminde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, ilk duyurusu daha önce gerçekleştirilen çip fabrikası olmak üzere yarıiletken endüstrinin önemi ve teknoloji yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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