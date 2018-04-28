Türkiye'de havası temiz şehir kalmadı! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Yayınlanan son rapora göre tek havası temiz şehrimiz Rize de Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği değerleri tutturamadı ve ülkemizdeki son havası temiz şehri de kaybetmiş olduk. Çok daha fazlası 2si1'de
Yayın akışı:
01:46 Türkiye’nin hava kirliliği haritası değişti: Rize’nin havası artık temiz değil
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08:32 Yeni God of War, serinin en hızlı satan oyunu oldu
10:45 Xbox yöneticisi Mike Ybarra, yayında oynayacağı oyun için anket açtı, sonuç God of War çıktı
12:44 Microsoft'tan 16 GB depolama alanına sahip cihazlara özel Windows 10 geliyor
16:28 PTT, Turkcell ve BELBİM "yemek kartı" şirketi kurdu
23:07 H1Z1, PlayStation 4'e geliyor, açık beta duyuruldu
24:30 Detroit: Become Human'ın yapımı tamamlandı, demo yayınlandı
25:43 NVIDIA, eksik pikselli fotoğrafları tamamlayan yapay zekasını tanıttı
27:46 James Cameron'dan Avengers filmlerine tepki "Gına Geldi"
29:39 Polis, öldürdüğü kişinin cenazesine giderek cesedin parmak iziyle telefonunu açmaya çalıştı
33:02 IGN'den Ryan McCaffrey, God of War şakası için Xbox'tan özür diledi
34:39 Bill Gates'in desteklediği EarthNow projesi ile Dünya canlı olarak izlenebilecek
37:52 Avrupa'nın prototip uydusu, "uzay çöplerini" işte böyle yakalayacak
40:43 DOOM'a yeni bir film geliyor
41:22 Valve, Firewatch'un yapımcısı Campo Santo'yu bünyesine kattı
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Öncelikle ve iyi donanımlı oyun bilgisayarı ve ps4 pro oyuncusu olduğumu belirteyim.
Ps4 exclusive oyun konusunda gerçekten önde. Konsolu aldığımdan beri indirim dönemlerinde eski oyunları alabildim (ortalama 50-60 tl verdim.)ama 300 liraya bir oyunu almam mümkün değil malesef. Microsoft tarafı ise oyunları Xboxa özel çıkartmak yerine Forza gibi bir seriyi bile pc üzerine de çıkartmayı seçti. Forza serisi de düşünülünce en azından yarış oyunlarında Xbox önde bana göre . Kimileri için küçük bir detaydır belki ama geriye uyumluluğu sayesinde Red Dead Redemption 4k olarak oynanabiliyor. Ps de ise hala ps3 te kaldı bu oyun. Xbox One X fiyatını düşüren Microsoft mağazadaki fiyatları da steam gibi Türkiyeye özel güncelleme yoluna giderse oldukça iyi bir kitle kazanacaktır. Playstation tarafında ise bu fiyatlara bile zam gelme ihtimali dillendiriliyordu. Yine Psnde Türkiyeye özel fiyatlar olmadığı sürece insanlar yeni oyunları alamamaya devam edecek.
Bunlara ek olarak indirim dönemlerine baktığımızda ise Psn Store önde görünüyor.
Xbox One X günümüz kurlarında ve bilgisayar fiyatlarında gerçekten alınısı duruyor. 2700 tl lik fiyatıyla bile pc toplamaktan daha ucuza geliyorken şuanki 2000 tl lik fiyatı bence gayet iyi görünüyor. Yine oyun almak zor ama en azından 29 tl ye güzel bir üyelik sistemi var. Bu fiyatın da Türkiyeye özel olması çok güzel bir adım. Umarım diğer oyun fiyatlarında da bu gerçekleşir. Orta seviyeli donanımı olan bir pc kullanıcısı olsaydım muhtemelen Xbox alırdım.
Red Dead redemption'u ps4 kullanıcılarına oynattıramayan Sony. Sana da yazıklar olsun bu arada :D.