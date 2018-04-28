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Türkiye'de havası temiz şehir kalmadı! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
4,9b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yayınlanan son rapora göre tek havası temiz şehrimiz Rize de Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği değerleri tutturamadı ve ülkemizdeki son havası temiz şehri de kaybetmiş olduk. Çok daha fazlası 2si1'de
Yayın akışı:
01:46 Türkiye’nin hava kirliliği haritası değişti: Rize’nin havası artık temiz değil
06:49 Opera VPN kapanıyor! İşte ücretsiz hızlı VPN alternatifleri
08:32 Yeni God of War, serinin en hızlı satan oyunu oldu
10:45 Xbox yöneticisi Mike Ybarra, yayında oynayacağı oyun için anket açtı, sonuç God of War çıktı
12:44 Microsoft'tan 16 GB depolama alanına sahip cihazlara özel Windows 10 geliyor
16:28 PTT, Turkcell ve BELBİM "yemek kartı" şirketi kurdu
23:07 H1Z1, PlayStation 4'e geliyor, açık beta duyuruldu
24:30 Detroit: Become Human'ın yapımı tamamlandı, demo yayınlandı
25:43 NVIDIA, eksik pikselli fotoğrafları tamamlayan yapay zekasını tanıttı
27:46 James Cameron'dan Avengers filmlerine tepki "Gına Geldi"
29:39 Polis, öldürdüğü kişinin cenazesine giderek cesedin parmak iziyle telefonunu açmaya çalıştı
33:02 IGN'den Ryan McCaffrey, God of War şakası için Xbox'tan özür diledi
34:39 Bill Gates'in desteklediği EarthNow projesi ile Dünya canlı olarak izlenebilecek
37:52 Avrupa'nın prototip uydusu, "uzay çöplerini" işte böyle yakalayacak
40:43 DOOM'a yeni bir film geliyor
41:22 Valve, Firewatch'un yapımcısı Campo Santo'yu bünyesine kattı
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
146 1 yıl en beğenilen
Zor nefes alarak acile gittiğimde yaşım genç olduğu için acilde beni yeşil hasta olarak aldılar en son bayıldığımda beni muayene ettiler. Yani sağlık sistemi berbat düzeltmek içinde çaba yok
Zor nefes alarak acile gittiğimde yaşım genç olduğu için acilde beni yeşil hasta olarak aldılar en son bayıldığımda beni muayene ettiler. Yani sağlık sistemi be...
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deoks 1 yıl
Kırmızı alan denilen şey şudur: Birkaç saat içinde müdahale edilmezse hastanın öleceği durumlar. Belinizin sabaha kadar tutulması sizi öldürmeyeceği için sarı alan hastası durumundasınız. Herkesin canı tatlı olduğundan herkesin hastalığı kendine göre en acildir ama kısıtlı sağlık imkanlarını verimli bir şekilde dağıtabilmek için böyle ayrımların yapılması gerekir.
Kırmızı alan denilen şey şudur: Birkaç saat içinde müdahale edilmezse hastanın öleceği durumlar. Belinizin sabaha kadar tutulması sizi öldürmeyeceği için sarı a...
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1BilimAdamı 1 yıl
mesut çevik in türk polisi hakkında dedikleri sırasında aklıma eylemlerde acımasızca müdale edilen, biber gazı silahlarıyla vatandaşları kafasından vuran polisler geldi. Heralde eylem olunca polis için durum hırsızlıktan silahla saldırıdan daha onemli
mesut çevik in türk polisi hakkında dedikleri sırasında aklıma eylemlerde acımasızca müdale edilen, biber gazı silahlarıyla vatandaşları kafasından vuran polisl...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 1 yıl
Abi ufak bir bilgi notu ekleyeyim Uzayda Astronotlar idrarlarının %90 ını ögüten bir makinede tekrar enerji olarak besin olarak vucutlarına geri alıyorlar :) .d
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musa_unsal2005 1 yıl
PC de kalıcam ve hayatım boyunca konsol almayı düşünmüyorum. Tek üzüldüğüm god of war ve uncharted ı oynayamamak. İlerde bi uyumlulula pc ye gelebilir umudundayım. Elinize sağlık. Teşekkürler program için.
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shot_gun 1 yıl
Proton VPN maalesef artık bağlanıyor gibi görünse de ÇALIŞMIYOR Mesut Bey, haberiniz olsun.
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RenjiAbarai 1 yıl
Video kapağındaki gülüşler ve başlığın korkutuculuğu... Esenyut'ta oturan arkadaşlarım var oralar için değerleri açıklamanızı bekledim ama açıklamadınız sağlık olsun ama bu havada nasıl olur oda bi ayrı konu...
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DrFetih 1 yıl
Acilde kırmızı alan hayati bulgulara ve doktor görüşüne göre belirlenir. İshal, kusma, kanama, mezenter iskemisi, ciddi ritm bozukluklarında... gibi bir çok durumda da hasta kırmızı alana alınabilir. Yani sadece kanamanın olup olmamasına göre belirlenmiyor Enis Bey.
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mustafaaydemir 1 yıl
Uygulamayla beraber tık sayısında artış var sevindirici
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FightFor1 1 yıl
Terminatör ve Avatar filmlerinin kurgusuyla tamamen hayal ürünü olan ve herhangi bir anlam taşımayan süper kahraman filmlerini birbiriyle karşılaştırmak büyük bir yanlış. Özellikle günümüzde yapay zekadan korkulmasının en önemli nedeni, belki de günümüzde ortaya çıkmasının sebebi, ilki 35 sene önce, daha bilgisayarın, yazılımın, internetin ne olduğu bile bilinmeyen bir zamanda yapılmış Terminatör filmidir. Bu nedenle ben Cameron'un söylemek istediklerini anladığınızı sanmıyorum.
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Eeltorm 1 yıl
Artık böyle çekin 2si1'i 30dk tartışma yapıp ayrı video olarak koyun bir de 1 saatlik 2si1 olsun severek izledim.
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fasak 1 yıl
Mesut beye büyük ölçüde katılıyorum.
Öncelikle ve iyi donanımlı oyun bilgisayarı ve ps4 pro oyuncusu olduğumu belirteyim.
Ps4 exclusive oyun konusunda gerçekten önde. Konsolu aldığımdan beri indirim dönemlerinde eski oyunları alabildim (ortalama 50-60 tl verdim.)ama 300 liraya bir oyunu almam mümkün değil malesef. Microsoft tarafı ise oyunları Xboxa özel çıkartmak yerine Forza gibi bir seriyi bile pc üzerine de çıkartmayı seçti. Forza serisi de düşünülünce en azından yarış oyunlarında Xbox önde bana göre . Kimileri için küçük bir detaydır belki ama geriye uyumluluğu sayesinde Red Dead Redemption 4k olarak oynanabiliyor. Ps de ise hala ps3 te kaldı bu oyun. Xbox One X fiyatını düşüren Microsoft mağazadaki fiyatları da steam gibi Türkiyeye özel güncelleme yoluna giderse oldukça iyi bir kitle kazanacaktır. Playstation tarafında ise bu fiyatlara bile zam gelme ihtimali dillendiriliyordu. Yine Psnde Türkiyeye özel fiyatlar olmadığı sürece insanlar yeni oyunları alamamaya devam edecek.
Bunlara ek olarak indirim dönemlerine baktığımızda ise Psn Store önde görünüyor.
Xbox One X günümüz kurlarında ve bilgisayar fiyatlarında gerçekten alınısı duruyor. 2700 tl lik fiyatıyla bile pc toplamaktan daha ucuza geliyorken şuanki 2000 tl lik fiyatı bence gayet iyi görünüyor. Yine oyun almak zor ama en azından 29 tl ye güzel bir üyelik sistemi var. Bu fiyatın da Türkiyeye özel olması çok güzel bir adım. Umarım diğer oyun fiyatlarında da bu gerçekleşir. Orta seviyeli donanımı olan bir pc kullanıcısı olsaydım muhtemelen Xbox alırdım.
Red Dead redemption'u ps4 kullanıcılarına oynattıramayan Sony. Sana da yazıklar olsun bu arada :D.
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aspirin_00 1 yıl
bayburtta sanayi yok nasıl kirli havaya sahip :D
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