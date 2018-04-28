Türkiye'de havası temiz şehir kalmadı! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Yayınlanan son rapora göre tek havası temiz şehrimiz Rize de Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği değerleri tutturamadı ve ülkemizdeki son havası temiz şehri de kaybetmiş olduk. Çok daha fazlası 2si1'de

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Avrupa'nın prototip uydusu, "uzay çöplerini" işte böyle yakalayacak

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01:46 Türkiye’nin hava kirliliği haritası değişti: Rize’nin havası artık temiz değil 06:49 Opera VPN kapanıyor! İşte ücretsiz hızlı VPN alternatifleri 08:32 Yeni God of War, serinin en hızlı satan oyunu oldu 10:45 Xbox yöneticisi Mike Ybarra, yayında oynayacağı oyun için anket açtı, sonuç God of War çıktı 12:44 Microsoft'tan 16 GB depolama alanına sahip cihazlara özel Windows 10 geliyor 16:28 PTT, Turkcell ve BELBİM "yemek kartı" şirketi kurdu 23:07 H1Z1, PlayStation 4'e geliyor, açık beta duyuruldu 24:30 Detroit: Become Human'ın yapımı tamamlandı, demo yayınlandı 25:43 NVIDIA, eksik pikselli fotoğrafları tamamlayan yapay zekasını tanıttı 27:46 James Cameron'dan Avengers filmlerine tepki "Gına Geldi" 29:39 Polis, öldürdüğü kişinin cenazesine giderek cesedin parmak iziyle telefonunu açmaya çalıştı 33:02 IGN'den Ryan McCaffrey, God of War şakası için Xbox'tan özür diledi 34:39 Bill Gates'in desteklediği EarthNow projesi ile Dünya canlı olarak izlenebilecek 37:52 Avrupa'nın prototip uydusu, "uzay çöplerini" işte böyle yakalayacak 40:43 DOOM'a yeni bir film geliyor 41:22 Valve, Firewatch'un yapımcısı Campo Santo'yu bünyesine kattı