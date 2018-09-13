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Türkiye'deki İlk Mi Store Mağazası Açılıyor! Hangi ürünler olacak?

8 ay
10,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Xiaomi'nin Türkiye'deki ilk Mi Store mağazası Evofone tarafından 16 Eylül tarihinde Vadistanbul Alışveriş Merkezi'nde kapılarını açıyor. Peki hangi ürünler olacak dersiniz? Cevabı videomuzda.

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emre1393 8 ay en beğenilen
Yeri çok kötü, gs stadının arkasında kalıyor, daha merkezi bir yer bulabilirlerdi.
Aslında esas sorun Xiaomi'nin kendi gelmeyip kıytırık bi firmaya distribütörlük vermesi. Sırf bu firma yüzünden ülkede Xiaomi'nin marka değeri ve güvenilirliği dibe vuracaktır.
Yeri çok kötü, gs stadının arkasında kalıyor, daha merkezi bir yer bulabilirlerdi.Aslında esas sorun Xiaomi'nin kendi gelmeyip kıytırık bi firmaya distribüt...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Kefelon 8 ay
Ismarlama video galiba...
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muhayyel genç 8 ay
Fahiş Store, Çok yakında...
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emre1393 8 ay en beğenilen
Yeri çok kötü, gs stadının arkasında kalıyor, daha merkezi bir yer bulabilirlerdi.
Aslında esas sorun Xiaomi'nin kendi gelmeyip kıytırık bi firmaya distribütörlük vermesi. Sırf bu firma yüzünden ülkede Xiaomi'nin marka değeri ve güvenilirliği dibe vuracaktır.
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muhayyel genç 8 ay
Aynen öyle markanın itibarı azalıyor bunlar yüzünden.
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frostburn 8 ay emre1393
zorlu'da açılsaydı fiyatlara bu yansırdı.
vadiistanbula ulaşmak araçsız biraz zor olabilir ama metro var karşıdan geliyorsanız biraz uzak kalabilir sadece
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teeKin 8 ay
Mağazayı gezip deneyimlerinizi bizimle paylaşın bizi bilgilendirin diyor haber editörü demekki acilisa davet edilmemiş DH
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Kefelon 8 ay
Ismarlama video galiba...
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blank42 8 ay
Bu kişi oyun editörü değil miydi ? BSC tamamen bitti sanırım
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TearsForFears 8 ay
Mi 8 alacağıma meizu 16, mi 8 se veya poco f1 alacağıma meizu 16x alırım. Pocoda işlemci ve batarya iyi olsada kameraları kısmışlar. Kamera bence telefondaki en önemli donanımdır.
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muhayyel genç 8 ay
Kişiden kişiye değişir.
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tozparcasi 8 ay
galiba mi ye dogru yoneliyorum
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teknokaptan 8 ay
mi 8 pro olur ins acilista gidip alan olacaktir.
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