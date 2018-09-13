Türkiye'deki İlk Mi Store Mağazası Açılıyor! Hangi ürünler olacak?

|Fahiş Store, Çok yakında...
|Yeri çok kötü, gs stadının arkasında kalıyor, daha merkezi bir yer bulabilirlerdi.
Aslında esas sorun Xiaomi'nin kendi gelmeyip kıytırık bi firmaya distribütörlük vermesi. Sırf bu firma yüzünden ülkede Xiaomi'nin marka değeri ve güvenilirliği dibe vuracaktır.
|Aynen öyle markanın itibarı azalıyor bunlar yüzünden.
| zorlu'da açılsaydı fiyatlara bu yansırdı.
vadiistanbula ulaşmak araçsız biraz zor olabilir ama metro var karşıdan geliyorsanız biraz uzak kalabilir sadece
|Mağazayı gezip deneyimlerinizi bizimle paylaşın bizi bilgilendirin diyor haber editörü demekki acilisa davet edilmemiş DH
|Ismarlama video galiba...
|Bu kişi oyun editörü değil miydi ? BSC tamamen bitti sanırım
|Mi 8 alacağıma meizu 16, mi 8 se veya poco f1 alacağıma meizu 16x alırım. Pocoda işlemci ve batarya iyi olsada kameraları kısmışlar. Kamera bence telefondaki en önemli donanımdır.
|galiba mi ye dogru yoneliyorum
|mi 8 pro olur ins acilista gidip alan olacaktir.
Aslında esas sorun Xiaomi'nin kendi gelmeyip kıytırık bi firmaya distribütörlük vermesi. Sırf bu firma yüzünden ülkede Xiaomi'nin marka değeri ve güvenilirliği dibe vuracaktır.