Türksat Kablo, Uydunet Nitro Servislerine 24 Saatliğine 10 Mbps Upload Seçeneği Ekledi

Kablo TV altyapısı üzerinden dijital/analog tv, IP telefon ve internet erişimi hizmeti veren Türksat Kablo, bir süre önce TTNet'in Fibernet kullanıcılarına ücretsiz sunduğu "Roket" özelliğine ücretli olan "Nitro" isimli benzeri bir özellikle cevap vermişti. Şimdi ise rakiplerinde olmayan yeni bir paketle (Nitro Upload) kullanıcılarına yüksek yükleme (upload) hızı olanağı tanıyor.

Türksat Kablo ise bir süredir TTNet'ten farklı olarak benzeri hizmeti Nitro adı altında ücretli olarak sunuyor. Uydunet Nitro, aynı TTNet Roket ile olduğu gibi 24 saat boyunca 100 Mbps hıza ulaşıyorsunuz ve bu süre zarfındaki indirmeler tamamen kota dışında tutuluyor.

Ücretli olması itibariyle TTNet Roket'e göre dezavantajlı gibi gözükse de, Nitro aslında çok farklı bir yerden vuruyor: haberin hazırlandığı an itibariyle günlüğü 3.90 TL'den ayda toplam 5 kez Nitro'yu aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu da kullanıcılara görece uygun fiyatlı bir paket alıp ayda bir kaç defa toplu indirme yapıp toplamda daha ekonomik bir internet kullanımı için olanak sağlıyor.

Nitro'nun yeni tipi Nitro Upload ise bir başka kanayan yaraya ilaç oluyor: yükleme (upload) hızı. Ülkemizde 100 Mbps indirme hızına haberin hazırlandığı an itibariyle Turkcell Superonline 5 Mbps, Uydunet ve TTNet ise 4 Mbps yükleme hızı sunuyor ki bu da açıkcası indirme ve sayfaların/oyunların cevap hızını ping süreleriyle beraber olumsuz etkileyen bir diğer faktör.

Nitro Upload ile aynı Nitro ve Roket gibi 24 saatliğine 3.90 TL karşılığında 10 Mbps indirme hızı satın alabiliyorsunuz.





Uydunet hem yüksek indirme hızı hem de yükleme hızı isteyenleri de unutmamış; Nitro Plus paketiyle ufak bir indirimle iki paketi bir arada 6.90 TL'ye de satın alabiliyorsunuz. Ay içerisinde bu paketleride 5 defa kullanabiliyorsunuz. Canlı ya da diskten videocast, büyük veri transferleri, bulut depolamalara ilk yüklemeler gibi pek çok farklı avantaj sağlayabilen paket yükleme hızlarının düşüklüğüyle ilgili en azından geçici iyi bir çözüm gibi gözüküyor.

http://www.turksatkablo.com.tr/int-servisler-nitroupload.aspx

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TTNet Roket, Fibernet tarifenizin hızı ne olursa olsun hızınızı 100 Mbps'e (veya hattınızın desteklediği en yüksek hıza) çıkarıp bu süre boyunca yapmış olduğunuz indirmeleri (download) kota dışı sayarak her ay bir günü adeta indirme festivali haline getiren ve TTNet'in Fibernet paketlerine katma değer sağlayan tamamen ücretsiz bir özellik.