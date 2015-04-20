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Türksat Kablo, Uydunet Nitro Servislerine 24 Saatliğine 10 Mbps Upload Seçeneği Ekledi

4 yıl
8,1b
1
56
Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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Kablo TV altyapısı üzerinden dijital/analog tv, IP telefon ve internet erişimi hizmeti veren Türksat Kablo, bir süre önce TTNet'in Fibernet kullanıcılarına ücretsiz sunduğu "Roket" özelliğine ücretli olan "Nitro" isimli benzeri bir özellikle cevap vermişti. Şimdi ise rakiplerinde olmayan yeni bir paketle (Nitro Upload) kullanıcılarına yüksek yükleme (upload) hızı olanağı tanıyor.
Türksat Kablo, Uydunet Nitro Servislerine 24 Saatliğine 10 Mbps Upload Seçeneği Ekledi

TTNet Roket, Fibernet tarifenizin hızı ne olursa olsun hızınızı 100 Mbps'e (veya hattınızın desteklediği en yüksek hıza) çıkarıp bu süre boyunca yapmış olduğunuz indirmeleri (download) kota dışı sayarak her ay bir günü adeta indirme festivali haline getiren ve TTNet'in Fibernet paketlerine katma değer sağlayan tamamen ücretsiz bir özellik.
Türksat Kablo ise bir süredir TTNet'ten farklı olarak benzeri hizmeti Nitro adı altında ücretli olarak sunuyor. Uydunet Nitro, aynı TTNet Roket ile olduğu gibi 24 saat boyunca 100 Mbps hıza ulaşıyorsunuz ve bu süre zarfındaki indirmeler tamamen kota dışında tutuluyor.
Ücretli olması itibariyle TTNet Roket'e göre dezavantajlı gibi gözükse de, Nitro aslında çok farklı bir yerden vuruyor: haberin hazırlandığı an itibariyle günlüğü 3.90 TL'den ayda toplam 5 kez Nitro'yu aktif hale getirebiliyorsunuz.
Bu da kullanıcılara görece uygun fiyatlı bir paket alıp ayda bir kaç defa toplu indirme yapıp toplamda daha ekonomik bir internet kullanımı için olanak sağlıyor.

Nitro'nun yeni tipi Nitro Upload ise bir başka kanayan yaraya ilaç oluyor: yükleme (upload) hızı. Ülkemizde 100 Mbps indirme hızına haberin hazırlandığı an itibariyle Turkcell Superonline 5 Mbps, Uydunet ve TTNet ise 4 Mbps yükleme hızı sunuyor ki bu da açıkcası indirme ve sayfaların/oyunların cevap hızını ping süreleriyle beraber olumsuz etkileyen bir diğer faktör.
Nitro Upload ile aynı Nitro ve Roket gibi 24 saatliğine 3.90 TL karşılığında 10 Mbps indirme hızı satın alabiliyorsunuz.
Canlı ya da diskten videocast, büyük veri transferleri, bulut depolamalara ilk yüklemeler gibi pek çok farklı avantaj sağlayabilen paket yükleme hızlarının düşüklüğüyle ilgili en azından geçici iyi bir çözüm gibi gözüküyor.

Uydunet hem yüksek indirme hızı hem de yükleme hızı isteyenleri de unutmamış; Nitro Plus paketiyle ufak bir indirimle iki paketi bir arada 6.90 TL'ye de satın alabiliyorsunuz.
Ay içerisinde bu paketleride 5 defa kullanabiliyorsunuz.

http://www.turksatkablo.com.tr/int-servisler-nitroupload.aspx Yorum Yaz
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302sino 4 yıl en beğenilen
Yıl 2015 biri şunlara anlatsın lütfen.
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zwanzig 4 yıl
Nitroymuş roketmiş geçin bunları.Böyle bir devirde makul internet hızlarını görebilmek istiyoruz artık.AKK saçmalığını geçtim upload hızları zaten yetersiz.Resmen paranız olsa alacak tarife yok.Kim düzenliyor bu tarife listesini anlamadım ki ?
Nitroymuş roketmiş geçin bunları.Böyle bir devirde makul internet hızlarını görebilmek istiyoruz artık.AKK saçmalığını geçtim upload hızları zaten yetersiz.Resm...
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redwolf0 4 yıl
yemeyin milleti ya akk 50 gb bu devirde sen git onu kaldır
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DH Misafiri 3 yıl
BARIŞ55
Superonline dan hamle bekliyoruz. 100 mbps download 100 mbps upload versin. Turbo buton sadece 100 mbps download veriyor. 4.90 tl.

100 mbps download ile 100 mbps upload veremez. Bu manyak bir senkronize bağlantı olur :D
bizim tek isteğimiz upload hızları bari 15 mbps ye çıksın. Web sayfalarının ve dosyaların boyutları yıl geçtikçe büyüyor ancak hiçbir çalışma yok.
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Ferrari 3 yıl
Böyle servisler sağlandığına göre AKK'ye gerek yok o zaman. Altyapı kaldırıyor demek bu servisler bunun başlıca kanıtı.
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THUGGER 3 yıl
Guzel bir gelisme
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DumbBot 3 yıl
BARIŞ55
Superonline dan hamle bekliyoruz. 100 mbps download 100 mbps upload versin. Turbo buton sadece 100 mbps download veriyor. 4.90 tl.

100 mbps download ile 100 mbps upload veremez. Bu manyak bir senkronize bağlantı olur :D
bizim tek isteğimiz upload hızları bari 15 mbps ye çıksın. Web sayfalarının ve dosyaların boyutları yıl geçtikçe büyüyor ancak hiçbir çalışma yok.
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scoopi 4 yıl
Dun nitroyu deneme amacli satin aldim. Fakat wifi ile 50 mbit hiz cikiyor. Farkli modem ve cihazlarla denedim yine ayni. Yalnizca kabloyla 95 mbit cikti. Sizce wifi n standardi olmasina ragmen neden 100 mbit ile bahlanmiyor? Ap modem ise 150 mbit destikloyor.
2 Yanıt Yanıtla
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SkyTech74 4 yıl scoopi
Siz yine iyi,ben telefonla en fazla 25 alabildim.
İşim kabloluda olduğu için sorun olmadı.
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tasanmt20 4 yıl scoopi
Kablonetin en son çıkardığı ve abonelere yeni verilmeye başlanan modemde kablosuzda bile 90 mbps hızları rahatlıkla görüyorum. Siz ne kadar zihaz 150 mbps desenizde gerçeke değerlerde bunları görmeniz imkansız. Modemi incelemek istersen kablonet.com.tr/... en üstteki cihaz. Şu an tüm aboneler 144 tl ye 24 ay taksitli alabiliyor.
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar konuyla biraz alakasız olacak ama ttnet turkcell vodafone filan hiç biri oturduğum yere internet veremiyor boş port yok diyorlar sizce başka hangi firmaya sorabilirim
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DH Misafiri 4 yıl
Benim bulgaristan da kullandığım 50 mbit download 30 mbit upload hızı veren internetin bedeli 20 tl ye tekavul ediyor ve sınırsız yavaşlamıyor. Türkiye internet konusunda çok geri kaldı.
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infoman 4 yıl
TTNet, Roket ile beraber 100 Mbps indirme hızına 4 Mbps yükleme hızı vermekte.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Web sitelerinde belirtilen 2 Mbps olmasına ve standart değer olarak bu sunulmasına rağmen Roket ile beraber 4 Mbps hız veriliyor.

Aslında sanıyorum standart olarak satın alan bazı 100 Mbps kullanıcıları da 4 Mbps olarak kullanabiliyorlar.

ChiefMeister

ttnet upload hızı 4 mbps mi oldu hani nerde
eğer 100 mbpsye 4 mbits up hızı verecekse ttnet paketi yükselticem, bilgi sahibi olanlar cevap yazarlarsa sevinirim
sayın haber editörü infoman lütfen açıklama yapar mısınız?
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cocainbar 4 yıl
"Belediyeler diğer şirketlerin fiber atyapısı kurması için sürekli zorluk çıkarıyor. 2008'de İstanbul'da 678 kilometre fiber şebeke döşenmişken bu uzunluk 2014'te 17 kilometreye düştü. Ulaştırma Bakanlığı ve BTK'de bu konuda gereken adımları atmıyor."
birde boyle bir bilgi var.
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Dovahkiin 4 yıl
Fazladan seçenek olması iyidir de bu saçma kota sistemi olduktan sonra on bin megabit olmuş yüz bin megabit olmuş birşey ifade etmiyor. Dönüp dolaşıp küfür gibi 300 kbps'ye geliyor işin sonu.
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