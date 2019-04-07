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Türünün ilki olan HIV terapisi, virüsü saklandığı yerden çıkarıp öldürebiliyor

Yeni geliştirilen bir yöntem HIV virüsünü saklandığı yerden çıkarıp öldürebiliyor. Önemli olan bu gelişme kapsamında, sıradaki adımın ise HIV aşısı geliştirmek olduğu ifade ediliyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü veya halk arasında bilinen adıyla HIV, sinsi bir virüs. Günlük dozda Antriretro viral (ART) ilaç alan insanların bağışıklık hücrelerine saklanabilen virüs, ilaç tedavisinin sona ermesini müteakip ortaya çıkıp insanları ölüme sürükleyebiliyor. Bu durumda kanında HIV virüsü saptanan biri ise sürekli ART kullanmak durumunda kaldığından, ilaçların yan etkileriyle hayatları boyunca uğraşmak zorunda kalıyor.

EBioMedicine dergisinde yayınlanan bir makaleye göre Pittsburgh Üniversitesinde görevli araştırmacılar, durumu tamamen insanlar lehine değiştiren bir yöntem geliştirmiş gibi görünüyorlar. Salı günü yayınlanan makalede bilim insanları, bir HIV bağışıklık tedavisi yöntemi geliştirdiklerini duyurmuşlar. Söz konusu gelişme, virüsü sadece saklandığı yerden çıkarmıyor aynı zamanda da öldürüyor. Araştırmacılar ise bahse konu gelişmeyi, bir HIV aşısı geliştirmenin ilk adımı olarak görüyor. Araştırmacı Robbie Mailliard basına verilen demeçte, “Yöntem, bağışıklık tedavilerinin İsviçre Çakısı gibi.” ifadesini kullanmış.

Yayınlanan makalede üniversite ekibi, MDC1 adı verilen ve hem HIV’i hem de HIV taşıyan insanların %95’ini hasta eden sitomegalovirus (CMV) adlı virüsü hedef alan bağışıklık tedavisi yöntemini nasıl geliştirdiklerini anlatmışlar.

Araştırmacı Charles Rinaldo, “Bağışıklık sitemi zamanının çoğunu CMV’yi kontrol altında tutmak için harcıyor. Bu durum bazı insanların her beş T hücresinden (Kazanılmış bağışıklık sisteminin hücresel savunmasında rol alırlar) birinin söz konusu virüsle ilgilenmesi demek. Biz de oturup CMV ile savaşan hücrelerin aynı zamanda gizli HIV deposu olabileceğini düşündük. Böylece bağışıklık tedavimizi sadece HIV’i hedefleyecek şekilde değil aynı zamanda CMV’ye özgü, yardımcı T hücrelerini de aktive edecek biçimde geliştirdik.” sözleriyle tedavi yöntemini özetliyor.

Sonraki adım, HIV aşısı

Bilim insanlarının buldukları yöntem ise işe yaramış gözüküyor. İfadelere göre MDC1, hastalıklı kanda gizlenen HIV’i bulup öldürebilmiş. Ekip için bir sonraki aşama ise laboratuvar ortamında HIV içeren kanda geliştirdikleri tedaviyi, insan denekler üzerinde denemek. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, bir HIV aşısının geliştirilebileceği günleri görebileceğimiz belirtiliyor.


https://futurism.com/the-byte/hiv-immunotherapy-draws-cells-kills-them Yorum Yaz
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The.Mafia 1 ay en beğenilen
Yüzyılın buluşu olur tıp alanında
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MHEC 1 ay
Devrimsel bir yöntem olmuş çok insanın hayatını kurtaracak.
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_turbo_ 1 ay
Böyle birseyi sunarlarmi hic? Ilaclari nasil satacaklar? Bu gibi haberler umut satmak icin cikar, sonra senelerce yöntem ayni kalir. Kanser Yardimi kurumlarinin nasil kuruldugunu bir bilseniz bu gibi haberlere hic itibar etmezsiniz. Cünkü ögrenirsinizki sizi iyi etmeyecek tedavi sistemi ve ilaclara ve yan etkilerine maruz kalmak icin bu tedavi seklinin finansmani bile ceplerinden tek kurus para harcamadan yine insanlara ödeterek kurmuslardir. Cagimizin en bu
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The souls migration 1 ay
atom bombasını kullanan, kudüsü haksız ilhak etmeye çalışan, iran, ırak, suriye, lubnan, yemen, trablusgarp her yeri karıştıran bir zihniyeti göremiyorsan, laboratuarlarda virüs ve panzehie üretenleri görmezden geliyorsan senin için ne denebilir? daha bir ton şey söylenebilir. hiv virüsü insan yapımıdır. avrupa' da niye çoğalmadı? fuhuşun alasını avrupa' da görebilirsin. cafcaflı keraneleri.. ya git beni konuşturuyorsun..
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BumberShoot 1 ay The souls migration
Çünkü Prezervatifin tek amacının kontrasepsiyon olmadığını biliyorlar
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MHEC 1 ay
Devrimsel bir yöntem olmuş çok insanın hayatını kurtaracak.
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The.Mafia 1 ay en beğenilen
Yüzyılın buluşu olur tıp alanında
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The souls migration 1 ay The.Mafia
bu virüs de insan yapımıdır muhtemelen. noviçok sinir gazı gibi. aradaki fark daha uzun vadede öldürüyor. vicdanları sızlıyor olmalı. onca insanın ölümüne sebep olduktan sonra bir bakmışsın ilacı çıkıyor ortaya. yüzyılın buluşu bence madde ile alakalı. laboratuar ortamında üretilen virüsler ve tedavisinin bulunmasından buluş olmaz. yüzyılın icadı olsa olsa madde için yapılan keşif olmalı.
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