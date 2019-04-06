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Karanlık Enerji teleskobu ilk görüntüsünü yakaladı

Karanlık Enerji Spektroskopik Aygıtı (DESI) adlı teleskop, gökyüzünün detaylı bir 3D haritasını çıkaracak ve bilim insanlarına, evrene nüfuz etmiş karanlık enerjiyle ilgili önemli bilgiler verecek.
1 ay
6,5b
1
13
Uzay
Gökhan G.
Editör
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Karanlık Enerji Spektroskopik Aygıtı (the Dark Energy Spectroscopic Instrument - DESI) adlı devrimsel nitelikte bir teleskop geçtiğimiz hafta içinde uzaydaki ilk görüntüsünü yakaladı. Teleskobun, gökyüzünün detaylı bir 3D haritasını çıkararak evrene nüfuz etmiş söz konusu gizemli güç ile ilgili ipuçları arayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda faaliyete geçen aygıt, 1 Nisan tarihinde Girdap galaksisinin (Whirlpool Galaxy) büyüleyici bir fotoğrafını çekmiş.

Faaliyete geçtiği ilk günün gecesinde galaksinin kızıl ışığını fotoğraflayan DESI, görüntüyü r-dalga filtresi kullanılarak elde etmiş. Her ne kadar etkileyici bir görüntü de olsa, uzmanlar çekilen fotoğrafın; teleskop bu yılın sonunda tam faaliyete geçtiği zaman yapabileceklerinin yanında sönük kalacağını vurguluyor.

Araştırmacılar, aygıtın Arizona’da bulunan Mayall Teleskobuna eklenmesi faaliyetinin devam ettiğini ve görüntülerin, teleskoba eklenen altı büyük merceğin erken deneme testlerinde elde edildiğini belirtmişler. Bahse konu merceklerin, görüş penceresini 16 kat kadar artırdığı ayrıca vurgulanmış.

DESI’nin en can alıcı özellikleri ise henüz kullanımda değil. İşlemler tamamlandığında; merceklerden sızan ışığın, her biri kendi fiber optik kablosunu 5 mikron hassasiyetinde bağımsız olarak hareket ettirebilen 5,000 robotik konumlayıcı tarafından yakalanacağı belirtiliyor. Takip eden süreçte 10 adet spektograftan süzdürülecek ışık, kozmolojik hedeflerdeki detayların ortaya çıkarılması maksadıyla renklerine ayrılacak.

Yukarıda bahsedilen yöntemi kullanacak olan DESI, bu sayede 30 milyondan fazla galaksi ile kuazarın spektrumlarını inceleyerek, söz konusu gök cisimlerinin uzaklıklarını ve hareket hızlarını hesaplayabilecek. Bilim insanları elde edilen verilerle, evreni dolduran ve evrenin genişlemesine neden olan Karanlık Enerjiyi bu sayede anlamaya çalışacaklar.

DESI ekibinin projeyle ilgili görüşlerini merak eden okuyucularımız, aşağıdaki videoya göz atabilirler.

 

https://newscenter.lbl.gov/2019/04/03/dark-energy-instruments-lenses-see-night-sky-first-time/ Yorum Yaz
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combaba 1 ay en beğenilen FerdosParadise
her şeye böyle bir ayet koymasınız da insanları ayetlerden soğutmasanız nasıl olur? İnsanları bu kadar cahil görüp kendinizi onları kurtarıcı gibi görmekten vazgeçerek, önce kendi kendiniz kurtarmaya odaklansanız diyorum. Ben bile namazında niyazında biri olarak bu tür ayetleri yerli yersiz kullanımına tepki gösteriyorum. Varsa bir sözün konu akışını bozmadan yaz. Yoksa sus bari ya HUUUU!!!
her şeye böyle bir ayet koymasınız da insanları ayetlerden soğutmasanız nasıl olur? İnsanları bu kadar cahil görüp kendinizi onları kurtarıcı gibi görmekten va...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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The souls migration 1 ay
yazdıklarım karadeliklerin varlığına bir itiraz gibi algılanmasın. yıldızların sönmesi..karadeliklerin oluşumu, varlığı ile ilgili bilgiler durduk yere ortaya çıkmaz. araştırmak ve kanıtlayabilmek insan' ın araştırmalarına endeksli. araştırma olmazsa bulamazsın. bence çok zor bir iş. bu konuda belki tartışılacak olan şey bir karadeliğin varlığını ispat etmek için ilk öncelik nereye bakmak olabilir. samanyolunun merkezi hareketlidir. merkeze doğru bölgelerde yapılacak araştırmalar mı yoksa samanyolunun dışında olan bölgelerde yapılacak olan araştırmalar mı bir karadeliğin yerinin evidilikle belirlenmesine yardımcı olur acaba? bence kesinlikle samanyolunun merkezine doğru yani güneş sisteminin merkeze olan yörüngesi ne ise bu yörüngeden içeriye doğru bakmak daha iyi sonuç vermeli diye düşünüyorum. ne dersiniz?
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kuzgun_ 1 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aliofage 1 ay
Karanlık enerji tüm evrene yayılmış ve evrenin ivmeli bir şekilde genişlemesini sağlayan şeydir karanlık madde ise galaksiler mevcut hızlarıyla döndüklerinde dağılacağı için galaksiyi bir arada tutan bir güçtür.
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combaba 1 ay
Kara enerji bildiğim kadarıyla daha tanımlanamamış bir kavram. Sadece matematik olarak var olduğu düşünülüyor. Tanımı yapılmamış bir kavram neye göre aranacak? Ya benim bilgim eksik yada adamların başka bir hedefi var.
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The souls migration 1 ay combaba
valla onlar da ne aradığını bilmiyor.

bak şimdi ışığın kendisi %99 boşluk, yani karanlık. hiçlik yani. uzayda yapılan ***"uzak mesafeli keşiflerde"***, elektron veya protonların davranışlarını düşündüğümüzde bence yapılan tespitlere ait gözlem yapılamadığı için karşımıza çıkacak olan şey ışığın kuantum mekanikel davramnış biçimidir dersek kime ne diyecek? yani doğruluk gözlemi yapılamayacağı için bir acayiplik söz konusu olacaktır. yani insan hayal gücünü kullanacaktır.
alman nükleer fizikçi var hans-peter dürr. madde için diyor ki "madde her ne ise maddeden yapılmamıştır." kuantum fizikçileri de bakan, gözetleyen bir bilinç var ise madde vardır diyor. yani madde yok diyor. yani madde algı olarak var. evrendeki her şey ki buna insan da dahil mutlak varlığı söz konusu değildir. gerçek mutlak varlık yaratıcıdır. yani biz Allah var diyoruz.

şimdi ne diyorduk elektronlar kendisini izleyen bir bilinç olduğunu anlıyor ve davranış değişikliğine gidiyorlar. bu hans-peter dürr' ün çok ilginç yazısı var. bakın ne diyor:
“İnsanlara güvenmiyorum, bana yalan söylüyorlar. Yapabileceğim bir iş istiyorum. kendim için neyin doğru neyin yanlış olduğunu görün.” Bu beni yönlendiren şeydi başlangıçta. Şey, işler biraz farklı oldu. Werner Heisenberg ile olan bağlantım sayesinde aniden öğrendim. fizik ortaya çıktı ve maddenin var olmadığı gerçeğine yol açtı. İnsanlar en küçükleri bulmak için elli yıllık bir araştırmaya yatırım yaptı. Bütün evrenin inşa edildiği maddenin parçacığı ve Birdenbire, bu temel bileşenin bulunmadığını öğrendiler! Zavallı adamlar, elli yıl olmayan bir şeyi arıyorlar...............
yani demek istediğim şu evrende teleskoplar ile inceleme yapıyoruz. kullanılan malzeme ise ışık, elektronlar protonlar vs.. yani her şey algı olarak karşımıza çıkıyor. bilinçli olarak gözetildiğinde ise karşımıza bu çift yarık deneyindeki gibi davranışlar çıkacak. evrendeki her şey karanlık, renklendirmeyi bilim adamları yapıyor vs vs vs.. gel de çık işin içinden..
hatta bir fizikçi daha var diyor ki ben yüzüme dokunuyorum ama %99 u zaten boşluk olan bir yapıda atomların birbirinin içinden geçmesi gerekir diyor. yani elimin yüzümün içinden geçmesi gerekir diyor. geçmemesini de şöyle açıklıyor: "angström boyutunda elektronlar bir araya geliyor ve geri sıçrama hareketi yapıyorlar." (bknz: Å simgesiyle gösterilen, metrenin on milyarda biri değerine eşit olan ışık dalgalarını ölçme birimi.)
%99 luk bir boşluk, her şey kapkaranlık beyler.. bayanlar.. ortada hiçlik var.
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FerdosParadise 1 ay
?Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.?{Ahkâf Suresi 33. Ayet}
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combaba 1 ay FerdosParadise
her şeye böyle bir ayet koymasınız da insanları ayetlerden soğutmasanız nasıl olur? İnsanları bu kadar cahil görüp kendinizi onları kurtarıcı gibi görmekten vazgeçerek, önce kendi kendiniz kurtarmaya odaklansanız diyorum. Ben bile namazında niyazında biri olarak bu tür ayetleri yerli yersiz kullanımına tepki gösteriyorum. Varsa bir sözün konu akışını bozmadan yaz. Yoksa sus bari ya HUUUU!!!
1 Yanıt Yanıtla +8
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The.Mafia 1 ay
Uzay teknolojisi çığır açıyor
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