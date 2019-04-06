Karanlık Enerji teleskobu ilk görüntüsünü yakaladı

Karanlık Enerji Spektroskopik Aygıtı (the Dark Energy Spectroscopic Instrument - DESI) adlı devrimsel nitelikte bir teleskop geçtiğimiz hafta içinde uzaydaki ilk görüntüsünü yakaladı. Teleskobun, gökyüzünün detaylı bir 3D haritasını çıkararak evrene nüfuz etmiş söz konusu gizemli güç ile ilgili ipuçları arayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda faaliyete geçen aygıt, 1 Nisan tarihinde Girdap galaksisinin (Whirlpool Galaxy) büyüleyici bir fotoğrafını çekmiş.

Faaliyete geçtiği ilk günün gecesinde galaksinin kızıl ışığını fotoğraflayan DESI, görüntüyü r-dalga filtresi kullanılarak elde etmiş. Her ne kadar etkileyici bir görüntü de olsa, uzmanlar çekilen fotoğrafın; teleskop bu yılın sonunda tam faaliyete geçtiği zaman yapabileceklerinin yanında sönük kalacağını vurguluyor.

Araştırmacılar, aygıtın Arizona’da bulunan Mayall Teleskobuna eklenmesi faaliyetinin devam ettiğini ve görüntülerin, teleskoba eklenen altı büyük merceğin erken deneme testlerinde elde edildiğini belirtmişler. Bahse konu merceklerin, görüş penceresini 16 kat kadar artırdığı ayrıca vurgulanmış.

DESI’nin en can alıcı özellikleri ise henüz kullanımda değil. İşlemler tamamlandığında; merceklerden sızan ışığın, her biri kendi fiber optik kablosunu 5 mikron hassasiyetinde bağımsız olarak hareket ettirebilen 5,000 robotik konumlayıcı tarafından yakalanacağı belirtiliyor. Takip eden süreçte 10 adet spektograftan süzdürülecek ışık, kozmolojik hedeflerdeki detayların ortaya çıkarılması maksadıyla renklerine ayrılacak.

Yukarıda bahsedilen yöntemi kullanacak olan DESI, bu sayede 30 milyondan fazla galaksi ile kuazarın spektrumlarını inceleyerek, söz konusu gök cisimlerinin uzaklıklarını ve hareket hızlarını hesaplayabilecek. Bilim insanları elde edilen verilerle, evreni dolduran ve evrenin genişlemesine neden olan Karanlık Enerjiyi bu sayede anlamaya çalışacaklar.

DESI ekibinin projeyle ilgili görüşlerini merak eden okuyucularımız, aşağıdaki videoya göz atabilirler.

https://newscenter.lbl.gov/2019/04/03/dark-energy-instruments-lenses-see-night-sky-first-time/