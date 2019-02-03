Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tutankamon'un mezarı, 9 yıllık çalışma sonucunda restore edildi ve ziyarete açıldı

Çocuk firavun Tutankomon'un mezarı, 9 yıllık bir sürede restore edildi ve sonunda ziyarete açıldı. Antik Mısır'ın en popüler figürlerinden olan firavunun mezarı ile ilgili detaylar haberimizde.
3 ay
4,4b
1
24
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Getty koruma enstitüsü (GCI) ve Mısır Antik Eserler Bakanlığı, Luxor yakınlarındaki Krallar Vadisinde bulunan Mısır firavunu Kral Tutankamon’un (bazı kaynaklarda Tutanhamon) mezarındaki restorasyonu tamamladı. Neredeyse 10 yıldır devam eden hummalı bir çalışma sonucunda mezar, MÖ 1283 yılında mühürlenmesinin ardından gördüğü en iyi hale getirilmiş oldu.

Bir zamanlar sahip olduğu hazinenin sadece küçük bir miktarını barındıran mezar, aslında en önemli hazinesine hâlâ ev sahipliği yapıyor. Firavunun mumyalanmış kalıntıları halen mezarda bulunuyor. Klima kontrollü cam bir fanusun içinde tutulan mumyanın baş ve ayak kısımları ise açık kalacak şekilde sergileniyor.

Turistlerin ziyaretine açılacak mezarda ayrıca kuvarzit bir lahit ve altın yaldızlı ahşap bir tabut da görülebilecek. Tabutun tasarımı ve renginin ziyaretçilere Kral Tutankamon’un meşhur ölüm maskesini hatırlatacağı ifade ediliyor. 

Çocuk firavun olarak da adlandırılan Kral Tutankamon’un dokuz yaşında tahta geçtiğine inanılıyor. 180 cm boyuyla yaşadığı döneme göre oldukça uzun sayılan firavunun birçok sağlık sorunu olduğu biliniyor. Birbirine kaynamış olan boyun omurları sebebiyle başını oynatamayan Tutankamon’un, ayrıca sıtma taşıyan sivrisinekler tarafından ısırıldığı ve skolyoz problemi olduğu ortaya çıkarılmış. Sol ayağında bulunan şekil bozukluğu sebebiyle de baston ile yürümek durumundaymış. Mezarı 1922 yılında bulunduğunda, içinden birçok baston da çıkmış.


https://www.iflscience.com/editors-blog/king-tuts-face-and-feet-take-central-stage-in-new-photos-from-his-restored-tomb/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infom@n 3 ay en beğenilen Redunay
Çok film izlemenin zararları
2 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 ay
bir yazıda okumuştum. fravunlar arasında eneset ilişki çok yaygınmış. bu yüzden doğan çocuklarda çok fazla problem ortaya çıkıyormuş. tutankamon'un da ensest ilişkki nedeniyle vücudunda bozukluklar varmış.
bu arada tutemstein adında bir çizgi film vardı. yeniden canlanan çocuk firavunu anlatıyordu. benim en çok sevdiğim çizgi filmlerden biriydi.
bir yazıda okumuştum. fravunlar arasında eneset ilişki çok yaygınmış. bu yüzden doğan çocuklarda çok fazla problem ortaya çıkıyormuş. tutankamon'un da ensest il...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FerdosParadise 3 ay
Mescid-i Nebevî için hazırlanan sanal tur sayfasında bulunuyorsunuz. Hareketli görüntüye tıklayarak açılan sayfada veya buradan indireceğiniz programlarla kendinizi Mescid-i Nebevî'de gibi hissedeceksiniz.
3dmekanlar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chagotta 3 ay
Rivayete göre ingiliz kraliyet ailesinin soy ağacının mısır firavunlarına bağlantısı varmış...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
2008 de gidip görmüştüm, hem mumyasını hem de muhteşem hazinesini, duyduğuma göre Mısır’daki Arap baharı olaylarında çok sayıdaki hazinesindeki çalınmış..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 ay
Firavun da olsan sağlık olmayınca oluyorsun boş kavun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jon SNOW 37 3 ay
Tutankamon a darbe yapilmis
Kendi generali horemheb serefsizi darbeyi yapmis
Ustune de karisiyla evlenmis
Cok aci
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdasdqwertyveyaalxyvance 3 ay
pimapen takmamışlar mı ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Acıların çocuğu olarak doğmuş ve öyle de ölmüş. Attan düşüp dizini kırıyor enfeksiyon kapıp yatağa düşüp ölüyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 3 ay
Tutankamoon ismini görünce "come oon beybii" demekten kendimi alamıyorum ben ya...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 3 ay
Howard Carter'a selamlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BigMuffin 3 ay
Tutankamon survivor taner değil miydi ya 😂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4389 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
antik mısır, lahit mezar ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Güncelleme: Cep telefonlarında 12 ay taksit kararı geri çekildi 3 ay Hamas’ın aldığı Bitcoin bağışlarını İsrailli girişim ortaya çıkardı 3 ay Asus, başlattığı beta programı ile Zenfone Max Pro M2 modeline Android Pie güncellemesi sunuyor 3 ay Fenomen Instagram yumurtası farkındalık projesine dönüştü 3 ay Kurucusu ölen kripto para borsası iflas koruma başvurusu yaptı 3 ay Amerika'da 1 gün böyle geçti | San Francisco vLOG 3 ay NASA yöneticisi: "Uzaylıların var olma ihtimali düşündüğümüzden daha yüksek" 3 ay Chang'e 4, Ay'ın uzak yüzünde beklenmedik bir soğukla karşılaştı 3 ay CoinGate, XRP desteğini başlattı 3 ay Süper hızlı 3D yazıcı “çoğaltıcı” ile tanışın 3 ay Ralph ve İnternet Film İncelemesi | İnternet Nasıl Bir Yer? 3 ay PBFM30 model numarasına sahip bir Oppo cihazı TENAA'da listelendi 3 ay Xiaomi Black Shark 3 geliyor 3 ay Oppo şimdi de akıllı saat ve akıllı kulaklık çıkarıyor 3 ay Huawei P Smart (2019), Japonya'ya Huawei Nova Lite 3 adıyla giriş yaptı 3 ay Windows 10 pazar payı artmaya devam ediyor 3 ay Moto G7 Plus'ın tüm teknik özellikleri TENAA'da görüntülendi 3 ay LG G8 ThinQ 3.500 mAh batarya ile geliyor 3 ay EA'nın ücretsiz battle royale oyunu hazır: Yarın yayınlanabilir 3 ay Spotify, iOS versiyonunun arayüzünü yeniliyor 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Tutankamon'un mezarı, 9 yıllık çalışma sonucunda restore edildi ve ziyarete açıldı Sonraki Google, Gmail üzerinde yeni özellikler test ediyor 3 ay Spotify podcast firması satın alacak 3 ay Akıllı telefonlarda 18000mAh kapasiteli batarya dönemi 3 ay Tesla ilk kez üst üste iki çeyrekte kar elde etti 3 ay Samsung Galaxy A90 modeli açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelebilir 3 ay ProgPoW'un Ethereum ağına entegrasyonu gecikecek 3 ay Blok zinciri ekonomisi İstanbul’da konuşulacak 3 ay Google Play mağazasında milyonluk uygulamalar zararlı yazılım barındırıyor 3 ay Panasonic yeni Lumix aynasız kamera serisini detaylandırdı 3 ay Tony Hawk yeniden sokaklarda 3 ay Redmi ekibi Snapdragon 855 yonga setine sahip akıllı telefon için çalışıyor 3 ay Meizu M9 Note modeli TENAA üzerinde görüldü 3 ay Mission Impossible 7 & 8'in vizyon tarihleri belli oldu 3 ay Xiaomi ve Oppo marka telefonlar Turkcell’de satışa sunuluyor 3 ay Amazon, yeni animasyon dizisi için ünlü oyuncuları bünyesine kattı 3 ay Windows 10 Ekim güncellemesi PC’lerin yalnızca %12’sinde kurulu 3 ay Hubble, yaşayan fosil bir galaksiyi yanlışlıkla keşfetti 3 ay Windows Update hizmetindeki sorun giderildi 3 ay 2si1 | Ucuz benzin ve mazot yolda 3 ay Xiaomi Mi 9'un canlı görüntüsü sızdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim