Tutankamon'un mezarı, 9 yıllık çalışma sonucunda restore edildi ve ziyarete açıldı

Getty koruma enstitüsü (GCI) ve Mısır Antik Eserler Bakanlığı, Luxor yakınlarındaki Krallar Vadisinde bulunan Mısır firavunu Kral Tutankamon’un (bazı kaynaklarda Tutanhamon) mezarındaki restorasyonu tamamladı. Neredeyse 10 yıldır devam eden hummalı bir çalışma sonucunda mezar, MÖ 1283 yılında mühürlenmesinin ardından gördüğü en iyi hale getirilmiş oldu.

Bir zamanlar sahip olduğu hazinenin sadece küçük bir miktarını barındıran mezar, aslında en önemli hazinesine hâlâ ev sahipliği yapıyor. Firavunun mumyalanmış kalıntıları halen mezarda bulunuyor. Klima kontrollü cam bir fanusun içinde tutulan mumyanın baş ve ayak kısımları ise açık kalacak şekilde sergileniyor.

Turistlerin ziyaretine açılacak mezarda ayrıca kuvarzit bir lahit ve altın yaldızlı ahşap bir tabut da görülebilecek. Tabutun tasarımı ve renginin ziyaretçilere Kral Tutankamon’un meşhur ölüm maskesini hatırlatacağı ifade ediliyor.

Çocuk firavun olarak da adlandırılan Kral Tutankamon’un dokuz yaşında tahta geçtiğine inanılıyor. 180 cm boyuyla yaşadığı döneme göre oldukça uzun sayılan firavunun birçok sağlık sorunu olduğu biliniyor. Birbirine kaynamış olan boyun omurları sebebiyle başını oynatamayan Tutankamon’un, ayrıca sıtma taşıyan sivrisinekler tarafından ısırıldığı ve skolyoz problemi olduğu ortaya çıkarılmış. Sol ayağında bulunan şekil bozukluğu sebebiyle de baston ile yürümek durumundaymış. Mezarı 1922 yılında bulunduğunda, içinden birçok baston da çıkmış.

https://www.iflscience.com/editors-blog/king-tuts-face-and-feet-take-central-stage-in-new-photos-from-his-restored-tomb/