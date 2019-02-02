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Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek roket motorunu tanıttı

Elon Musk, SpaceX'in yeni nesil roket motoru Raptor'u ilk kez Twitter üzerinden gösterdi. Starship'de kullanılacak olan motorun testlerine önümüzdeki aylarda başlanacak.
3 ay
9,1b
1
20
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Mars'a insan gönderme konusunda NASA gibi dev uzay ajanslarından bile daha iddialı olan SpaceX, devasa roketi Starship üzerindeki çalışmalarına hızla devam ediyor. Şirket kurucu ve CEO'su Elon Musk, Starship'te kullanılacak olan yeni nesil roket motoru Raptor'u ilk kez ortaya çıkardı.


Elon Musk'ın ilk kez 2013 yılında duyurduğu Raptor motoru, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijen alıyor. SpaceX yetkililerinin belirttiği ifadelere göre Raptor tamamıyla gezegenlerarası seyahatler düşünülerek dizayn edilmiş.

Elon Musk, bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda son bir iki yıl içerisinde motorun tasarımında önemli değişikliklere gittiklerini belirtti. Buna göre Raptor son haliyle deniz seviyesinde yaklaşık 250 tonluk bir itici güce sahip. Motor ilk tanıtıldığında gücü 210 ton seviyesindeydi. Musk bu anlamda önemli optimizasyonların yapıldığı belirtiyor. Daha önce yapılan açıklamalarda Starship'in itici kısmını oluşturan ilk aşamasında toplam 31 Raptor motorunun kullanılacağı söylenmişti.

Raptor motorunun Mars planlarındaki önemi


SpaceX'in yeni Raptor motorunda yakıt olarak sıvı metanı tercih etmesinin nedenlerine bakınca Kızıl Gezegen Mars'ın burada büyük bir rol oynadığını görüyoruz. Kurulduğu günden bu yana tekrar kullanılabilir roket hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen SpaceX, gelecekte Mars'a göndereceği roketleri de yine aynı şekilde tekrar kullanmak istiyor. İşte Kızıl Gezegen'de yoğun olarak bulunan metan kaynağı da tam olarak burada devreye giriyor.

Bildiğiniz gibi gezegenler arası uzay yolculuğunun önündeki en büyük engellerden birisi de yakıt problemi. Günümüz teknolojisiyle bir insanı Mars'a gönderebilsek dahi maalesef onu geri getirecek gerekli yakıtı bulamıyoruz. Yani Mars'a insan gönderme planları çoğunlukla oraya gidecek ilk insanın, hayatının geri kalanını da orada yaşaması gerektiğine dayanıyor.

SpaceX'in sıvı metandan güç alan Raptor motorlarıysa işte tam olarak burada önemli bir çözüm sunuyor. SpaceX, Mars'taki metanın Sabatier reaksiyonuyla kolayca yüzeyden sentezlenebileceğini ve bu şekilde roketin yakıtının tekrar doldurabileceğini düşünüyor.

Aslında burada çok büyük bir bilim kurgu hayalinin gerçeğe dönüşmesinden, insanoğlunu gezegenler-arası yaşayan bir canlı yapmaktan bahsediyoruz. NASA'nın Mars'a insan gönderme planları bugün eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş durumda. SpaceX uzay sektöründe genç sayılabilecek bir özel şirket olmasına rağmen tüm uzay ajanslarının önüne geçip insanlık tarihinde önemli bir ilke imza atabilir.

https://twitter.com/elonmusk/status/1091154222173712384 Yorum Yaz
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muratai 3 ay en beğenilen snny
snny
Adam dahi ama daldan dala atlıyor. En sonunda hepten çökecek.

Fesatlığınızdan ve hasetinizden öleceksiniz. Bu ne çekememezlik yahu!
snnyAdam dahi ama daldan dala atlıyor. En sonunda hepten çökecek.Fesatlığınızdan ve hasetinizden öleceksiniz. Bu ne çekememe...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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darkaura 3 ay
sabatier reaksiyonuna soyle bir baktimda. gayet mantikli. marsda bolca co2 ve su mevcut. once su elektrolizle oksijen ve hidrojene ayrilir, oksijen sivi olarak depolanir, hidrojen yuksek basinc ve sicaklikda co2 ile reaksiyona sokularak metan uretilebilir. marsda nukleer enerji ile boyle bir yakit uretimi mumkun. marsa insan gondermenin zorlugu insani gondermek degil. su an elde hazirda bulunan teknolojiyle gonderebilirsin. sorun geri getirmesinde. geri getirmek icin marsdanda bir roket firlatman gerek. spacex in roketleri tekrar kullanilabiliyor ama yakiti dunyadan marsa goturemezsin. bugunki roketlerin agirliginin %90i yakit. marsa o %90 yakiti goturebilmek icin dunyadan 10 kat daha buyuk roket firlatman gerekir ki mumkun degil. ama yakiti marsda uretirsen ve tekrar kullanilabilir bir roketin varsa mars yolculugu gayet mumkun. elon musk bu hayalini gerceklestirir yada gerceklestiremez, bilemem. cunku hedeferi gercekden cok yuksek ama kesinlikle dogru yolda oldugunu ve basarma ihtimali oldugunu soyliyebilirim.
sabatier reaksiyonuna soyle bir baktimda. gayet mantikli. marsda bolca co2 ve su mevcut. once su elektrolizle oksijen ve hidrojene ayrilir, oksijen sivi olarak ...
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sml_akyz 3 ay
İstikbal göklerdedir!
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Chris Brown 3 ay
Ben daha fantazik bakıyorum olaya. Mars uzak ya hani , güneş sisteminde atmosferik şartları dünyaya yakın başka küçük gezegenler bulunursa , oradan kolonileşme imkanı doğabilir. Bununla ilgili bir sürü film var ki ben hepsini izledim , çoğu da mantık sınırları içerisinde.
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ahmetkep 3 ay
Marsa İnsanlı görev bence yakın zamanda olmaz. Hem ne gerek var insan göndermeye. Oranın radyoaktif maddelerine, insanoğlu dayanamaz ki. İstediğin kadar koru, ölür gider. Ruh hali bozulur. Pandorum filmini izlemiş miydiniz?
Günümüzde yapay zekalı bilgisayarlar ve robot teknolojisi inanılmaz bir ilerleme kaydetti ve daha da ileri seviyeye ulaşacağından eminiz. Gönder yapay zekalı robotları, ne istiyosan yapsınlar.
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sniper23 3 ay ahmetkep
Bu roket uzay madenciliğinde çok işe yarabilir bence. Dünyanın dışından gelen devasa maden stokları ve yep yeni mineraller, dünya da bütün ürünlerin ucuzlamasına ve yeni inovasyonlara yol açabilir.
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DH Misafiri 3 ay
Bence Mars yolculuğu zannedilenden daha kolay olacak ve SpaceX bunu başaran ilk şirket olacak. Hatta bununla kalmayıp dünyanın 100 yıldan uzun süredir beklediği yeni atılımın öncüsü olup gezegenler arası seyahatin tahmin edilenden daha çabuk gerçekleşmesini sağlayacak. Bir Elon Musk ya da Jeff Bezos kadar zengin olsaydım hayalim bu olurdu. Varsın olamaz desinler! Ben yine de bunun peşinden koşmaktan uslanmazdım. Hayalini bile kurmayı unuttuğum şeyleri adamlar gerçekleştirmek üzereyken ben ay sonunda soğan kaç para olacak diye düşünüyorum. Durumumuz harbiden sıkıntılıymış; bir daha düşününce şimdi yine dank etti. Unutuyoruz galiba...
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DH Misafiri 3 ay
Roketin marstan geri gelmesi için dünya boyutundan 10 kat daha büyük roket fırlatmak gerekir konusu bana mantık olarak hatalı geldi. Eğer öyle olsaydı 10'un yarısı 5 olduğuna göre, sadece tek yönlü marsa gidiş için, dünyadan 5 kat büyük bir roket gerekirdi ki öyle birşey yok.
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darkaura 3 ay DH Misafiri
yakit yolculukda harcanmiyor yanliz. gezegenin cekim alanindan kurtulmak icin harcaniyor. zor olan kisim bu. bir kere gezegenin cekim alanindan kurtulundugunda uzayin surtunmesiz ortaminda arac yakit harcamadan hedefine surukleniyor. roketlerin agirliginin yaklasik %90ni yakit. marsa gonderecegin roketin agirligi 1 ise bunu dunyadan havalandirmak icin 9 yakita ihtiyacin olur. ama marsdan havalanacagi yakitida eklersen uzaya cikarman gereken agirlik 1roket arti 9 mars yakiti olmasi gerekecek bu durumda bu yakiti uzaya cikarmak icin 90 yakita ihtiyacin olacak. roketinin boyutu hemen 100e cikti. gerce burda soyle ince bir nokta var marsin cekim kuvveti daha dusuk. dunyadaki kalkis kadar yakit ihtiyaci olmaz ama mevcut roketlerin 6-7 katina ihtiyacin olacakki boyle bir seyi insa etmek ne teknik acidan, nede finans acisindan mumkun degil.
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35plt35 3 ay
Omayacak hayal. Ben hiç ihtimal vermiyorum. Hayır gittin geldin diyelim ne olacak? Koloni kuracak teknoloji yok henüz
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Redunay 3 ay
Marsta bir şey yok hayat yok, binlerce yıl önce varsa bile artık yok.
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Askaparta 3 ay
Gidebilecekler mi bakalım, yoksa geri dönüş yok.
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kruezberq 3 ay
Millet harbi uzaya gidiyor
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stalker(1979) 3 ay
Keşke venüs'ün etrafındaki dönüş hızı daha fazla olsaydı. Dünya ile eş değer boyutta böyle bir gezegen uzayda bile bulanamadı yanılmıyorsam. Mars iyi güzel de yaşanabilir hale getirmek çok çok zor olacak. Küçük olduğu için yer çekimi vs sorunlar da var. Elon abiyi tebrik etmek lazım. Adamın ufku geniş :)
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deoks 3 ay
Adam twitter da iyi makara döndürüyor ama helal olsun.
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