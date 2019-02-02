Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek roket motorunu tanıttı

Raptor motorunun Mars planlarındaki önemi

https://twitter.com/elonmusk/status/1091154222173712384

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Mars'a insan gönderme konusunda NASA gibi dev uzay ajanslarından bile daha iddialı olan SpaceX, devasa roketi Starship üzerindeki çalışmalarına hızla devam ediyor. Şirket kurucu ve CEO'su Elon Musk, Starship'te kullanılacak olan yeni nesil roket motoru Raptor'u ilk kez ortaya çıkardı.Elon Musk'ın ilk kez 2013 yılında duyurduğu Raptor motoru, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijen alıyor. SpaceX yetkililerinin belirttiği ifadelere göre Raptor tamamıyla gezegenlerarası seyahatler düşünülerek dizayn edilmiş.Elon Musk, bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda son bir iki yıl içerisinde motorun tasarımında önemli değişikliklere gittiklerini belirtti. Buna göre Raptor son haliyle deniz seviyesinde yaklaşık 250 tonluk bir itici güce sahip. Motor ilk tanıtıldığında gücü 210 ton seviyesindeydi. Musk bu anlamda önemli optimizasyonların yapıldığı belirtiyor. Daha önce yapılan açıklamalarda Starship'in itici kısmını oluşturan ilk aşamasında toplam 31 Raptor motorunun kullanılacağı söylenmişti.SpaceX'in yeni Raptor motorunda yakıt olarak sıvı metanı tercih etmesinin nedenlerine bakınca Kızıl Gezegen Mars'ın burada büyük bir rol oynadığını görüyoruz. Kurulduğu günden bu yana tekrar kullanılabilir roket hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen SpaceX, gelecekte Mars'a göndereceği roketleri de yine aynı şekilde tekrar kullanmak istiyor. İşte Kızıl Gezegen'de yoğun olarak bulunan metan kaynağı da tam olarak burada devreye giriyor.Bildiğiniz gibi gezegenler arası uzay yolculuğunun önündeki en büyük engellerden birisi de yakıt problemi. Günümüz teknolojisiyle bir insanı Mars'a gönderebilsek dahi maalesef onu geri getirecek gerekli yakıtı bulamıyoruz. Yani Mars'a insan gönderme planları çoğunlukla oraya gidecek ilk insanın, hayatının geri kalanını da orada yaşaması gerektiğine dayanıyor.SpaceX'in sıvı metandan güç alan Raptor motorlarıysa işte tam olarak burada önemli bir çözüm sunuyor. SpaceX, Mars'taki metanın Sabatier reaksiyonuyla kolayca yüzeyden sentezlenebileceğini ve bu şekilde roketin yakıtının tekrar doldurabileceğini düşünüyor.Aslında burada çok büyük bir bilim kurgu hayalinin gerçeğe dönüşmesinden, insanoğlunu gezegenler-arası yaşayan bir canlı yapmaktan bahsediyoruz. NASA'nın Mars'a insan gönderme planları bugün eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş durumda. SpaceX uzay sektöründe genç sayılabilecek bir özel şirket olmasına rağmen tüm uzay ajanslarının önüne geçip insanlık tarihinde önemli bir ilke imza atabilir.