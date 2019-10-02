Ubisoft, “Rabbids Coding” adını verdiği ücretsiz kodlama oyununu duyurdu

Ubisoft, özellikle çocukların kodlamaya karşı ilgisini artırmak maksadıyla geliştirdiği ve ücretsiz olarak dağıtılacak olan Rabbids Coding adlı oyunun duyurusunu yaptı. Rabbids Coding , 8 Ekim tarihinde şirkete ait UPlay platformu üzerinden edinilebilecek.

Rabbid istilasına uğramış bir uzay gemisini istenmeyen misafirlerden temizle amacımızın olduğu oyun, zihinlerini kontrol edebildiğimiz Rabbidleri basit komutlarla yönlendirmek ya da Rabbidlerin görebileceği noktalara sosisler bırakarak yaratıkları hareket ettirmek prensibiyle işliyor. Oyun bu sayede bizden ilgili bölümdeki bulmacaları olabilecek en basit yolla çözmemizi istiyor.

Hedef kitlenin okuma yazma öğrenmiş olan çocuklar olduğunu belirten Ubisoft, Rabbids Coding’in sınıf ortamında da kullanılabileceğini ifade etmiş.

Oyunun geliştiricisi Olivier Palmieri yaptığı açıklamada, “Rabbids Coding’de programlamayı eğlenceli ve ulaşılabilir hale getirmeye çalıştık. Oyun mantık ve basit talimatlara çerçevesinde işliyor. Oyun için ayrıca bir de el kitabı hazırladık. Böylece oyunun okullarda ya da evde sistemli bir şekilde kullanılabileceğini umuyoruz.” ifadelerini kullanmış.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-10-01-ubisoft-launches-free-coding-game-rabbids-coding