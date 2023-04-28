NPC nedir? Oyun ve sosyal medyada NPC insan ne demek?

TikTok, Instagram veya başka bir sosyal medya platformunda gezerken “NPC” etiketli bir paylaşımı denk gelmişsinizdir. Çok fazla oyun oynuyorsanız NPC terimi yabancı gelmeyebilir. Ancak, NPC’ler yalnızca oyun veya sosyal medyada değil gerçek hayatta da varlar. Hem bir oyunda bulunan hem de argo terim olarak kullanılan NPC nedir, neyin kısaltmasıdır? İşte NPC insan ne demek diye merak edenler için detaylar:

NPC nedir ❓ Tam Boyutta Gör NPC kısaltması ne demek? NPC’nin açılımı; İngilizce olarak Non-Player Character idir. Türkçe'de ise oyuncu olmayan karakter anlamına gelmektedir. Peki NPC nedir? NPC; bir oyunda, oyunu oynayan kişi veya herhangi bir yapay zeka tarafından kontrol edilmeyen karakterdir. Bunlar genelde gerçek insanlar gibi davranmazlar. Oyunlarda NPC nedir 🎮 Tam Boyutta Gör Oyunda NPC ne demek bir örnekle de açıklayalım. Örneğin; yardım malzemesi stoklamak için dükkanlara girmek oyunlarda yaygın bir senaryodur. Yerinden kıpırdamayan veya davranışları dinamik olarak hiçbir şekilde değişmeyen dükkan sahibi NPC’dir. Aynı şekilde GTA (Grand Theft Auto) gibi açık dünya oyunlarda sokakta tek yöne yürüyen veya sizen kaçan karakterler de NPC’dir. NPC’ler, oyun dünyasını daha sürükleyici ve canlı hissetmenizi sağlarlar. NPC insan ne demek 🧠 Tam Boyutta Gör NPC insan, kendi aklıyla düşünemeyen kişidir. Gerçek hayatta NPC, nesnel düşünmeyen kişi diyebiliriz. TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında insanlar bazen başkalarının yorumlarını ve görüşlerini akılsızca tekrarlayanları NPC olarak isimlendirir. NPC insanlar, yapay zeka ile kontrol edilen karakteri tanımlayan oyun ile ilişkili terimden türetilmiştir. NPC insan özellikleri 🔽 Hiçbir konuda kesin bir bakış açısına sahip olmazlar.

Diğer insanlardan duydukları görüşleri tekrarlarlar.

Cümleleri önceden kestirilebilir. Sosyal medyada NPC ne demek 📲 Tam Boyutta Gör NPC sosyal medya platformlarında özellikle TikTok’ta sık kullanılıyor. Sosyal medyada TikTok, akışınızda gördüğünüz, kendiniz olmayan kullanıcılardır. Takip ettiğiniz arkadaşlarınız, hayranı olduğunuz ünlüler veya ilginç bulduğunuz için takip ettiğiniz insanlar NPC olabilir. NPC hashtagleri komik, saçma sapan veya ciddi olabilir ve akışınızı daha eğlenceli hale getirirler. TikTok’ta birçok farklı türde NPC vardır. İşte karşılaşabileceğiniz tüm NPC türleri ve anlamları: Celebrity : Bunlar, TV veya filmlerden tanıyabileceğiniz karakterlerdir. Taylor Swift, Ariana Grande, Kesha, birkaç ünlü NPC arasında.

: Bunlar, TV veya filmlerden tanıyabileceğiniz karakterlerdir. Taylor Swift, Ariana Grande, Kesha, birkaç ünlü NPC arasında. Character meme : Bunlar, huysuz kedi gibi belli bir meme veya şaka türünü ifade eder.

: Bunlar, huysuz kedi gibi belli bir meme veya şaka türünü ifade eder. Dancehall : Bu tür NPC, TikTok’ta dansları veya dancehall şarkıları tanıtmak için kullanılır. Genelde komik diyaloglar geçer.

: Bu tür NPC, TikTok’ta dansları veya dancehall şarkıları tanıtmak için kullanılır. Genelde komik diyaloglar geçer. Foodstuff : Bu karakterler pizza veya taco gibi gıda maddelerini ifade eder.

: Bu karakterler pizza veya taco gibi gıda maddelerini ifade eder. Toy figures: Bu karakterler, çeşitli markalardan oyuncak figürleri ifade eder.

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Oyun tarihindeki en ünlü 10 NPC karakter 🎮 Tam Boyutta Gör Çoğu oyuncu, NPC’lerin oynanamayan karakterlerden çok daha fazlası olduğunu bilir. Şimdiye kadarki en büyük ve en detaylı oyun dünyalarının bazılarında yer doldurucudan biraz fazlası olan NPC’ler olsa da destekleyici rolde etkileyici, kendi başlarına efsane olanlar da vardır. İşte 10 efsanevi NPC karakter 🔽 Cave Johnson (Portal 2) - Portal serisindeki en ilgi çekici NPC HK-47 (Star Wars: Knights of the Old Republic) - Savaş görevlerinde kontrol edilebilen NPC Sans (Undertale) - İskelet formunda oyunda en dikkat çekici NPC Dogmeat (Fallout) - Fallout’ta en sık görülen köpek arkadaş Cortana (Hale) - Yol boyunca oyuncuya rehberlik eden aklın ve bilginin sesi Elizabeth (BioShock Infinite) - Zor durumlardan kurtaran yetenekli NPC yardımcı The Merchant (Resident Evil 4) - Oyunda çok çeşitli silahlar, yükseltmeler, öğeler satan unutulmaz yüz Joker (Mass Effect üçlemesi) - Tüm zamanların en iyi NPC’lerin biri Otacon (Metal Gear Solid) - Serinin en tanınmış figürlerinden biri Tom Nook (Animal Crossing) - İlerleyişi etkileyen kilit NPC

NPC, yalnızca oyunlarda değil sosyal medyada da kullanılan terimler arasında. Z kuşağı değilseniz TikTok’ta oldukça popüler olan NPC ne demek bilmiyor olabilirsiniz. Bu rehber yazıda NPC kısıtlamasının ne anlama geldiğini, oyun ve sosyal medyada NPC nedir açıkladık.

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NPC nedir? Oyun ve sosyal medyada NPC insan ne demek?