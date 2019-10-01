Çin’in 500 megapiksellik kamerası binlerce yüzü aynı anda net bir şekilde görüntüleyebiliyor

Kişisel hak ve özgürlükler konusunda iyi bir sicile sahip olmayan Çin, yüz tanımlama teknolojilerini en yoğun şekilde kullanan ülkelerin başında geliyor. Bu alandaki teknolojilere de ciddi yatırımlar yapan ülke, yeni bir “süper kamera” ile gündeme gelmiş durumda.

Çin kaynaklı haber sitesi The Global Times’ın paylaştığı bilgilere göre çoklu bir üniversite grubunun geliştirdiği kamera sistemi, “bir stadyumda bulunan binlerce kişinin yüz fotoğrafını” kusursuz bir netlikte çekebilme kabiliyetine sahip. 500-megapiksel çözünürlüğe sahip kamera, özel olarak seçilmiş bir hedefe anında odaklanarak söz konusu nesne ya da kişiyi görüntüleyebiliyor.

500-megapiksel çözünürlüğe sahip sistemin bu haliyle 120 milyon piksel çözünürlüğe sahip insan gözünden 5 kat daha detaylı görüntüler yakalayabileceği belirtilmiş.

Haber sitesine göre yapay zekâ ve yüz tanımlama teknolojileri ile uyumlu çalışabilecek şekilde geliştirilen kamera, çok etkin bir istihbarat cihazı olarak tanımlanmış.

Projede görev alan bilim insanlarından biri olan Zeng Xiaoyang yapmış olduğu açıklamada, “Şangay polisi, yeni kamera sistemi ile kalabalıkları izleyebilecek, suçluları tespit edebilecek ve kazaların önüne geçebilecek.” ifadelerini kullanmış.

Black Mirror gibi

Yeni teknolojinin Çin’in tartışma yaratan Sosyal Kredi Sistemi kapsamında da kullanılabileceği ifade ediliyor. Avustralya menşeili ABC News sitesi, Netflix dizisi Black Mirror’a benzetilen ve 2020 yılında daha da kapsamlı hale getirilmesi planlanan takip sisteminin bireyleri; para harcama alışkanlıkları, söyledikleri ve yaptıklarına dayanarak sıralaması prensibine dayanıyor. Bu değerlendirmeler sonucu düşük puan alanlar, uçak ve tren bileti almaktan men edilmek gibi çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

https://www.abc.net.au/news/2019-09-26/chinas-new-500-megapixel-super-camera/11539176