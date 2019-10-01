Çin’in 500 megapiksellik kamerası binlerce yüzü aynı anda net bir şekilde görüntüleyebiliyor

Çin kaynaklı haber sitesi The Global Times’ın paylaştığı bilgilere göre çoklu bir üniversite grubunun geliştirdiği kamera sistemi, “bir stadyumda bulunan binlerce kişinin yüz fotoğrafını” kusursuz bir netlikte çekebilme kabiliyetine sahip. 500-megapiksel çözünürlüğe sahip kamera, özel olarak seçilmiş bir hedefe anında odaklanarak söz konusu nesne ya da kişiyi görüntüleyebiliyor.
500-megapiksel çözünürlüğe sahip sistemin bu haliyle 120 milyon piksel çözünürlüğe sahip insan gözünden 5 kat daha detaylı görüntüler yakalayabileceği belirtilmiş.
Haber sitesine göre yapay zekâ ve yüz tanımlama teknolojileri ile uyumlu çalışabilecek şekilde geliştirilen kamera, çok etkin bir istihbarat cihazı olarak tanımlanmış.
Projede görev alan bilim insanlarından biri olan Zeng Xiaoyang yapmış olduğu açıklamada, “Şangay polisi, yeni kamera sistemi ile kalabalıkları izleyebilecek, suçluları tespit edebilecek ve kazaların önüne geçebilecek.” ifadelerini kullanmış.
Black Mirror gibi
Yeni teknolojinin Çin’in tartışma yaratan Sosyal Kredi Sistemi kapsamında da kullanılabileceği ifade ediliyor. Avustralya menşeili ABC News sitesi, Netflix dizisi Black Mirror’a benzetilen ve 2020 yılında daha da kapsamlı hale getirilmesi planlanan takip sisteminin bireyleri; para harcama alışkanlıkları, söyledikleri ve yaptıklarına dayanarak sıralaması prensibine dayanıyor. Bu değerlendirmeler sonucu düşük puan alanlar, uçak ve tren bileti almaktan men edilmek gibi çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.
https://www.abc.net.au/news/2019-09-26/chinas-new-500-megapixel-super-camera/11539176 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Söylemek istediğimi biraz basitleştirerek anlatayım; Çin böyle bir teknolojiye ulaştı diye "püh pis kaka çin dünyayı pis kaka yapacak" şeklinde günah keçisi yapmaya gerek yok. Emperyalizm'de insanları hükmetmek, ilkelerini diretmek esastır. Bu teknolojiye Amerika da erişse kullanacak, Suudi Arabistan da, Türkiye de. Ülkeler yarışıyor. Yeni dünya düzeni adı altında maskelenmeye çalışılsa da gerçek bu. Medeniyet örneği diye nitelendirdiğimiz ülkeler aslında zihniyet olarak Orta Çağ'dan ileriye gidebilmiş değil.
Basit anlatayım derken yine karmaşıklaştırdım sanırım. Anlamadıysan bana karşı gard almak yerine anlamadığını belirtirsen özel mesajdan yardımcı olmaya çalışırım.
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