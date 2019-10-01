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    Çin’in 500 megapiksellik kamerası binlerce yüzü aynı anda net bir şekilde görüntüleyebiliyor

    Çinli yetkililer, yeni geliştirilen 500-megapiksel çözünürlüğe sahip “süper kamera” ile binlerce kişinin yüzünü tüm detaylarıyla görüntüleyebiliyor ve istenilen hedefe anında odaklanabiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Çin’in 500 megapiksellik kamerası binlerce yüzü aynı anda net bir şekilde görüntüleyebiliyor

    Kişisel hak ve özgürlükler konusunda iyi bir sicile sahip olmayan Çin, yüz tanımlama teknolojilerini en yoğun şekilde kullanan ülkelerin başında geliyor. Bu alandaki teknolojilere de ciddi yatırımlar yapan ülke, yeni bir “süper kamera” ile gündeme gelmiş durumda.

    Çin kaynaklı haber sitesi The Global Times’ın paylaştığı bilgilere göre çoklu bir üniversite grubunun geliştirdiği kamera sistemi, “bir stadyumda bulunan binlerce kişinin yüz fotoğrafını” kusursuz bir netlikte çekebilme kabiliyetine sahip. 500-megapiksel çözünürlüğe sahip kamera, özel olarak seçilmiş bir hedefe anında odaklanarak söz konusu nesne ya da kişiyi görüntüleyebiliyor.

    500-megapiksel çözünürlüğe sahip sistemin bu haliyle 120 milyon piksel çözünürlüğe sahip insan gözünden 5 kat daha detaylı görüntüler yakalayabileceği belirtilmiş.

    Haber sitesine göre yapay zekâ ve yüz tanımlama teknolojileri ile uyumlu çalışabilecek şekilde geliştirilen kamera, çok etkin bir istihbarat cihazı olarak tanımlanmış.

    Projede görev alan bilim insanlarından biri olan Zeng Xiaoyang yapmış olduğu açıklamada, “Şangay polisi, yeni kamera sistemi ile kalabalıkları izleyebilecek, suçluları tespit edebilecek ve kazaların önüne geçebilecek.” ifadelerini kullanmış.

    Black Mirror gibi 

    Yeni teknolojinin Çin’in tartışma yaratan Sosyal Kredi Sistemi kapsamında da kullanılabileceği ifade ediliyor. Avustralya menşeili ABC News sitesi, Netflix dizisi Black Mirror’a benzetilen ve 2020 yılında daha da kapsamlı hale getirilmesi planlanan takip sisteminin bireyleri; para harcama alışkanlıkları, söyledikleri ve yaptıklarına dayanarak sıralaması prensibine dayanıyor. Bu değerlendirmeler sonucu düşük puan alanlar, uçak ve tren bileti almaktan men edilmek gibi çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

     


    https://www.abc.net.au/news/2019-09-26/chinas-new-500-megapixel-super-camera/11539176 Yorum Yaz
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    KaleyDeskop 1 hf. en beğenilen
    Şu dünyada en bulaşılmayacak ülkeler çin ve japonlardır. İnsani tarafları yok, yani amerika büyümesin çin büyüsün demeyin. Çin İki yüzlü bir ülke, tüm batı sitelerini servislerini yasaklayıp batı teknolojisinden yazılımından yararlanıp batıdan para kazanıyor. Trump'ı destekliyorum ambargo konusunda, umarım diğer şirketleride listeye alır. Usa hariç diğer avrupa üşkeleri halen tehlikenin farkında değil farkına vardıklarında iş işten geçmiş olacak..
    Şu dünyada en bulaşılmayacak ülkeler çin ve japonlardır. İnsani tarafları yok, yani amerika büyümesin çin büyüsün demeyin. Çin İki yüzlü bir ülke, tüm batı site...
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    2 Yanıt Yanıtla +27
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    CWaRRioR 1 hf. Psikotrex
    Adalet olmadıktan sonra Türkiye'de olsa nolur
    Yanıtla +12
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    RAIZEN 1 hf.
    Dostum emperyalizmi tanımladın sanki. Gücü eline alan her ülke böyle olur, Amerika'nın elinde bu teknoloji olsa kullanmayacak sanki.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    mehmehcik_71 4 gün
    Object / Face Recognition - Obje / Yüz Tanıma
    youtube.com/...
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    RAIZEN 1 hf. zdniz
    Mesajlarımı okumadığını varsayıyorum çünkü ben orada Çin'in böyle bir gâyede olmadığını söylemedim, bu gâyede sadece Çin değil bütün ülkeler de var dedim.
    Söylemek istediğimi biraz basitleştirerek anlatayım; Çin böyle bir teknolojiye ulaştı diye "püh pis kaka çin dünyayı pis kaka yapacak" şeklinde günah keçisi yapmaya gerek yok. Emperyalizm'de insanları hükmetmek, ilkelerini diretmek esastır. Bu teknolojiye Amerika da erişse kullanacak, Suudi Arabistan da, Türkiye de. Ülkeler yarışıyor. Yeni dünya düzeni adı altında maskelenmeye çalışılsa da gerçek bu. Medeniyet örneği diye nitelendirdiğimiz ülkeler aslında zihniyet olarak Orta Çağ'dan ileriye gidebilmiş değil.
    Basit anlatayım derken yine karmaşıklaştırdım sanırım. Anlamadıysan bana karşı gard almak yerine anlamadığını belirtirsen özel mesajdan yardımcı olmaya çalışırım.
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    RAIZEN 1 hf. zdniz
    Ben Çin'i savunmuyorum, senin dünyada sadece ve sadece Çin'in teknoloji hırsızlığı yapıp, despot bir topluluğun peşinde olduğunu düşünmenin yersiz olduğunu anlatmaya çalışıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    zdniz 1 hf. RAIZEN
    Dışardan bakış tam olarak da despot bir toplum yaratmaya çalıştığını gösteriyor ama orda yaşayanlar için nasıldır bilmiyorum. Teknooloji konusundada hırsızdır ddiceksinki neden Ameerika karşı gelirken diğerrle karşı çıkmıyor 1 cisi Çinin ekonomik gücü 2 cisi Abd niin fazla güçlenmesini istemiyorlar alternatif istiyorlar. Yoksa Abd ve Çin nin ne ayak oldugunu tüm dünya biliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    sniper23 1 hf.
    1984 v2
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    darkaura 1 hf.
    cin 1984 romanini gercek hayata uyarlamadan son derece kararli.
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    DH Misafiri 1 hf.
    keşke Türkiyede de olsa.
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    DH Misafiri 1 hf.
    o sarı öküz hiç verilmeyekti , benzer durum ülkemizdede yaşanıyor. iş işten geçti artık.
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    Psikotrex 1 hf.
    Mantıklı.. Keşke Türkiye'de de olsa. Hırsız, arsız, kaba, şiddet yanlısı, kavgaya karışan kişilerin puanı düşürülse ve pek çok şeyden mahrum bırakılsa..
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    CWaRRioR 1 hf. Psikotrex
    Adalet olmadıktan sonra Türkiye'de olsa nolur
    Yanıtla +12
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    ceo-tr 1 hf. Psikotrex
    bizde olsa ne olacak. sosyal medyaya düşmedikten sonra %90 tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır.
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    KaleyDeskop 1 hf. en beğenilen
    Şu dünyada en bulaşılmayacak ülkeler çin ve japonlardır. İnsani tarafları yok, yani amerika büyümesin çin büyüsün demeyin. Çin İki yüzlü bir ülke, tüm batı sitelerini servislerini yasaklayıp batı teknolojisinden yazılımından yararlanıp batıdan para kazanıyor. Trump'ı destekliyorum ambargo konusunda, umarım diğer şirketleride listeye alır. Usa hariç diğer avrupa üşkeleri halen tehlikenin farkında değil farkına vardıklarında iş işten geçmiş olacak..
    1 Yanıt Yanıtla +27
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    RAIZEN 1 hf.
    Dostum emperyalizmi tanımladın sanki. Gücü eline alan her ülke böyle olur, Amerika'nın elinde bu teknoloji olsa kullanmayacak sanki.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    mehmehcik_71 6 gün KaleyDeskop
    Hepsi aynı, diğeri laciverti.
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    V4LKyR 1 hf.
    120 milyon piksele sahip insan gözü... neye göre 120 milyon, piksel ebatları nedir?
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