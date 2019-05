Ubuntu'nun ön izleme sürümüyle çalışacak cihaz sayısı artıyor

Canonical'in mobil cihazlar için geliştirdiği Ubuntu'nun geliştiriciler için yayınladığı ön izleme sürümünün halihazırda Galaxy Nexus, Nexus 4, Nexus 7 ve Nexus 10 üzerinde çalışabiliyor. Canonical cephesinden gelen son haberler ise, ön izleme sürümünün çalışacağı cihazlara yeni cihazların ekleneceği yönünde.





Konuyla ilgili olarak gelen son telefon ve tablet listesine baktığımızda Ubuntu'nun ön izleme sürümünün Samsung, Sony, Motorola, LG, Asus, HTC ve Huawei gibi üreticilerin cihazlarında çalışacağı belirtiliyor. Birçok popüler Android cihazda çalışacak olan Ubuntu'nun ön izleme sürümünün bu cihazlar için ne zaman yayınlanacağı konusunda ise, henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmış değil.





Geliştiricilerin Ubuntu'nun ön izleme sürümünü deneyerek uygulamalarını çalıştırabilecekleri cihazların listesi şu şekilde:

Asus Transformer Infinity, Asus Transformer Pad TF300T, Galaxy Tab 2 10.1 Wifi, Huawei Ascend G300, Samsung Galaxy Note II, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy S (GT-I9000/GT-I9003), Samsung Galaxy S II, Samsung Galaxy S III, Sony Xperia S, Sony Xperia T, Dell Streak 7, HTC One X, HTC One X+, HTC One XL, Kindle Fire(1. ve 2. jenarasyon), Kindle Fire HD 7", Kindle Fire HD 8.9", LG Optimus 4x HD, Motorola Droid 3, Motorola Droid 4, Motorola Droid Bionic, Motorola Droid RAZR, Motorola XOOM, Nexus S ve Nexus One.