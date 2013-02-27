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Ubuntu'nun ön izleme sürümüyle çalışacak cihaz sayısı artıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ubuntu'nun ön izleme sürümüyle çalışacak cihaz sayısı artıyor
Canonical'in mobil cihazlar için geliştirdiği Ubuntu'nun geliştiriciler için yayınladığı ön izleme sürümünün halihazırda Galaxy Nexus, Nexus 4, Nexus 7 ve Nexus 10 üzerinde çalışabiliyor. Canonical cephesinden gelen son haberler ise, ön izleme sürümünün çalışacağı cihazlara yeni cihazların ekleneceği yönünde.

Konuyla ilgili olarak gelen son telefon ve tablet listesine baktığımızda Ubuntu'nun ön izleme sürümünün Samsung, Sony, Motorola, LG, Asus, HTC ve Huawei gibi üreticilerin cihazlarında çalışacağı belirtiliyor. Birçok popüler Android cihazda çalışacak olan Ubuntu'nun ön izleme sürümünün bu cihazlar için ne zaman yayınlanacağı konusunda ise, henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmış değil.

Geliştiricilerin Ubuntu'nun ön izleme sürümünü deneyerek uygulamalarını çalıştırabilecekleri cihazların listesi şu şekilde:
Asus Transformer Infinity, Asus Transformer Pad TF300T, Galaxy Tab 2 10.1 Wifi, Huawei Ascend G300, Samsung Galaxy Note II, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy S (GT-I9000/GT-I9003), Samsung Galaxy S II, Samsung Galaxy S III, Sony Xperia S, Sony Xperia T, Dell Streak 7, HTC One X, HTC One X+, HTC One XL, Kindle Fire(1. ve 2. jenarasyon), Kindle Fire HD 7", Kindle Fire HD 8.9", LG Optimus 4x HD, Motorola Droid 3, Motorola Droid 4, Motorola Droid Bionic, Motorola Droid RAZR, Motorola XOOM, Nexus S ve Nexus One.

https://wiki.ubuntu.com/Touch/Devices#Work_in_progress Yorum Yaz
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sertacarslan 6 yıl
Dört gözle bekliyorum.
Tablette win8, telefonda ubuntu...
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londoner23 6 yıl
bi an dedim acaba ubuntu ne demektir diye.. güzel anlamı varmış..
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Astentra 6 yıl
Telefonuma yüklenirse kesinlikle denerim.
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mert1907 6 yıl
i3e
lan bi wave serisine vermemişler.

Geleceğine gerçekten inanıyormusun :P
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savinelli 6 yıl
Galaxy tab ın ilk versiyonuna gelirse kesinlikle denerim. Youtube da arkadaşın videosunu izlerken note serisine ubuntunun masaüstü versiyonunu dahi yükleyip çalıştırdıklarını gördüm. OpenOffice üzerinden dosya düzenliyorlardı. Özellikle üreticilerinin kenara koyup android güncellemelerinden mahrum bıraktığı telefonların listede olması ile meraklı kesimin gönlünü fethedebilirler..
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akgozoktay 6 yıl
xperia neo v e de uygulansa da 4.1 alamadık bari ubuntu alalım. zaten android den bi hayır beklemiyorum
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Hobar 6 yıl
Ideos X5e yapar adam
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i3e 6 yıl
lan bi wave serisine vermemişler.
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Andromaniac 6 yıl
20 gb gelistirici dosya indirirerek 64 bit ubuntuda simdilik sadece kamerasi calisan ubuntu phone kurabildim.galaxy note ... Tabi cynogenmod uzerine kuruluyor.cok basit cwm den ve ayni basitlikle kaldirabiliyorsun
m.youtube.com/...
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napolyon94 6 yıl
Oha streak 7 bile var
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regaibyigit. 6 yıl
stabil çalışır mıski mesela nexus one üzerinde bu işletim sistemi için bi nexus one alsak fena olmaz
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