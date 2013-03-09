Üç boyutlu tarama çözümleri artıyor, "Makerbot Digitizer Desktop 3D Scanner"

Piyasada gün geçtikçe birçok üç boyutlu yazıcı modeli görüyoruz ancak üç boyutlu tarayıcı modelleri çok fazla artış göstermiyor. Kısa zaman önce Kickstarter üzerinde başlatılmış bir üç boyutlu tarayıcı modelinden sonra şimdi de karşımıza, Makerbot firmasının geliştirdiği ve Digitizer Desktop 3D Scanner ismine sahip üç boyutlu tarayıcı çıktı.





Oldukça gelişmiş üç boyutlu yazıcılar üreten bir firma olan Makerbot, kendisine hedef olarak daha az emek ve zaman harcayarak ürünler üretebilmeyi koymuş. Bu doğrultuda duyurusunu yaptığı Digitizer, kişilerin ellerinde bulunan fiziksel objelerin dijital ortama aktarılmasını oldukça kolay bir şekilde yapabiliyor. Bu tarama işlemini farklı lazer ve kameralar kullanarak yapan sistem, yaptığı taramaları bilgisayarlar üzerine aktarıyor ve bu taramalardan üç boyutlu yazıcılar sayesinde birçok renk ve boyutta baskılar alınmasına imkan sağlıyor. Çok yüksek eğitim ve bilgi gereken üç boyutlu baskı işlemlerini kolaylaştıran sistem, kullanıcıların hali hazırda ellerinde olan objeler üzerinden işler yapmalarına olanak sağlayabiliyor.

Şimdilik prototip aşamasında olan ve uzun zamandır geliştirilen Makerbot Digitizer Masaüstü 3D Tarayıcısı, firmanın sahibi Bre Pettis'e göre 2000$ altında bir fiyat etiketine sahip olacak. Yakın geleceğin en önemli teknolojisi olması beklenen üç boyutlu baskı ve tarama sistemlerine yapılan yatırımlar/çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

http://www.makerbot.com/blog/2013/03/08/makerbot-digitizer-scan-to-print-in-no-time/

http://www.makerbot.com/blog/2013/03/08/makerbot-digitizer-scan-to-print-in-no-time/