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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üç boyutlu tarama çözümleri artıyor, "Makerbot Digitizer Desktop 3D Scanner"

6 yıl
1,3b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üç boyutlu tarama çözümleri artıyor,
Piyasada gün geçtikçe birçok üç boyutlu yazıcı modeli görüyoruz ancak üç boyutlu tarayıcı modelleri çok fazla artış göstermiyor. Kısa zaman önce Kickstarter üzerinde başlatılmış bir üç boyutlu tarayıcı modelinden sonra şimdi de karşımıza, Makerbot firmasının geliştirdiği ve Digitizer Desktop 3D Scanner ismine sahip üç boyutlu tarayıcı çıktı.

Oldukça gelişmiş üç boyutlu yazıcılar üreten bir firma olan Makerbot, kendisine hedef olarak daha az emek ve zaman harcayarak ürünler üretebilmeyi koymuş. Bu doğrultuda duyurusunu yaptığı Digitizer, kişilerin ellerinde bulunan fiziksel objelerin dijital ortama aktarılmasını oldukça kolay bir şekilde yapabiliyor. Bu tarama işlemini farklı lazer ve kameralar kullanarak yapan sistem, yaptığı taramaları bilgisayarlar üzerine aktarıyor ve bu taramalardan üç boyutlu yazıcılar sayesinde birçok renk ve boyutta baskılar alınmasına imkan sağlıyor. Çok yüksek eğitim ve bilgi gereken üç boyutlu baskı işlemlerini kolaylaştıran sistem, kullanıcıların hali hazırda ellerinde olan objeler üzerinden işler yapmalarına olanak sağlayabiliyor.
Şimdilik prototip aşamasında olan ve uzun zamandır geliştirilen Makerbot Digitizer Masaüstü 3D Tarayıcısı, firmanın sahibi Bre Pettis'e göre 2000$ altında bir fiyat etiketine sahip olacak. Yakın geleceğin en önemli teknolojisi olması beklenen üç boyutlu baskı ve tarama sistemlerine yapılan yatırımlar/çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
http://www.makerbot.com/blog/2013/03/08/makerbot-digitizer-scan-to-print-in-no-time/ 

http://www.makerbot.com/blog/2013/03/08/makerbot-digitizer-scan-to-print-in-no-time/ Yorum Yaz
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haymatloshan 6 yıl en beğenilen
Bu teknoloji iyice geliştirilirse,yaşanabilir gezegenleri yaşanır hale getirmek için devrim niteliği taşır.Gezegenlerde bulunan madenleri buraya yollanacak veya orada kurulacak 1 tane büyük tesis ile gerekli bütün malzemeleri üretecek şekilde başka alet edevat götürmekten geliştirebilirler.Sanayi devrimi ve bilgisayar çağından sonraki en büyük teknolojik devrim diye düşünüyorum.
Hem gezegendeki madenleri işleyebilecek hem de oradaki madenleri kullanılabilir aletlere dönüştürecek 1 tek yapı kurulabilir diye düşünüyorum.
Bu teknoloji iyice geliştirilirse,yaşanabilir gezegenleri yaşanır hale getirmek için devrim niteliği taşır.Gezegenlerde bulunan madenleri buraya yollanacak veya...
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hhdk 6 yıl
cibicibi
üç boyutlu yazıcının CNC den farkı ne?

Konu tarayıcılar olsa da kısaca anlatayım. CNC makineleri çıkarma işlemi yapar, yani verdiğin materyali oyarak ve keserek istediğin modeli elde edersin. 3B yazıcılar ise birleştirme işlemi yapar, reçine ABS, Silikon gibi maddeleri eritip mikro boyutta birleştirmek suretiyle çalışır. Farkı anlamak için şu örnek iyi olur: içi boş bir küreyi CNC de yaratamazsın ama 3b yazıcıyla yapabilirsin. Ayrıca CNC üretime yönelik 3B yazıcı prototipe yöneliktir. (yeni gelişmeler bu ayrımı giderek ortadan kaldırıyor)
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Devrim niteliğinde bir ürün
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cibicibi 6 yıl
üç boyutlu yazıcının CNC den farkı ne?
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haymatloshan 6 yıl en beğenilen
Bu teknoloji iyice geliştirilirse,yaşanabilir gezegenleri yaşanır hale getirmek için devrim niteliği taşır.Gezegenlerde bulunan madenleri buraya yollanacak veya orada kurulacak 1 tane büyük tesis ile gerekli bütün malzemeleri üretecek şekilde başka alet edevat götürmekten geliştirebilirler.Sanayi devrimi ve bilgisayar çağından sonraki en büyük teknolojik devrim diye düşünüyorum.
Hem gezegendeki madenleri işleyebilecek hem de oradaki madenleri kullanılabilir aletlere dönüştürecek 1 tek yapı kurulabilir diye düşünüyorum.
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