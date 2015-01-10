Üç eski Google mühendisi Microsoft Surface klonu tablet yaptı

Jeremy Zhou, David Ko, ve Ben Luk adındaki 3 eski Google mühendisi "Ultra Tablet" adını verdikleri ve Microsoft Surface tabletlerin neredeyse aynısı tabletini tanıttı. Tablet sadece görünüşü ile değil Remix OS adı verilen Android 4.4.2 tabanlı özelleştirilmiş işletim sistemi ile de Surface tabletlere bir hayli benziyor.

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Tıpkı Surface Pro gibi mıknatıslı yapıdaki bir klavye takılabilen tablet ayrıca arkasındaki stand açılarak 40 ile 80 derece arasında yatırılabiliyor. Plastik ve Metal malzeme ile yapılan cihaz premium bir hava taşıyor. Stereo ses çıkışı verebilen tablet ayrıca MicroUSB portuna sahip, ancak cihaz ile verilen otg aparatıyla bu port USB portuna dönüştürülebiliyor. Ayrıca SD kart slotuna sahip cihaza 16 veya 64 GB depolamasına ek olarak 128GB'a kadar SD kart takılabiliyor.11.6 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan cihazda NVIDIA 4+1 işlemci bulunduğu söyleniyor ancak işlemcinin detayları açıklanmamış durumda. 2 GB RAM'e sahip cihaz arka ve ön yüzünde 5 MP kamera bulunduruyor. Tablete takılabilen klavyede touchpad kontrolcüsü de bulunuyor.Android 4.4.2 tabanlı özelleştirilmiş Remix OS adı verilen işletim sistemini kullanan cihazın Android 5.0 Lolipop güncellemesi alması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. Remix OS işletim sistemine bakıldığında ise Windows'un Metro arayüzü ile benzer hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Ekranın en alt kısmında Windows işletim sistemlerinde görmeye alışık olduğumuz görev çubuğunu bulunuyor ,ayrıca kullanıcılar dilerse ana ekran üzerinde pencereler şeklinde birden fazla uygulama çalıştırabiliyor. Ayarlar kısmının da Metro arayüze bir hayli benzediğini söylemek yanlış olmaz.Remix Ultra Tablet adı verilen cihazın ABD, Birleşik Krallık ve Çin'de yılın 2. ve 3. çeyrekleri arasında bir tarihte piyasaya çıkacağı açıklandı. 16GB depolama alanı sunan model 349 dolardan, 64 GB depolama alanı sunan model ise 449 dolardan satışa sunulacak. Tablet ve Remix OS'nin detayları için galerideki fotoğraflara göz atabilirsiniz.