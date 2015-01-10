Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Üç eski Google mühendisi Microsoft Surface klonu tablet yaptı

4 yıl
1b
1
22
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Üç eski Google mühendisi Microsoft Surface klonu tablet yaptı
Jeremy Zhou, David Ko, ve Ben Luk adındaki 3 eski Google mühendisi "Ultra Tablet" adını verdikleri ve Microsoft Surface tabletlerin neredeyse aynısı tabletini tanıttı. Tablet sadece görünüşü ile değil Remix OS adı verilen Android 4.4.2 tabanlı özelleştirilmiş işletim sistemi ile de Surface tabletlere bir hayli benziyor.

Tıpkı Surface Pro gibi mıknatıslı yapıdaki bir klavye takılabilen tablet ayrıca arkasındaki stand açılarak 40 ile 80 derece arasında yatırılabiliyor. Plastik ve Metal malzeme ile yapılan cihaz premium bir hava taşıyor. Stereo ses çıkışı verebilen tablet ayrıca MicroUSB portuna sahip, ancak cihaz ile verilen otg aparatıyla bu port USB portuna dönüştürülebiliyor. Ayrıca SD kart slotuna sahip cihaza 16 veya 64 GB depolamasına ek olarak 128GB'a kadar SD kart takılabiliyor.

11.6 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan cihazda NVIDIA 4+1 işlemci bulunduğu söyleniyor ancak işlemcinin detayları açıklanmamış durumda. 2 GB RAM'e sahip cihaz arka ve ön yüzünde 5 MP kamera bulunduruyor. Tablete takılabilen klavyede touchpad kontrolcüsü de bulunuyor.

Android 4.4.2 tabanlı özelleştirilmiş Remix OS adı verilen işletim sistemini kullanan cihazın Android 5.0 Lolipop güncellemesi alması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. Remix OS işletim sistemine bakıldığında ise Windows'un Metro arayüzü ile benzer hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Ekranın en alt kısmında Windows işletim sistemlerinde görmeye alışık olduğumuz görev çubuğunu bulunuyor ,ayrıca kullanıcılar dilerse ana ekran üzerinde pencereler şeklinde birden fazla uygulama çalıştırabiliyor. Ayarlar kısmının da Metro arayüze bir hayli benzediğini söylemek yanlış olmaz. 

Remix Ultra Tablet adı verilen cihazın ABD, Birleşik Krallık ve Çin'de yılın 2. ve 3. çeyrekleri arasında bir tarihte piyasaya çıkacağı açıklandı. 16GB depolama alanı sunan model 349 dolardan, 64 GB depolama alanı sunan model ise 449 dolardan satışa sunulacak. Tablet ve Remix OS'nin detayları için galerideki fotoğraflara göz atabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
durrsun 4 yıl


Android gordum ve kaçtım hemen..!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Sadece tipiyle rakip olabilir, o da aynısı zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 4 yıl
Android gordum ve kaçtım hemen.Surface in s'si olamazlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
3 kişi nasıl yapmış bunu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
Nokia gidip Android uygulamaları çalıştırabilen ve Android gibi telefon üretirse,
eski Google mühendisleri de Windows benzeri şeyler üretir tabi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Surfer Rosa 4 yıl V4LKyR
V4LKyR

3 kişi nasıl yapmış bunu?

3 eski "Google" "Mühendisi"

Adamlar nitelikli demek ki.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 4 yıl
surface pro gibi crysis 2 cod modern warfare de açıyormuymuş bari sadece şeki kopyalamakla olmuyor biri nfs most wanted oynatıyor diğeri asphalt 8 birinde full sürüm ofice var matlab var diğerinde saçma sapan ofice yazılımları ve çakma programlar var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 4 yıl
3 tane eski Google çalışanısın, bir tablet yapabilecek bir seviyedesin ve kopya bir alet yapıyorsun. Unutulmaya hazırlansınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cntrl 4 yıl
Hep ayni seyler teknoloji durdu artik yeni birsey alma istedigimi uyardiracak hic birsey uretilmiyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl cntrl
cntrl

Hep ayni seyler teknoloji durdu artik yeni birsey alma istedigimi uyardiracak hic birsey uretilmiyor


petrol zaten bu sebepten dusuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 4 yıl
Android de görev çubuğuda iyi fikirmiş.
11.6" olmasıda cabası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
iyiki bizimkiler yapmamış :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Surface'i Surface yapan şey i5-i7 işlemci kullanması ve x86-64 win8.1 ile çalışması.
Androidli surface klonunu napsın millet, piyasada zaten tonla android tablet var merdiven altında bile android tablet üretiyorlar çinliler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
o nasıl bir tablet? Ne kadar kalın öyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 4 yıl Umutcan
Umutcan

Surface'i Surface yapan şey i5-i7 işlemci kullanması ve x86-64 win8.1 ile çalışması.
Androidli surface klonunu napsın millet, piyasada zaten tonla android tablet var merdiven altında bile android tablet üretiyorlar çinliler.

Surface ile Surface Pro'nun farkını bildiğinden emin misin?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1019 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, tablet ve remix os
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim